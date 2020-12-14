Вот и я, прежде чем приступить к статье, ещё раз пересмотрела короткометражную ленту в тридцать минут. Фильм, действительно, завораживает своей необъяснимой простотой, добротой и обаянием. А ещё он источник добрых эмоций, необъяснимой ностальгии по нашей незабываемой и неповторимой стране, которая называлась СССР.

Фильм «Сюрприз» вышел на экраны телевизоров в 1975 году и стал настоящим хитом. Здесь затронуто много разных тем, но общий посыл нёс положительные эмоции, высмеивая такие человеческие пороки, как пьянство, застолья, лень, сплетни и тому подобное. Рейтинг фильма определить было трудно. Но если учесть тот факт, что в те годы вещали всего два телеканала — региональный и центральный, то можно догадаться, сколько людей собрал фильм у экранов своих телевизоров.

Сюжет фильма

События происходят в одном из горных селений, где люди живут своей обыденной сельской жизнью. Главная героиня сетует на мужа-бездельника, который находит разные причины и оттягивает ремонт обветшавшего дома. В итоге, раздосадованная хозяйка едет в город за мастерами. А муж и сын решают к её приходу устроить сюрприз, отремонтировав дом, для чего созывают на помощь своих друзей и родственников. Дело заканчивается тем, что дом окончательно разваливается и отец семейства принимает решение строить новый.

В фильме играли замечательные актёры, профессионалы своего дела Константин Бирагов, Коста Сланов, Николай Саламов, супруги Исак Гогичев и Зоя Дзбоева и многие другие. А роль сорванца и хулигана досталась нашему соотечественнику Муссе Ахриеву.

Зрители с нескрываемой любовью смотрели на маленькие пакости «чертёнка», «бесёнка», «хулигана» и «бездельника», как его называли в фильме, а, в общем, шутника и проказника. Но его шаловливое поведение объяснялось не плохим характером, а присущим его озорной натуре желанием подвигнуть отца к приходу мамы наконец-то отремонтировать дом. И сколько радости мы увидели у нашего героя в финале фильма, когда отец вынужденно принял решение о строительстве нового дома.

Фильм, как мы уже сказали, стал настоящим хитом. Что ни кадр, то комедия, что ни герой, то с изюминкой. Его тут же разобрали на цитаты и пустили по «миру». Имена Мехти, Бола, Сардион стали нарицательными, когда хотелось высмеять какой-либо недостаток у человека. В транспорте, на работе, среди друзей, на любых посиделках то здесь, то там только и слышали: «Сын двоечник, муж лентяй», «Не трогай, это мужское дело! — А я кто? — А ты двоечник!», «Двоечник, ещё и хулиган!», «Захвати пару шашек динамита — будем дом ремонтировать!», «Наконец-то наш папа взялся за ум», «Роза, Роза — старый шиповник, вот кто такая твоя Роза!», «Все заказчики хотят, чтобы их родственники хоть на памятнике были красивыми и умными», «Вам даже памятники ставить нельзя, вместо головы — круг», «Семья здорова, с работы выгнали, может жена? Ну, тогда улыбнись!», «Ухо поправь!», «Перевернём? — Передохнём!», «Взорвём пару шашек, и погреб готов!», «Не разнесёт ли? — А бочка на что, направленный взрыв, понял!», «Святые твои слова, Сардион!», «Может, хватит? — Мы ещё за изобилие не пили» и тому подобное. А фразы: «Сейчас бабахнет!», «Сейчас по-настоящему бабахнет!» маленького сорванца, который абсолютно не потерялся на фоне профессиональных, маститых актеров, запомнились всем без исключения и на долгие годы стали визитной картой самого актёра.

Дебют в кинематографе

Родился Мусса Мухарбекович Ахриев в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в 1965 году. Родители у него были простыми тружениками. Жили они в районе Молоканка, в переулке Охотничий. С первого по десятый класс он учился в школе № 17. Неподалёку от них, в соседнем доме, жил кинорежиссёр Батырбек Дзбоев. Проходя мимо игравших во дворе мальчишек, он любил перебрасываться с ними словечками, где подзадорить, где пошутить, и они отвечали ему вежливостью и взаимностью. Среди них и приметил актёр озорного мальчишку с типичной кавказкой внешностью и редким обаянием в прищуренных глазах. Да вроде ничего особенного в нём не было, но когда стали искать героя будущего фильма, Батырбек Дзбоев подумал, что этот мальчишка именно тот, кого они ищут.

— Я прибегаю домой к маме и говорю: «Меня дядя Батырбек сегодня спросил, хочу ли я сниматься в фильме. Я ответил, что хочу», — вспоминает Мусса Ахриев. — «Только там тебя не хватало», — ответила мне она. Но прошло какое-то время, и к нам домой приехали представители с телевидения. Они попросили отпустить меня с ними на просмотр. Если честно, мои родители, равно, как и я, никакого значения этому делу не придавали. Они меня отвезли, сняли фотопробы и привезли обратно домой.

Но когда дошло дело до съёмок, Мусса отказался от всей этой затеи. То ли испугался, то ли закомплексовал. В итоге, он решил укрыться у бабушки, которая жила в Ингушетии, в селении Плиево. Но киношники не намерены были отступать. Их покорила необыкновенная харизма мальчика, какое-то детское очарование, озорство, в общем, всё, что нужно было герою фильма по задумке сценариста, иначе бы его не выбрали среди сотни кандидатов на роль, на которую, наверняка претендовали дети актёров, чиновников и многочисленных родственников. Так что спрятаться у нашего героя не получилось, за ним приехали и вместе с бабушкой забрали на съёмки. Так состоялся дебют юного актёра в кино.

— Самый тяжёлый день на съёмках я запомнил на всю жизнь, — вспоминает Мусса Мухарбекович. — Это был первый день. Вы представьте себе мальчишку с улицы! Ничего не знает про то, что такое фильм вообще. Это сегодня можно заглянуть в интернет. А в то время я понятия не имел, что такое дубль, что значит «лимит плёнки ограничен» или «нельзя выпадать из кадра» и много такое, на котором я никак не мог сосредоточить своё внимание. А тут первая же сцена с моим участием. Из-за того, что у меня не получается не улыбаться, в ожидании сидит вся актёрская группа. Там в кадре меня киношная «мама» ругает, и я, типа, должен сделать испуганный вид. Но дубль за дублем, дуль за дублем, не получается. От неловкости я смущаюсь и каждый раз улыбаюсь. И так весь рабочий день. В итоге, режиссёр решил остановиться на золотой середине. К вечеру я так устал, что завалился спать, как убитый. А с утра опять на съёмки. Фильм сняли за очень короткий срок, на летних каникулах за полтора месяца, а вышел он в эфир осенью.

С вниманием и заботой ко мне относились все актёры, но особенно хочу выделить покойного ныне Исака Гогичева и его супругу Зою Дзбоеву. Они проявляли ко мне истинную родительскую заботу. Своих детей у них не было, к сожалению. Я до сих пор поддерживаю тёплые отношения с Зоей Дзбоевой, хорошая женщина и замечательная актриса. Она в фильме играла мою маму.

Надо сказать, что в жизни Мусса был любознательным мальчиком. Тянулся к знаниям, учился хорошо, хотя его герой по фильму был бездельником и двоечником. Особенно любил он русский язык и литературу. Любовь к этим предметам отчасти привила замечательный педагог Антонина Николаевна. К тому же рано оказавшись в творческой среде, он серьёзно увлёкся чтением литературы, ходил в научную библиотеку, читал классиков, интересовался искусством кинематографии. Очень любил Мусса и предмет истории. Здесь тоже свою роль сыграла педагог и классная руководительница Екатерина Николаевна Гамахарова. Он даже подумывал поступить на исторический факультет, но жизнь сулила ему другую судьбу.

— Я старался соответствовать уровню людей, с которыми работал, несмотря на юный возраст, — вспоминает Мусса Ахриев. — Старался подтянуться, больше читать классиков, глубже познать секреты кинематографии.

Конечно, после выхода картины Мусса Ахриев стал известным. Это он понял сразу после показа фильма по телевизору. «Я завтра в школу не пойду», — заявил он маме, прекрасно понимая, что его там ожидает. Но это не спасло «сорванца» от нахлынувшей славы. Его знаменитая фраза стала навсегда спутницей его жизни. Все, кто помнит это героя, даже сегодня, спустя 45 лет, говорят: «Сейчас бабахнет!»

Но надо отметить, что звёздной болезнью наш герой не заболел. По словам актера, в жизни он был и остался скромным человеком. А нахлынувшая известность и популярность вызывали у него скорее не горделивость, а комплексы, от которых он так и не избавился. Оказавшись среди друзей, знакомых или незнакомых, ему больше всего хотелось, чтобы его не узнавали или попросту не замечали.

Но его заметили и через год пригласили играть в фильме режиссёра Батырбека Дзбоева и сценариста Игоря Притулы «Здесь мой дом». В этой картине Муссе очень льстило то, что он играет в паре с московским актёром Степаном Крыловым. И ещё, на съемках этого фильма он научился ездить на лошади. Это было непередаваемое ощущение счастья и радости. И роль у него здесь была самая положительная — он на каникулах помог геологу найти пропавшую в годы войны сумку, где хранилась единственная фотография его семьи, погибшей в годы войны.

Ещё через три года Мусса снимается в двух фильмах: «Горская новелла» режиссёра Измаила Бурнацева и Илеса Татаева и «Сбереги башню» режиссера Измаила Бурнацева по сценарию Владимира Файнберга. В обеих лентах он играет роль «мальчиша-плохиша», закрепившегося за ним сценического амплуа. И отыграл, надо сказать, безупречно. На этом его кинематографическая биография заканчивается. Хотя казалось, впереди Муссу ждет блестящая актерская карьера...

...Но у судьбы свои планы

А пока жизнь шла своим чередом, Мусса Ахриев закончил школу и поступил в один из ведущих театральных вузов страны — во Всесоюзный государственный институт театрального искусства — ГИТИС. Но со второго курса его отзывают в армию.

Два года он служит в рядах Советской армии. Этого времени хватило на то, чтобы переосмыслить многие житейские ценности и твёрдо решить, что единственный сын в семье, единственный наследник, настоящий ингуш должен иметь пусть самую простую, но настоящую мужскую профессию. Родители Муссы только были рады такому решению. Они не сопротивлялись, но и не приветствовали будущее сына перед киношными камерами и на сцене театра. Иначе в 1976 году они не упустили бы шанс отпустить его в столицу. К ним домой после роли «сорванца» в фильме «Сюрприз» приехала московский режиссёр и просила отпустить с ней талантливого мальчика. Она сулила ему своё покровительство и обещала большую актёрскую славу. Об этом они сказали Муссе только тогда, когда он вернулся из армии и принял решение оставить актёрскую карьеру.

Но вот не рады были решению Муссы Ахриева в руководстве ГИТИСа. Они долгое время не возвращали ему документы и старались отговорить от этого шага. Но киношная страница в его судьбе была закрыта. Она сыграла в ней значимую роль и достойно ушла в историю.

— Северо-Кавказская студия кинохроники была одной из самых успешных в СССР, — говорит Мусса Ахриев. — Наверное, успех состоял в том, что эти фильмы несли людям доброе начало, от них веяло теплотой, и они объединяли людей. К примеру, когда вышел фильм «Сюрприз», многие меня спрашивали, неужели во всей Осетии не нашлось ребенка-осетина, который сыграл бы эту роль. Не знаю, как объяснить эту ситуацию, но в советские времена актёров не выбирали по национальной принадлежности, по материальному достатку или иным связям. Это было золотое время, время, когда друг на друга смотрели через призму таланта, совести и человеческого достоинства.

Не будем более утомлять воспоминаниями нашего героя. Просто вспомним и посмотрим вновь эту великолепную добрую комедию. Спасибо режиссёру, всем замечательным актёрам и, конечно же, Муссе Ахриеву за то море позитивных эмоций, которые они подарили нам в прошлом, и которые навевает сегодня щемящую ностальгию по той стране, в которой мы жили.

В 1992 году Мусса Ахриев по причине печально известных трагических событий, о которых так не хочется упоминать в этой статье, вынужденно переехал в Ингушетию. С 1994 года он живёт и работает на госслужбе в Нальчике. Женат, имеет двух взрослых сыновей, которые выбрали профессии юриста и программиста.

Но это совсем другая история.