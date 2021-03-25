«Эта девочка рождена для сцены», — такими были пророческие слова московского режиссёра, когда он увидел юную актрису из Ингушетии, приехавшую в столицу с гастролями в составе детского хореографического ансамбля «Таргим», художественным руководителем которого был Беслан Газдиев, на Международном фестивале детских хореографических театров.

Зульфия Кукурхоева — мастер сцены Ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина. Нельзя сказать, что актриса мечтала о профессии лицедея, но биография Зульфии Кукурхоевой сложилась так, что сама собой напрашивалась мысль о служении высокому искусству. К этому она шла постепенно, с малых лет. Сначала когда со своими сестрами, а их у неё было семеро, играла в кругу семьи в импровизированном театре, потом на школьных мероприятиях, когда читала стихи, да так, что затаив дыхание, слушали её даже самые нерадивые ученики, и, наконец, когда танцевала в детском хореографическом ансамбле «Таргим». Зульфие было 14 лет, когда ансамбль выступал на гастролях в Кремлёвском дворце. Её, солистку группы, заметил один из московских режиссёров, чьё имя она запамятовала, который сказал во всеуслышание: «Эта девочка рождена для сцены». Юной танцовщице было лестно слышать такое о себе, с тех пор она стала подумывать об актёрской профессии и медленно, шаг за шагом, шла к своей мечте.

И всё же опять господин случай. Случайно выпускница школы прочла объявление в газете о наборе актёрской студии в Чечено-Ингушский государственный университет. Времени оставалось мало. Она кинулась собирать документы, но, как оказалось, опоздала, абитуриенты уже прошли два тура. В фойе университета расстроенную девушку увидел Магомет Цицкиев, народный артист Чечено-Ингушской АССР, заслуженный артист РСФСР, мастер сцены, руководитель актёрской студии. Узнав в чём дело, он выслушал её и попросил рассказать басню, потом прочитать рассказ, и сказал: «Эта девочка талантлива, она должна быть на сцене». Такую оценку о себе Зуля, так называют её друзья и коллеги, услышала о себе второй раз, и снова из уст профессионала. Теперь она стала одержима желанием постичь эту профессию.

В 1992 году она начинает карьеру актрисы в Ингушском государственном драматическом театре имени И. Базоркина. Девушка сразу же влилась в коллектив. Театр только становился на ноги. Поначалу приходилось играть в массовках, в небольших эпизодических ролях.

Первый её серьёзный выход на сцену состоялся в 1994 году. В спектакле «Ханума» А. Цагарели перед зрителями предстала её стареющая княжна с величественной осанкой, с длинными, спадающими по плечам тяжёлыми чёрными косами. Всё в ней говорило о былой красоте. Партнерами в спектакле были известные актёры Айшет Кодзоева, Султан Гайсанов, Башир Костоев, Рая Дзейтова и Руслан Зангиев. Рядом с ними молодой актрисе было боязно выступать, но старшие коллеги поддерживали её. Играла она великолепно. Её героиня не была смешна, она вызывала сочувствие к увядающей красоте и несбывшимся надеждам. Однако сама актриса осталась недовольна собой, а газеты снова написали: «Она создана для сцены», «Зульфия — хороший образ для классических пьес XVII-XVIII веков», «Есть в театре «огонь, пылающий в сосуде», «Актриса, подающая большие надежды» и тому подобное.

Довольна была и мама актрисы, Мовлатхан. Она любила театр, приходила на все спектакли и занимала почётное место в зале, которое ей любезно предоставлял художественный руководитель театра Иса Чахкиев за преданность и любовь к искусству.

Зульфия получала роли почти во всех спектаклях. Она играла непринуждённо, легко, проникновенно. Но за этим стоял труд, огромное желание актрисы быть понятой и признанной. Зрители полюбили её Булихан в спектакле «Бунт невесток» С. Ахмада, девушку Любу в «Падении Жанхота» С. Чахкиева, жену унтер-офицера в «Ревизоре» Н. Гоголя, Фатиму в «Рузкъан болх» («Рука судьбы») Б. Горчханова, Санет в спектакле «Волчий хвост» М. Ахмадова, Кейпу в пьесе «Сыновья Беки» А. Бокова, мать в пьесе «Как Исса стал господином» Э. Сусуркиевой и так далее.

Зульфия играет в разных спектаклях, но признаётся, что любит драматические и классические постановки. Они дышат эпохой аристократизма, благородства, говорит она, эти понятия ныне затуманились, и о них начинают забывать. Но мы должны признать, что аристократия остается высшим принципом жизни, принципом чести и благородства. Такой мы увидели Зульфию в роли леди Мильфорд в спектакле «Коварство и любовь» Ф. Шиллера. Она смогла показать яркий образ своей героини, её скрытое благородство под маской высокомерия и глубоко запрятанную боль по потере близких ей людей. Актриса была убедительна и великолепна в этом образе.

Хочется подробнее остановиться и на матери Кейпе, которую Зульфия Кукурхоева сыграла в спектакле «Сыновья Беки» А. Бокова. Она буквально впитала в себя этот образ, образ овдовевшей женщины, которой суждено было одной поднимать на ноги трёх сыновей, но не сломленной, а сильной и стойкой. И зритель поверил ей, переживая, сострадая и восхищаясь мужеством и силой духа её героини.

Но наша жизнь полна драматических обстоятельств, не говоря уже о том, что происходит на сцене. Череда трагических событий на некоторое время прервала творческий полёт актрисы. Она потеряла единственного брата, не выдержала этой утраты и после продолжительной болезни скончалась мама, следом ушла и старшая сестра. Это был сильный удар. Особенно тяжело перенесла актриса потерю мамы, самого близкого ей человека. Зульфия помнила, как мама, оставшись одна без мужа, с трудом поднимала их на ноги, как они вместе подрабатывали уборщицами, почтальонами, курьерами, но никогда не ходили с протянутой рукой. Мало того, всегда были сыты, одеты, учились хорошо, умудрялись посещать музыкальные, танцевальные и разные кружки после занятий. И всё это благодаря маме.

После долгого перерыва актриса вновь вышла на сцену. В этом была поддержка самых дорогих и близких ей людей, которые не оставили её наедине со своим горем, со своими мыслями. Это руководитель ингушского драмтеатра Иса Чахкиев и руководитель студии театра и кино «Барт» Муртаз Озиев. «Не знаю, что бы со мной стало, если бы не они, — признаётся актриса, — они всячески поддерживали меня и поддерживают по сегодняшний день. Я им очень благодарна за это. Ну и, конечно же, не давали мне оставаться одной мои друзья, мои коллеги, мой театр. Они всегда были рядом, они чувствовали меня».

Зульфия признаётся без всякого преувеличения, что любит их как самых дорогих и близких людей. Вот и получается, что театр стал для неё не просто вторым домом, а родным домом. «Если сила женщины в её слабости, то это про меня, — признаётся Зуля, — но при такой поддержке я просто не могу позволить себе быть слабой. Возможно, в этом и состоит моя сила».

Театральная публика высоко ценит игру Зульфии Кукурхоевой, она склоняется к мнению, что своей энергичностью, твердостью духа, величием и блестящим талантом актриса похожа на сценическую «княгиню». А своим обаянием, душевной красотой, умением убедительно, наглядно передавать тончайшие движения женской души, похожа на своих героинь, в основном, положительных. Так уж вышло, что отрицательных ролей в её репертуаре не было.

В настоящее время, можно сказать, актриса вышла на новую, высшую ступень мастерства. Она живет на сцене, между нею и зрителями существует таинственная связь. Каждая её роль добавляет в спектакль свою изюминку. На актрису всегда приятно смотреть, и не только благодаря тонким аристократичным чертам лица, она удивительна добра, и все её героини женственны и очаровательны, как она сама. Зрители чувствуют её и понимают, как чувствует своих зрителей сама актриса. Это и есть магия актерской профессии.

Требовательность к себе и ответственность — главные качества актрисы, одного таланта мало, считает она. Театр — это живой вид искусства, и раз Всевышний как бы вверяет актеру душу человека, которого он должен показать зрителю, надо сделать это честно и правдиво. Вот тогда наше искусство будет служить человеку и сделает его чище. Это огромная ответственность, и мы не имеем права забывать о ней никогда! Если актер забывает об этом, значит, искусство для него уходит на второй план.