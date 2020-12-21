В то время, как мы знаем, у нас не было своего музея, а самые лучшие произведения ингушских художников, находившиеся в фондах музея изобразительных искусств в городе Грозном, были безвозвратно потеряны в ходе военных действий.

Таким образом, всю работу по созданию музейных коллекций пришлось начинать с нуля. Возглавить новое учреждение культуры, которое какое-то время располагалось в здании клуба «60 лет ВЛКСМ» г. Карабулака, было доверено Багаудину Сагову.

Сегодня имя этого талантливого ингушского художника хорошо известно любителям живописи нашей республики. А начинал он свой путь в живописном творчестве ещё со школьных лет. Появившуюся в раннем возрасте страсть к рисованию Багаудин успешно развил в Назрановской детской художественной школе, которую он успешно окончил в тринадцатилетнем возрасте.

А через десять лет Багаудин поступил в Пермское художественное училище. Во время учебы в Перми он постоянно участвовал в студенческих выставках. Работы молодого художника не раз вызывали интерес и высокие оценки профессиональных художников.

Необходимо отметить, что особую линию в творчестве Б. Сагова составляют сюжетные произведения исторического направления, хотя он также искусно пишет портреты, создает пейзажи и натюрморты.

Одна из исторических картин, которая сразу обращает на себя внимание, называется «Храм Тхаба-Ерды. Совет старейшин». Любовь художника к историческому прошлому нашего народа выразилась в создании этого масштабного полотна, повествующего об обряде, совершавшемся в старину в одном из древнейших храмов. В этой красочной и очень содержательной по замыслу картине обнаруживается превосходное знание автором прошлого и современного быта ингушей.

Автор картины, рассказывая о своем детище, говорит так: «Большую роль в создании этой картины сыграл историк и художник Хасолт Акиев. Именно он предложил воплотить эту идею в жизнь. Сначала у меня было желание просто написать храм Тхаба-Ерды. Потом я понял, что это должна быть сюжетная работа. Но для создания такой картины нужно было знать подлинную историю. Перед тем как взяться за кисть, я неоднократно ездил в Таргим, изучал историю самого храма, а также жизнь ингушей, живших в то время. Я прикасался руками практически к каждому камню этого уникального строения, сохранившегося до наших дней, чтобы не только глаза, но и руки сохранили память об этом чудодейственном строении века».

Учитывая, что изначально у художника была идея в точности воспроизвести храм Тхаба-Ерды как архитектурное строение, можно с уверенностью сказать, что каждая деталь имеет здесь свое «лицо». А сюжет картины, как мы можем наблюдать, состоит из изображенных на холсте шести старейшин, представляющих шесть главных тейпов ингушей. На переднем плане — жрец. В центре стоит чан с водой, символизирующий женское начало. Позади чана находится четырехконечный каменный знак — символ четырех стихий (земля, воздух, огонь, вода).

В куполе храма проделано отверстие, через которое в чан стекает дождевая вода. Как мы знаем из истории вайнахов, в те далекие времена до принятия ингушами ислама в храме собирались старейшины и проводили различные обряды. К примеру, во время засухи они опускали один из концов каменного четырехконечного знака, символизировавший воду, в чан и молились богам, после чего должны были начаться дожди. Вот один из таких удивительных моментов и запечатлен на картине.

Отсюда мы видим, что именно под влиянием исторической тематики в творчестве Багаудина Сагова происходит становление собственного стиля художника. Достаточно назвать хотя бы несколько из его последних работ, такие как «Напах», «Имам Шамиль», в которых автор захвачен поисками новых методов и выразительных средств в раскрытии национального духа и мировоззрения вайнахов.

Но как-то по-особенному тепло и проникновенно это чувствуется в лирической картине «Ожидание». Жадный интерес к жизни во всех ее проявлениях, конкретность и острота мировосприятия с большой силой раскрыты в богатых композиционных и колористических решениях, соответствующих неповторимости персонажей, принадлежащих к разным социальным слоям общества.

Наверное, не будет среди ингушских художников такого мастера, который не притронулся бы к трагической теме выселения ингушей в середине прошлого века. Есть такие полотна у и нашего героя. Продолжением исторической тематики, затронутой Саговым, являются две работы художника, посвященные теме выселения ингушского народа в феврале 1944 года. Картины называются «Галашки. Выселение» и «Назрань. Выселение». Вот как автор говорит о них: «Мне захотелось выразить на холсте свое видение тех страшных событий, одной из самых горьких и трагических страниц истории нашего народа. К сожалению, материала на эту тему у меня было мало. Поэтому приходилось искать не только в библиотеках, но и в личных архивах историков, узнавать у представителей старшего поколения».

Надо отметить, что Багаудин Сагов ищет и постоянно находит все новые и новые сюжеты, связанные с историей ингушского народа, для своих работ. В настоящее время он творит в небольшой мастерской, заполонённой не только живописными работами. Здесь и изделия из корней и дерева, и даже небольшая коллекция необычной формы камней, которые Багаудин Шарпудинович собрал вдоль берега реки Ассы, куда он часто выезжает писать пейзажи.

Надо сказать, что за свою долгую творческую жизнь наш герой успел побывать во многих городах России и зарубежья. Начиная с 1995 года, Багаудин Сагов является участником многих художественных выставок в республике и за ее пределами. Причем работы ингушского художника не раз удостаивались высоких оценок его коллег-профессионалов.

Но одно дело выставляться самому, а другое — болеть за тех, кого научил писать и творить. Подобное испытание пришлось пережить нашему герою в начале 2018 года, когда в зале Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии состоялась выставка картин воспитанников Багаудина Шарпудиновича. На радость посетителям и своему наставнику маленькие мастера представили более сорока рисунков и пятидесяти глиняных скульптур. Здесь, гармонично сочетаясь друг с другом, была продемонстрирована техника коллажа, абстракция, монументальная живопись и скульптура.

«Я много лет подряд занимаюсь педагогической деятельностью, — говорит Багаудин, — потому что считаю, что любой человек, чем бы он ни занимался, должен передавать свой опыт и мастерство подрастающему поколению. Если даже среди ста учеников окажется один, способный перенять все это, то это уже можно назвать успехом».

11 марта 2020 года за № 41 был подписан Указ Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова о награждении деятелей культуры высокими государственными наградами республики. Среди награжденных числился и художник Сагов, которому было присвоено почётное звание «Народный художник Республики Ингушетия».

«Эта высокая награда является признанием не только моего личного вклада в развитие культуры, — говорит Багаудин, — это общая для всех заслуга. В частности, я хотел бы отметить высокую профессиональную деятельность работников музея изобразительных искусств, которые считают работу с художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства одним из приоритетных направлений. Мы все имеем возможность наблюдать, как за годы работы коллективу музея удалось объединить в одну творческую семью талантливых живописцев и мастеров. Также здесь проводится большая и плодотворная работа в поиске новых имён и творческих направлений, ведётся кропотливая исследовательская и просветительская деятельность для популяризации изобразительного и народного творчества Ингушетии».

Ещё одной из важных задач в деятельности музея, по словам Багаудина Сагова, является работа по представлению кандидатов на поощрение почётными наградами и званиями и ходатайство за наших художников и мастеров от руководителя музея перед вышестоящими органами наградной политики Республики Ингушетия.

Как отметила заместитель директора музея Ася Евлоева, в работе с наградными материалами специалисты музея руководствуются Указом Главы РИ № 305 от 24 декабря 2013 года.

«Такая работа требует тщательного отслеживания творчества художников и следования установленным рекомендациям. Особенно это касается звания «Народный художник Республики Ингушетия», которое является признанием республикой заслуг и высокого профессионализма мастеров живописи и прикладного искусства. В частности, я хотела бы сегодня отметить замечательного художника и настоящего друга музея Багаудина Сагова, которому в год его 60-летия по представлению музея была вручена такая высокая награда, подтверждающая его плодотворную работу», — подчеркнула она.

Справедливости ради нужно отметить, что с первых дней работы музея изобразительных искусств здесь на постоянной основе отмечаются не только памятные даты истории нашей республики, страны, но и чествуют наших замечательных мастеров изобразительного искусства. Все выставочные проекты, образовательные программы, экскурсии музея направлены на то, чтобы показать и рассказать посетителям об искусстве, культуре и истории Ингушетии, популяризируя творчество мастеров живописи и декоративно-прикладного искусства.

В эти дни в рамках юбилея народного художника Республики Ингушетия Багаудина Сагова в Государственном музее изобразительных искусств должна была пройти его персональная выставка, но из-за ограничительных мер в связи с эпидемиологической обстановкой это мероприятие пришлось перенести на более поздний срок. Тем не менее, как рассказывают работники музея, оставить без внимания такую знаменательную дату в жизни своего хорошего друга и настоящего мастера они не смогли, и было принято решение поздравить юбиляра с 60-летием, организовав небольшую выставку из имеющихся в музее произведений, написанных им ранее.

Можно сказать, что мероприятие, подготовленное главным научным сотрудником музея Тамусей Акталиевой, прошло в тёплой, дружеской атмосфере. От лица всего коллектива юбиляра поздравила директор учреждения Любовь Тумгоева. Она отметила, что Багаудин Сагов не только сам создаёт замечательные живописные картины, но и передаёт своё мастерство, являясь наставником юных художников.

Газета «Ингушетия» также присоединяется ко всем словам поздравлений и желает Багаудину Сагову неиссякаемого вдохновения, благополучия, осуществления всех начинаний и новых творческих замыслов!