Одним из ярчайших событий в театральном мире искусства стал и наш проект «Легенды Ингушетии», который состоялся благодаря государственной поддержке в рамках Года театра. Проект получил широкий общественный резонанс, в СМИ регионального и федерального значения у него 67 упоминаний, в дополнение готовится статья на английском языке журналом «МИТ/ЮНЕСКО», который выходит в 72-х странах. Я думаю, сделано достаточно, но предстоит сделать ещё больше.

Микаэл Базоркин — заслуженный деятель искусств Ингушетии, заслуженный артист республики, член Союза театральных деятелей РФ, член правления Гильдии театральных менеджеров России, член правления Международного института театра при ЮНЕКСО, советник ректора ГИТИСа, лауреат многочисленных премий и наград.

Микаэл Базоркин — выпускник филологического факультета Чечено-Ингушского государственного университета имени Толстого (1992); актерского факультета Высшего театрального училища имени Щукина (1998); режиссерского отделения Высшего театрального училища имени Щукина (2003); отделения менеджеров Высшей школы деятелей сценических искусств при Российской академии театрального искусства (ГИТИС).

Он основатель и первый художественный руководитель Ингушского государственного театра-студии «Современник», который был создан по факту ещё в годы учебы, а юридическое оформление получил в 1998 году. В 2008 году преобразован в Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии.

За долгие годы своей творческой деятельности Базоркин проявил яркие качества художественного руководителя, актера, режиссера, продюсера, популяризирующего российскую и национальную культуру. В его трудовой деятельности — опыт работы преподавателем физкультуры в общеобразовательной школе в селении Джейрах, преподавателем педагогики и психологии в Чечено-Ингушском госуниверситете. В конце 90-х работал помощником полномочного представительства Ингушетии в Москве по общественным связям. Был курирующим грузинского и армянского направления по поручению СТД РФ в МИДовском проекте поддержки русских театров стран СНГ и Балтии. Работал режиссером в Лезгинском и Черкесском драматических театрах.

С 2015 года, более двух лет, был первым проректором Высшей школы сценических искусств (Театральная школа Константина Райкина) — в должности заместителя директора Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина.

С 2017 по 2018 год М. Базоркин — министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия. На данный момент работает в Москве артдиректором фирмы «Арт-инвест» — это создаваемый масштабный театральный комплекс со сверхсовременными сценическими площадками, который находится в стадии завершения.

Под руководством Базоркина Русский музыкально-драматический театр Ингушетии получил высокую оценку публики, прессы, а также жюри фестивалей различных городов России. В процентном соотношении по гастролям и по актерскому составу с высшим столичным профессиональным образованием, театр занимает одну из лидирующих позиций среди театров не только региона, но и северокавказских республик.

В самом начале своей творческой биографии, уже в 2000 году, театр стал золотым призером первых Международных Дельфийских игр в Москве и принял активное участие в акции «Марш мира и согласия» по городам России. Театр участвовал и занимал лидирующие места в фестивалях «Театр без границ», «Сцена без границ», «Комплимент», в Международном фестивале русских театров республик Северного Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона и т. д.

Под эгидой театра в общей сложности были проведены 16 региональных и всероссийских конференций с участием творческой интеллигенции юга России, представителями ГИТИСа и столичных театров. Среди них — «Новые тенденции в театральном деле: поиск совместных путей и интеграции» (2004), «Наши интересы» (2010); «Актуальность школы К. С. Станиславского на театральном пространстве юга РФ» (2013); «Новые стратегии» (2014) и т. д.

В 2015 году театр вошел в Международный институт театров при ЮНЕСКО, а Микаэл Базоркин стал членом Гильдии театральных менеджеров России.

В театре за годы его руководства (1998-2015) было поставлено 18 спектаклей. Это русская и зарубежная классика, драматургия народов России и современная драматургия, работы ингушских авторов. Это «Женитьба» Гоголя, «Медведь. Предложение», «Гость» и «Чайка» Чехова, «Эй, кто-нибудь» Сарояна, «Мизантроп» Лабиша, «Покинутая» Море, «Искушение» Ф. Джованнини, «Забыть Геростата» Горина, «Две стрелы» Володина, «Лист ожидания» Марданя. А также пьесы ингушских авторов: «Закон отцов» Идриса Базоркина, «Мы вернемся, нани!» Ахмета Бокова, «Золотой укол» по пьесе Бориса Шадыжева и другие. Но визитной карточкой театра стала постановка «Из тьмы веков» по роману Идриса Базоркина.

Первой авторской работой Микаэла Базоркина была пьеса «Сон, или Картинка в цветах», поставленная им к пятилетию театра, на премьере которой присутствовали московские театралы и представители Союза театральных деятелей РФ. Важной вехой режиссерской работы Базоркина стали спектакли «Мочхо» и «Паспорт». В «Мочхо» на фоне событий, происходящих на Кавказе в конце ХIХ века, показана легендарная личность — офицер Российской императорской армии Мочхо Базоркин. «Паспорт» рассказывает о судьбе репрессированного народа и жизни русской женщины, разделившей с ним трагическую участь. К его же авторским работам относятся инсценировки к спектаклю «Обречённые» по мотивам пьесы «Сыновья муллы» Михаила Булгакова и к спектаклю «Адиюх» Юрия Шидова.

Микаэл Базоркин является автором группы «Лоаций» — концертной программы, вобравшей в себя песни и хореографию народа, объединившей самые разные жанры исполнительского искусства.

Во всех своих постановках Микаэл Базоркин исполняет небольшие роли, но запоминающиеся яркой игрой актера. Есть в его репертуаре и роль в фильме Никиты Михалкова «12», где он играет отца. Кстати, следует отметить, что озвучка фильма, взявшего в 2007 году «Золотого льва» на Венецианском международном кинофестивале и номинированного на «Оскара», была сделана актёрами Русского музыкально-драматического театра Ингушетии.

С 2008 года М. Базоркин — официальный представитель Российского университета театрального искусства — ГИТИСа в Южном федеральном округе. Благодаря его активному содействию 116 студентов (67 из которых — представители ингушского народа) поступили в высшие театральные вузы страны, такие как Высшее театральное училище имени Бориса Щукина, Институт культуры РУТИ (ГИТИС) и Высшая школа сценического искусства (Театральная школа Константина Райкина).

С его активным участием восстановлено отделение Союза театральных деятелей РФ в Ингушетии и взято на баланс более 2 тысяч книг филиала Московской Пушкинской театральной библиотеки вместе с федеральной ставкой библиотекаря.

Базоркин — основатель и руководитель Ассоциации театров юга России, куда сегодня входят 52 театра.

По инициативе Микаэла Базоркина издательство «РИПОЛ классик» включило в серию «Волшебные сказки со всего света» трёхтомник, куда вошли сказки Ингушетии, Норвегии и Швеции. Составителем книги «Волшебные сказки Ингушетии» и автором четырёх произведений является М. Базоркин. Книга выставлена на продажу во всех центральных московских магазинах, в том числе и в Центральном доме книги на Новом Арбате. Она продавалась в Америке, в Италии и на Пекинской книжной выставке. В мировом звездном рейтинге том ингушских сказок назван хитом года высшей категории («пять звезд»). По иллюстрациям Яны Седовой и Азы Базоркиной книга взяла первое место на Всероссийской книжной выставке на ВДНХ.

Помимо этого, у режиссера более 36 авторских публикаций, из которых более 20 в федеральных СМИ. Он принимал участие в качестве эксперта в восьми передачах на Центральном ТВ. В его послужном списке многочисленные награды регионального и федерального значения.

В конце минувшего года прошло одно из ярчайших событий в театральном мире искусства — проект «Легенды Ингушетии», разработанный и осуществлённый под руководством Микаэла Базоркина Государственным русским музыкально-драматическим театром — пять спектаклей с героико-историческими и фольклорными персонажами, отражающими быт, традиции, обычаи народа и его мировоззренческий уклад. Проект состоялся не просто под открытым небом, а на фоне величественной горной природы, среди архитектурно-исторических памятников средневековой Ингушетии.

В ближайших планах у режиссёра первый в мире фестиваль национального этикета.

— Сделанное — это часть актуализированного проекта, реализованного благодаря накопленным опыту и знаниям, — говорит Микаэл Базоркин. — Но в дальнейшем, мы должны создать ещё более актуальный контент, и подходить к его реализации ещё более профессионально, спокойно и выверенно.