Родился Магомед Мухтарович Цицкиев 18 декабря 1940 года (по другим данным — 24 декабря) в с. Балта Чечено-Ингушской АССР. В четырёхлетнем возрасте испытал все тяготы ссыльного лихолетья, в течение которого ингуши, как и многие другие репрессированные народы, претерпели политический страх и гнусные унижения. Магомед отчетливо не мог помнить эти трагические дни выселения, но все события, которые происходили с ингушским народом в Казахстане с середины 40-х годов, оставили в его сердце только горькие воспоминания. Смерть близких людей, голод, холод и полная потеря надежды в завтрашний день. Такими запомнились ему годы, проведенные на чужбине.

Но всё плохое рано или поздно заканчивается. После наступления политической оттепели всем народам, против своей воли покинувшим родину, разрешено было вернуться. И семья Цицкиевых одной из первых изъявила волю приехать на Кавказ.

Молодой Магомед, с детства тяготевший к театральному искусству, не стал менять своего решения стать актером и поехал учиться в Ленинград. Послевоенной стране нужны были новые силы в культуре, и приемная комиссия знаменитого ЛГИТМиКа (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии) ставила перед собой задачи о пополнении актерских рядов новыми именами. Магомеду Цицкиеву не пришлось долго ждать положительного вердикта комиссии: в день подачи документов и собеседования ему стало известно, что он уже может называть себя потенциальным студентом этого престижного вуза.

А потом уже в течение всего времени учебы Магомед доказывал, что избрал правильный путь, и уверенно шел к своей мечте. В 1963 году одним из первых среди ингушей М. Цицкиев окончил факультет драматического искусства актерского отделения и, став дипломированным актером, приехал в столицу Чечено-Ингушетии, чтобы поднимать с политических руин национальный театр чеченцев и ингушей.

Вначале он устроился на работу в Грозненский русский драматический театр имени М. Ю. Лермонтова, а затем продолжил актерскую карьеру в Чечено-Ингушском драматическом театре имени Х. Нурадилова, в стенах которого он прожил богатую творческую жизнь. Именно здесь за роль Жухрая в спектакле по роману Николая Островского «Как закалялась сталь» М. Цицкиев был удостоен премии Ленинского комсомола Чечено-Ингушетии.

В творческой копилке актера было более пятидесяти сыгранных ролей на сценах республиканских театров, когда его пригласили на роль Гапура Ахриева в фильме «Приходи свободным» режиссера Сулумбека Мамилова.

«Я был уверен в Магомеде Цицкиеве, потому что знал, что он очень талантливый человек. Но я не ожидал, что он настолько гармонично вживется в роль знаменитого ингушского революционера», — вспоминал С. Мамилов.

Шел 1974 год. Нас, учащихся 8 класса, повезли на экскурсию в Грозный, и так получилось, что мы попали в театр на премьеру спектакля «Ричард III». Конечно, нельзя однозначно сказать, что все мои одноклассники были в восторге оттого, что наша учительница решила свести нас в театр, но после просмотра мнение у всех изменилось в лучшую сторону. Премьера произвела на нас неизгладимое впечатление. Все, что происходило на сцене, для нас было необычайно интересно, особенно артисты в оригинальных костюмах.

Именно в тот день состоялось наше первое знакомство с ингушским актером Магомедом Цицкиевым, который играл в этом спектакле умного, красивого и образованного злодея Ричарда III. Затем, когда узнали, что наш земляк имеет звание заслуженного артиста РСФСР, гордились этим и рассказывали своим друзьям и знакомым об этом артисте.

Пресса тех лет писала: «Спектакль «Ричард III» стал неким творческий триумфом режиссера, народного артиста РСФСР Мималта Солцаева, который одним из первых представил на сцене это замечательное произведение. Необходимо признать, что сама пьеса Шекспира содержит богатейший материал для размышлений, в ней заложен поиск ответов на сложнейшие вопросы земного бытия. Вот и Солцаев, «наш король Лир» — как называли его артисты театра имени Х. Нурадилова, в своей новой постановке видит Ричарда злым гением, и таким он должен казаться публике. Эту многослойную роль просто гениально сыграл народный артист Чечено-Ингушетии, заслуженный артист РСФСР Магомед Цицкиев. Вжившись в роль «коварного убийцы», Цицкиев настолько умело и обдуманно преподносит зрителю зловещие преступления своего героя, что вынуждает всех принимать эти решения, как провидение сверху, как неотъемлемую часть бытия королевства. Все действующие лица пьесы не понимают, почему они соглашаются на самоуничтожение, оставляя после себя непокаянные души, окрашенные несмываемыми пятнами крови. С каждым новым выходом на сцену «уродца» мертвецы только множатся и множатся... В этом и есть трагедия Ричарда, в этом его обреченность. Он станет слишком реальной угрозой для всего королевского двора, ибо воплощенное в нем зло рождает новое, еще более хладнокровное зло».

Режиссер спектакля Мималт Солцаев, комментируя премьеру, отметил, что сложнейшая в мировой драматургии роль Ричарда, которую с максимальной отдачей играл М. Цицкиев, еще раз наглядно подчеркнула его неординарные способности актера. «Умение схватить суть задуманного режиссером позволило Магомеду, в конечном счете, создать интереснейший и запоминающийся образ, который он с такой легкостью и непринужденностью воплотил на сцене», — отметил он.

Безусловно, главной темой во всех театральных печатных изданиях в тот период была премьера Чечено-Ингушского театра, а прожитые часы и минуты Магомедом Цицкиевым в роли Ричарда III поставили его в один ряд с такими выдающимися мастерами сцены, как М. Ульянов, К. Райкин и другими, которые в разные годы также необычно и вдохновенно создали этот сценический образ.

К сожалению, всего несколько лет удалось проработать знаменитому актеру в Ингушетии после образования республики. Но и этот небольшой отрезок времени в его судьбе оставил после себя яркий неугасающий след.

По воспоминаниям коллег и единомышленников Цицкиева, в этом человеке жила ведомая лишь ему самому неиссякаемая сила духа, любви к жизни и своему народу, ярко выраженная в его творчестве. За несколько месяцев до трагической гибели, размышляя о театре, Магомед Мухтарович говорил: «Хороший театр, со всеми вытекающими отсюда последствиями, живет в творческом взлете десять, от силы пятнадцать лет, и это время надо использовать максимально. Театр не может разово существовать, сложен и неоднозначен творческий организм, который нужно развивать, обогащать и ценить».

Он слыл не только талантливым актером и сценаристом, но и режиссером с большой буквы, чьи высокие в художественно-эстетическом понимании спектакли оценивались зрителем и критикой, как современные и актуальные постановки. Магомед, как режиссер, был узнаваем своим определенным сценическим почерком. «Коварство и любовь» Шиллера в его постановке — нерв высокой нравственности и шкала социального неравенства: в схватке они бросают на алтарь смерти два любящих существа — Фердинанда и Луизу. А президент, сыгранный самим Магомедом, излучал алчность, с ярко выраженным коварством и ложью.

В общем, как отмечают многие театральные критики, каждая сыгранная им роль — это не просто появление на сцене, это целая эпоха, перевернувшая многие страницы из прошлого театрального искусства.

Магомед Цицкиев ушел из жизни в полном расцвете сил. Это случилось 22 апреля 1997 года. Ему едва исполнилось 56 лет, когда он покинул этот бренный мир и остался в памяти людей, как талантливый и преданный своему делу человек. После смерти Магомеда Цицкиева стало ясно, что у него остались незавершенными многие режиссерские разработки и распределения ролей, но последователи и друзья поистине народного артиста взяли на себя смелость продолжить творческий путь выдающегося театрального мэтра.

За выдающиеся заслуги перед народом Республики Ингушетия в области театрального искусства Магомед Мухтарович Цицкиев в 2003 году был посмертно награжден орденом «За заслуги». А одна из центральных улиц города Назрани была названа его именем.

Несмотря на то, что нет сегодня с нами такого уникального мастера сцены, и продолжения традиций актерской школы таких великих артистов мы не наблюдаем, наша святая обязанность чтить их память, бережно передавая из поколения в поколение.