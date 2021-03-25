Он мог сыграть любую роль, начиная от комической до трагической. Он всегда находил особый подход к роли, углублял и оттачивал образ, чтоб он был узнаваемым и понятным зрителю, и всегда находил удивительные детали и штрихи к своим образам. Был Человеком необыкновенного театрального дарования и благородства.

Детские и юношеские годы

Магомед-Гирей Хатоевич Хадзиев родился 18 марта 1935 года в селении Камбилеевка Пригородного района. Рос в многодетной семье. Рано ушел из жизни его отец Хато, и мама Айшет Темирхановна сама вырастила девятерых детей. Вместе с народом в свои детские годы Магомед-Гирей оказался в депортации, в Казахстане, в г. Щучинске Кокчетавской области.

В 9-летнем возрасте повзрослел он, познав горечь выпавшего на долю его народа испытаний. Пошел в школу в 1945 году. Мама работала от зари до зари, содержала семью, старалась дать достойное воспитание детям. Они взрослели, и теперь уже её волновала их учеба. И дети старались.

Учился Магомед-Гирей прилежно и принимал участие в различных школьных мероприятиях. Как-то, будучи учеником второго класса, он сыграл в школьном спектакле роль Хлестакова в комедии Гоголя «Ревизор». Дебют оказался блестящим! И однозначно театр запал в душу. Много читал. Так, сам того не замечая, готовился к будущей своей профессии. Рос интересным человеком, был душой коллектива друзей и одноклассников.

К этому времени старшие братья увлеченно начинали работать в различных областях народного хозяйства и приглашали Магомед-Гирея на работу, не совсем разделяя его желание работать в сфере искусства. Хотел он как-то поступить в горно-металлургический техникум, но прием туда для депортированных оказался закрытым. И это он принял как знак судьбы, все ещё думая об искусстве.

Вернулись на родину в 1958 году. Вернуться в дом в селе Камбилеевка они не смогли. Поступил в культурно-просветительское училище в Грозном и с тех пор не мыслил себя вне театрального искусства. Мама понимала сына и в семейном кругу говорила: «У него свое назначение». «Самое главное в жизни — это быть достойным людской любви», — говорила она своим детям. И эти слова как заклинание были в мыслях её детей.

Талантливый от природы, Магомед-Гирей привлекал к себе внимание и преподавателей, и местной администрации. Так, сразу после окончания училища Магомед-Гирей был назначен директором совхозного Дома культуры «Горец». Однако его не очень привлекали административные должности, да и поиск своего пути у него продолжался. Узнав о наборе в молодежную студию на хореографическое и театральное отделения, он продолжил своё творческое развитие.

Театр и жизнь

Эти два слова слились для него в одно целое. Театр стал его жизнью. В 1958 году Магомед-Гирей в числе первых пришёл в только что открытый после возвращения на родину Чечено-Ингушский государственный театр имени Ханпаши Нурадилова в Грозном. Ему было в то время 23 года.

Талантливый актер с первых дней привлек к себе внимание. Он, как и первые кинорежиссеры из ингушей, получившие профессиональное образование после депортации — М. Дакиев, С. Мамилов и актер М. Цицкиев, заявил о себе, как о незаурядной личности. Со временем Магомед-Гирей Хадзиев и Магомед Цицкиев стали настолько яркими актерами, что одно их появление на сцене уже заставляло зал слушать их, затаив дыхание. Их профессионализм покорял самую изысканную публику.

В числе первых спектаклей, поставленных Чечено-Ингушским государственным драматическим театром имени Нурадилова после своего возрождения, была героическая драма «Асланбек Шерипов» по одноименной пьесе Халида Ошаева. В этом спектакле Магомед-Гирей Хадзиев играл роль муллы. Премьера спектакля в постановке Миная Минаева и Лидии Горькой — преподавателей первой чечено-ингушской актерской студии ГИТИСа, состоялась 28 декабря 1958 года. С участия в этой драме началась актерская жизнь Хадзиева.

Вслед за ним был поставлен спектакль «Храбрый Кикила», ставший настоящим праздником в культурной жизни республики. В нем Магомед-Гирей исполнял роль судьи. Спектакль был озорным и веселым, да и молодые актеры всей душой отдавались искусству.

Появляются и другие роли в его репертуаре. То он односельчанин — в спектакле «Самые дорогие» Н. Музаева, Кази — в постановке «Женихи» А. Токаева, то Нодар в спектакле «Тростник на ветру» Г. Берзеншвили или Парвиз в постановке «Зачем ты живешь» И. Косумова и Т. Саидбейли...

Магомед-Гирей всецело погрузился в театральную жизнь. Участие в первых же спектаклях показали всем, что перед зрителями выступает очень талантливый актер. Он играл самозабвенно. Менялись образы его героев, в передачу которых он вкладывал весь свой художественный талант, и каждый из них оставлял отпечаток в сердце актера. К тому же 60-е годы были очень продуктивными в творческой работе коллектива театра. Казалось, что они, пережившие годы депортации, пытались наверстать потерянное время. Афиши сменялись названиями спектаклей. В них появлялись фамилии известных русских и западноевропейских драматургов, которые чередовались с драматургией братских народов Северного Кавказа и национальных авторов. И почти во всех спектаклях играл Магомед-Гирей.

В постановке «1002-я ночь» Л. Митрофанова, Магомед-Гирей играл роль Деви, в спектакле «Девушка с гор» А. Хамидова он исполнял роль Хасана, в «Горянке» Р. Гамзатова Магомед-Гирей был в роли Юсупа и др. Он всегда находил удивительные детали и штрихи к своим образам — взглядом, походкой, речью. В спектаклях, поставленных по пьесам великих классиков драматургии Шекспира, Гольдони, Мольера, Шиллера, актерские роли Магомед-Гирея Хадзиева были неповторимы.

В пьесе А. Хамидова «Бож-Али», поставленной П. Харлипом в 1965 году, Магомед-Гирей играл роль сельского парня. Спектакль ставился многократно на сцене и был отмечен дипломом и премией на смотре, посвященном 50-летию Октября.

Роль Стенли исполнял Хадзиев в спектакле «Ричард III», поставленном по одноименной пьесе Шекспира в 70-х гг. ХХ века, ставшем ведущим в репертуаре театра.

В спектакле «Петимат», созданном М. Салцаевым по одноименной пьесе Саида Бадуева, Хадзиев играл роль каторжника Лаги. Его герой мог, конечно, пойти на компромисс с совестью и жить как все. Но такова была его суть: он не в силах переступить через себя, видеть, как несовершенен мир, и бездействовать. В спектакле звучали извечные темы любви и коварства, силы духа и малодушия.

Летом 1971 года вместе с театральной труппой Чечено-Ингушского драматического театра имени Нурадилова Магомед-Гирей Хадзиев участвовал в московских гастролях, где он играл в спектаклях «Асланбек Шерипов» М. Солцаева, «Бессмертные» А. Халидова, «Петимат» С. Бадуева и «Кровавая свадьба» Г. Лорки.

Перед московским зрителем актерами театра были представлены героические страницы истории народов Чечено-Ингушетии. В рамках этих постановок Хадзиев исполнял роль муллы в героической драме «Асланбек Шерипов», рассказывающей о легендарном революционере. «Уже в первых спектаклях проявились неповторимые творческие особенности коллектива театра — стремление к искусству высокой героики и патетики. Темперамент режиссуры, эмоциональность актерского исполнения, развернутый музыкальный фон — все направлено на выявление больших идей, мыслей, чувств», — писала «Московская правда» 11 августа 1971 года.

Роль солдата Великой Отечественной войны — Мути, исполнял Магомед-Гирей Хадзиев в драме «Бессмертные» А. Хамидова, в которой прославлялся подвиг, совершенный Героем СССР Х. Нурадиловым в Великой Отечественной войне. О силе и борьбе за свободу говорили трагедия «Кровавая свадьба» испанца Лорки и спектакль «Петимат» Бадуева, поставленные также на сценах московских театров.

В спектакле по пьесе немецкого драматурга Ф. Шиллера «Коварство и любовь» М-Г. Хадзиев играл роль простого музыканта Миллера, отца Луизы, влюбленной в дворянина Фердинанда фон Вальтера. Но взаимным чувствам мешали сословные ограничения. Миллер был любящим отцом, добрым, мягким человеком, но не защищенным от грубого практичного мира. Созданный актером образ вызывал споры, но эту работу высоко оценила критика. Спектакль говорил о человеческих взаимоотношениях в мире угнетённых и угнетателей, где главной темой была любовь, свободная от социальных рамок, а супротив неё — коварство, нажива и власть.

В театре, на основе пьес и произведений классиков мировой литературы и драматургии и национальных авторов, поднимались вечные темы добра и зла, чести и бесчестия, любви и ненависти, дружбы и предательства, долга и преданности.

М-Г. Хадзиеву нравились народная поэзия и фольклор, нравилось исполнять роли на народные мотивы, в числе которых постановка «Песни вайнахов», наполненная особым душевным состоянием. Это было глубоко народное произведение, народное по духу и содержанию, традиционное и в то же время чрезвычайно оригинальное по форме. В этом спектакле пели и танцевали почти все актеры. Темпераментно и профессионально! Заслуга в этом была не только балетмейстера и режиссера. Здесь проявлялись яркие черты народной культуры, музыкальность, задор и пластика, характерные народу.

В 1977 году спектакль «Песни вайнахов» получил Госпремию РСФСР. За роль в спектакле «Песни вайнахов» по пьесе Руслана Хакишева М-Г. Хадзиев получил Государственную премию РФ имени К. Станиславского.

«Сердцем и душой я принял этот спектакль и эту роль. Здесь показаны обычаи и традиции, менталитет народов — и чеченского и ингушского... спектакль учит жизни, учит не поддаваться сиюминутным эмоциям, быть рассудительным и сдержанным, чтобы потом всю жизнь не нести на себе этот груз горя и неисправимой ошибки», — говорил позже М.-Г. Хадзиев.

1978 год. Создание ингушской труппы

Ингуши всегда мечтали о создании профессионального Ингушского государственного театра. В 1973 году из Чечено-Ингушетии была направлена в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии имени Н. Черкасова национальная студия, руководителями которой стали лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, народный артист СССР В. В. Меркурьев и заслуженный деятель искусств ЧИАССР И. В. Мейерхольд. В составе той студии были Р. Наурбиев, И. Беков, Т. Яндиева, Л. Эсмурзиева, А. Кодзоева.

В 1978 году, окончив высший театральный вуз, ингушская труппа вернулась в республику и вошла в состав Чечено-Ингушского драматического театра имени Х. Нурадилова. Для молодых актёров, вернувшихся в театр, Магомед-Гирей Хадзиев стал духовным наставником. Главным режиссером ингушской труппы стал талантливый режиссёр, народный артист ЧИАССР, лауреат Государственной премии РФ Руслан Хакишев. Режиссером-постановщиком и педагогом был народный артист ЧИАССР, лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженный артист РФ Магомет Цицкиев.

Первой премьерой, которую подготовила в 1979 году ингушская труппа, была драма С. Чахкиева и Г. Русакова «Когда гибнут сыновья». Работали все вдохновенно! Только отыграли спектакль, а на следующий день весь мужской состав призвали в армию. М-Г. Хадзиев вместе М. Цицкиевым продолжали играть роли, сохраняя труппу до возвращения их со службы.

В 1980 году на сцене драматического театра имени Нурадилова состоялась премьера спектакля по пьесе Чахкиева «Мой мальчик», подготовленного Ингушской труппой театра. В спектакле рассказывалось о жизни одного из горных селений Чечено-Ингушетии, трудовых делах молодых доярок, их устремлениях и мечтах. Высмеивались некоторые пороки, критиковались тунеядцы, взяточники, любители пожить за чужой счет. В главных ролях выступили выпускники Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии Л. Эсмурзиева, А. Кодзоева, 3. Албогачиева, Р. Боков, С. Гайсанов и другие. Рядом с молодыми в спектакле играли и ведущие актеры театра — заслуженный артист Чечено-Ингушетии, лауреат республиканской премии Ленинского комсомола М. Цицкиев, лауреат Государственной премии РСФСР, народный артист Северной Осетии М. Хадзиев.

Многогранный талант М-Г. Хадзиева не мог оставить равнодушными тех, кто видел его на сцене, заставлял задуматься о жизни и о судьбе. В этом заключено высокое предназначение и великая воспитательная миссия Мастера. В каждой роли он был бесконечно органичен и искренен, его монологи — не просто слова из текста, что ни слово — то крылатое выражение! А насколько сильно звучал в его исполнении Запев из книги Идриса Базоркина! Каждое слово в его исполнении наполнялось особым чувством родства со своей родиной, с Кавказом.

«В каждой своей роли он находил самые верные и пронзительные интонации. Это был фейерверк изобретательных жестов, пауз, мимики. Многие реплики именно с его интонациями остались в театре поговорками», — вспоминает народная артистка Ингушетии Рая Дзейтова.

Яркими впечатлениями запомнилась М-Г. Хадзиеву встреча с известным грузинским драматургом О. Иоселиани в Грозном, по пьесе которого «Выстрел из кремневого оружия» актеры великолепно сыграли в спектакле. Это знакомство стало для актеров ингушской труппы знаменательным событием.

М-Г. Хадзиев вместе с актерами ингушской труппы неоднократно выезжал и исполнял роли на сценах домов культуры и предприятий в городе Назрань и селах Ингушетии, в том числе Пригородного района. Зрители с нетерпением ждали встречи с ними.

«Огромную радость доставила жителям нашего района ингушская труппа Чечено-Ингушского драматического театра имени Х. Нурадилова, выступившая в селах Тарское, Дачное, Донгарон, Чермен, Камбилеевское, Майское», — пишет К. Казбеков в местной газете «Ленинское знамя» в октябре 1980 года, отмечая игру актеров — народного артиста СОАССР Магомед-Гирея Хадзиева, лауреата премии Ленинского комсомола, заслуженного артиста ЧИАССР Магомета Цицкиева и других.

«Зрители Пригородного района уже в третий раз знакомятся с искусством театра», — пишут в газете «Социалистическая Осетия» в феврале 1983 года. На сценах домов культуры сел Куртат, Дачное, Тарское, Камбилеевское, Октябрьское, Майское были показаны спектакли «Парк» Р. Ибрагимова, «Мой мальчик» С. Чахкиева, «Что посеешь» М-С. Плиева и другие. Исполняя роли в спектаклях на своей исторической родине, Магомед-Гирей Хадзиев был преисполнен особыми чувствами любви к отечеству и своим землякам. Актеры играли настолько естественно, что зрители забывали, что они просто исполняют свои роли. Эти встречи оставляли незабываемые впечатления.

Несомненной удачей труппы был постановка спектакля «Когда арба перевернулась», поставленная по пьесе О. Иоселиани режиссером Р. Хакишевым. Спектакль, полный народного юмора и грусти, чрезвычайно актуальной проблематики. Прекрасно играл Агабо в спектакле М. Цицкиев. И когда Агабо, потеряв жену, хлопотливую, самоотверженную Кесарию (в замечательном исполнении Д. Кодзоевой), решил жениться, чтобы, несмотря ни на что, оставить жизни настоящего продолжателя рода, дети, выученные, «благоустроенные», проявили ещё и ничем не оправданную жестокость. Они издевательски позорят отца и мачеху, безответную и мягкую Тасю (играет Л. Эсмурзиева).

В этом спектакле Магомед-Гирей Хадзиев играл роль Карпе. «Мой Карпе, как камертон, во всем спектакле. Он, конечно, не Агабо, но это его второе «я», его суть, его тень, его продолжение в мыслях, поступках, делах. И мне все время приходилось выверять своего героя по главному персонажу. Это было непросто», — скажет позже о своей роли М-Г. Хадзиев. «Спектакль заставлял о многом задуматься. Был человечен и злободневен», — писала в те дни театральный критик И. Михайлова.

В 1984 году состоялись московские гастроли Чечено-Ингушского драматического театра имени Х. Нурадилова, в составе которой была ингушская труппа. Сколько бы лет ни играл в театре, каждый раз Магомед-Гирей ощущал волнение перед выходом на сцену, как в первый день, понимая огромную ответственность перед тем, во имя чего он в театре и театр — для зрителей. «Иначе нельзя. Иначе нет художника. Без твоего волнения нет волнения в зрительном зале», — сказал он как-то.

Так и в 1984 году, перед предстоящими в Москву гастролями, в своем интервью М-Г. Хадзиев говорит корреспонденту местной газеты: «Разумеется, все мы чувствуем ответственность. В прошлый раз нас встречали тепло. Мы завоевали репутацию современного театра...

Минуло более 10 лет после гастролей в 1971 году. И мы возмужали, и новые люди пришли в коллектив. И многое изменилось. Мы везем иной репертуар. В прошлый раз в основном показали свою классику, героику. Мы знали, что зрителей привлечет экзотика, наша этнография. В этот раз, даже в своем сугубо национальном спектакле «Любовь Калоя» («Из тьмы веков»), мы стремились уйти просто от демонстрации только одной этнографии и ставили спектакль, в котором высвечивали социальные, общезначимые проблемы...

...Сказать, что испытываю волнение — значит не сказать ничего. В прошлый раз у меня были эпизодические роли. Больше смотрел, волнуясь, из зала. Теперь буду играть для него. Я занят в трех спектаклях. В «Ревизоре» играю Землянику. Тут любой даже эпизодический герой значителен».

За две недели гастролей в Москве было поставлено семь спектаклей, поразивших московскую публику, из них три были поставлены ингушской труппой. Яркое впечатление на зрителей оказала игра актеров, в числе которых покорял виртуозностью исполнения своих ролей Магомед-Гирей Хадзиев.

В пьесе А. Проханова и Л. Герчикова «Иду в путь мой» Магомед-Гирей Хадзиев играл эпизод. Человека, который испытал ужасы надругательства и поклялся мстить врагам. И вдруг герою его роли дают сугубо мирный участок — директор хлебозавода. Поначалу он не понимает, что в условиях революции хлеб — это жизнь. Но как это сыграть? Магомед-Гирей смог сделать это настолько убедительно и мастерски, что эпизод показался значительной ролью. Да и трудно было выделить в спектакле главные и второстепенные роли. Главным режиссером Р. Хакишевым были универсально созданы емкие образы, несущие громадную информацию о сложном общественно-политическом и военном времени в Афганистане. Этот спектакль, по словам театрального критика А. Алексеева, «показал огромный диапазон творческих возможностей коллектива».

По итогам творческой работы состоялась встреча коллектива в отделе культуры ЦК КПСС, Министерствах культуры СССР и РСФСР, были награждены руководители и многие актеры театра. Заместитель министра культуры ЧИАССР А. Митрофанов в статье «И мастерство и вдохновение!» высоко оценил исполнительское искусство актеров ингушской труппы. «Гастроли Чечено-Ингушского театра имени Х. Нурадилова стали настоящим театральным праздником», — писали в центральных и местных СМИ в то время. Критиков поразил феномен горского темперамента наряду с виртуозностью игры ингушских мастеров сцены.

«Настоящим триумфом ингушской труппы оказалась постановка гоголевского «Ревизора», — писал М. Швыдкой в журнале «Театр» в те годы. — Смелая, раскованная, с блестящими режиссерскими и актерскими находками, она являлась одной из заметных удач в сценической истории этой пьесы во второй половине ХХ века. Спектакль захватывал той стихией озорства, остроумной издевки, в которую окунул действие режиссер Р. Хакишев. Он мастерски сочинял массовые сцены, юмористические сюжеты, в которых по случаю приезда ревизора в метлы вплетали цветы.

В 1985 году в честь 125-летия со дня рождения А. П. Чехова в Таганроге прошел всероссийский фестиваль спектаклей драматических театров. На этом фестивале спектакль «Юбилей» получил диплом первой степени, а на заключительной конференции Магомед-Гирей Хадзиев за актерское мастерство был награжден дипломом оргкомитета. В тот же день были награждены дипломами режиссер спектакля Руслан Хакишев, актеры Тамара Яндиева, Руслан Наурбиев и Ибрагим Беков.

Взыскательный таганрогский зритель тепло встречал все спектакли, но успех, который выпал на долю наших земляков, превзошёл все ожидания. Сразу же после спектакля состоялось его обсуждение, на котором присутствовали театральные критики Института искусствоведения Министерства культуры СССР и Академии наук СССР, Института мировой литературы, журналов «Театр», «Театральная жизнь», представители Союза художников и Союза журналистов СССР. Постановки спектакля, его эксцентричная и музыкальная стилистика, основанная на актерской пластике и темпераменте, понравилась всем без исключения.

По словам театрального критика Г. Бирюкова, ингушская труппа, имевшая невероятные успехи и театральное мастерство, отстаивала своё право на создание самостоятельного Ингушского драматического театра. Отдавая должное признание таланту Руслана Хакишева, нужно отметить огромную работу, проведенную им в годы становления молодых актеров после окончания вуза и возвращения в Чечено-Ингушский драматический театр имени Х. Нурадилова. И, безусловно, историческую роль в деле становления ингушского профессионального драматического театра сыграли духовные наставники Магомед-Гирей Хадзиев и Магомет Цицкиев.

Высокое мастерство актеров Чечено-Ингушского драматического театра имени Х. Нурадилова — М-Г. Хадзиева, М. Цицкиева, М. Давлетмирзаева, Д. Омаева и Н. Хаджиевой — отмечали в прессе не раз.

С волнением вспоминают и сегодня многие актеры и горожане, как встречали коллектив театра в Назрани. В свой очередной приезд в Назрань 27 мая 1986 года ингушская труппа театра приехала во главе с режиссером Русланом Хакишевым. Труппа состояла из молодых актеров, выпускников Ленинградского института театра, музыки и кинематографии имени Н. Черкасова. И, конечно, старшее поколение актеров в лице Магомед-Гирея Хадзиева и Магомета Цицкиева были в центре внимания и коллег, и зрителей. В этот день на сцене городского Дворца культуры были поставлены отрывки из спектакля «Ревизор», в котором М-Г. Хадзиев мастерски играл свою роль. Актеров тепло встретили — первый секретарь РК ВЛКСМ М. Тумгаев, заведующий отделом культуры райисполкома М. Аушев, редактор газеты «Путь Ленина» Б. Дидигов и другие. Это был насыщенный и хороший день. Примечательно, что именно в этот день было решено, что во Дворце культуры Назрани открывается филиал Чечено-Ингушского драматического театра имени Х. Нурадилова.

В том же 1986 году М-Г. Хадзиев играл в спектакле о настоящей дружбе и верности, поставленном по пьесе Ю. Грушаса «Любовь, джаз и черт». Тогда же ингушская труппа Чечено-Ингушского драматического театра работает над пьесой «Зов крови» — первой частью будущего спектакля по пьесе А. Бокова «Сыновья Беки». Постановка была посвящена 70-летию Великого Октября. В этом спектакле играют и Магомет Цицкиев и Магомед-Гирей Хадзиев.

И только в 1987 году вышло постановление Совета министров ЧИАССР об образовании Ингушского государственного драматического театра.

Вместе с театром в 1993 году М-Г. Хадзиев переезжает в Назрань

Об этом времени трудно писать без волнения. Трагические события в Пригородном районе, напряженная обстановка в Чеченской Республике сказывались на общественно-политическом состоянии региона. Но театр нужно было поднимать.

В числе первых актерами театра был поставлен спектакль «Народ бессмертен» по пьесе В. Хамхоева. Я была в числе зрителей и помню настроение и ощущение единства с актерами театра в утверждении силы и мужества перед испытаниями, в которых находилась республика и народ в то время. Вскоре начались военные события в Чеченской Республике, также повлиявшие на состояние учреждений культуры.

Сложные социально-бытовые условия, душевный надлом от пережитых военных событий сказывались на состоянии здоровья, в том числе и Магомета Цицкиева, прожившего с семьёй под бомбежками в Грозном в подвале, Магомед-Гирея Хадзиева, лишенного жилья и вынужденного арендовать жильё. Было всем нелегко. Но они, как представители театральной элиты ингушского народа, своим примером и отношением к театру объединяли актерский коллектив Ингушского государственного драматического театра. Они играли в первых спектаклях, тем самым заверяя всех, в унисон первой постановке, — народ бессмертен, что бы ни происходило с ним.

1995 год. Во Дворце культуры Назрани состоялась премьера спектакля «Когда гибнут сыновья» по пьесе С. Чахкиева. Красной линией проходит мысль о том, что война не рождает сыновей, война забирает, когда враги угрожают родине, сыновья и дочери ингушского народа сражаются героически в числе первых.

Магомед-Гирей Хадзиев исполняет в этом спектакле роль Абукара — человека трудной и сложной судьбы, повидавшего на своем веку много горя и несправедливости, но не сломленного и гордого. Его герой любит родину всей душой. Он не ожесточился против несправедливости, сохранил в себе лучшие человеческие качества характера и доказывает это тем, что в первый же день войны уходит на фронт со своим соседом Айдамаром. Возвращается инвалидом, но даже в этом положении отпускает свою дочь на фронт — медсестрой, где она погибает. На старости лет остается он один.

Мастерски играл эту роль Магомед-Гирей. Ведь у его героя мало драматургического материала, всего два-три выхода. Но его слова, короткие монологи показывают невероятную силу и глубину актера, сумевшего задеть душевные струны зрительских душ, и делают образ запоминающимся. В целом спектакль «Когда гибнут сыновья» — о трагедии народа и семьи.

Наставники

Магомед-Гирей Хадзиев и Магомет Цицкиев знали, что своим отношением к работе, актерской игрой, каждой минутой жизни и общения они подают пример молодым в служении искусству и народу. «Как же не волноваться?! Тем более, что на сцене рядом много молодежи. Это и прекрасно и в то же время и трудно! В труппе актеры разных поколений. Народный артист Магомет Цицкиев — серьезный, думающий, и рядом молодежь, только начинающая путь в искусстве. Хотя образованы они, конечно, хорошо и способны. И стараются быть во всеоружии сценических знаний», — говорит накануне московских гастролей М-Г. Хадзиев в 1984 году.

Неизвестно, как сложилась бы судьба нашего театра. Если бы не отдали себя всецело театру наши мэтры Магомед-Гирей Хадзиев и Магомет Цицкиев. «Они на своих плечах вынесли основные тяготы по созданию и сохранению ингушского театра», — убеждена заслуженный деятель культуры Ингушетии Дугурхан Кодзоева.

«Нам всегда помогали в работе старшие товарищи: Магомет Цицкиев, Магомед-Гирей Хадзиев, Руслан Хакишев. Мы многое брали у них — в отношении к работе, к людям, вообще к жизни. И благодарны им», — говорят выпускники Ленинградского института театра, музыки.

Так же страстно Магомед-Гирей Хадзиев ратовал за актерское мастерство нового поколения актеров 90-х годов ХХ века.

«Для нас Хадзиев был не только примером для подражания, он был строгим наставником, который уверенной рукой направлял нас в творчестве, — говорит Муртуз Озиев. — Когда мы только начинали работать в «Зокх», именно он и Иса Чахкиев подталкивали нас. Хадзиев после каждой миниатюры строго анализировал нашу работу, заставляя искать новые пути к сердцам зрителей. Мне также очень повезло и в том, что нередко в спектаклях приходилось играть в прямом контакте с Мастером, когда надо было полностью сконцентрироваться на роли, чтобы достойно выглядеть рядом с ним».

Все актеры, кто хоть раз работал, общался с Магомед-Гиреем, искренне ему благодарны за уроки и наставления. «Я счастлива тем, что мне довелось поработать с ним на одной сцене. Это был человек, фанатично преданный своему делу, деликатный, интеллигентный, добродушный и отзывчивый. Магомед-Гирей всегда помогал молодым актерам, из своего опыта говорил о тайнах актерского мастерства», — вспоминает народная артистка Ингушетии Рая Дзейтова. В нем был педагогический и наставнический талант. Ведь именно учителю свойственно делиться знаниями, приобщая других к тому, что познал и пережил.

Дружба, скрепленная театром и сердцами

Магомед-Гирей Хатоевич Хадзиев был добрым и благородным, ценил людей и дружбу с Дагуном Омаевым, Мусой Дудаевым, Русланом Хакишевым, Магометом Цицкиевым, Мималтом Солцаевым, Альви Дениевым, Султаном Дакаевым и др. Они жили одной дружной семьёй. Вместе радовались успехам, огорчались неудачам. Вместе отмечали свадьбы и были рядом в трудные минуты жизни. А когда родился первенец у Магомед-Гирея Хадзиева, малыша повезли из больницы не домой, а именно в театр, где вместе все чествовали рождение сына, имя которому дали в честь уважаемого всеми Мусы Дудаева. Знаковой оказалась встреча с театром для будущего директора Театра юного зрителя — Мусы Магомед-Гиреевича Хадзиева.

Все они, актеры Чечено-Ингушского драматического театра 60-70-х годов ХХ века, были талантливыми и интересными людьми. После пережитой депортации они всем сердцем отдавались работе, театру, взывая со сцены к сердцу каждого человека, к достойной жизни на земле своих предков.

Высоко ценили актерский талант М-Г. Хадзиева и уважали в нем высоконравственную личность друзья и коллеги — звукорежиссёр Хаджи-Умар Костоев, писатели и драматурги Идрис Базоркин, Халит Ошаев, Магомед-Саид Плиев, Саид Чахкиев, Ахмед Ведзижев, Ваха Хамхоев, Бек Абадиев и другие.

«Лучшими чертами характера Хадзиева являлись фанатизм и неземная фантазия в работе, то, что он до мозга костей был предан избранной специальности. Верный товарищ и исполнитель всех требований режиссера, если он согласен с этими требованиями, но и отстаивающий свою мысль, свое видение, если он не согласен с чем-то, умеющий убедить в своем видении и в своей правоте. С ним легко и свободно было работать. Я не помню ни одного случая, чтобы когда-нибудь он опоздал на спектакль, репетицию и таким образом подводил коллектив, своих товарищей, режиссера. Удивительная пунктуальность. Он умел работать в любом жанре. Таких артистов мало», — отзывался о М-Г. Хадзиеве заслуженный деятель искусств РСФСР М. Солцаев.

«Мне, как режиссеру, очень приятно и легко было работать с Хадзиевым. Что в нем мне нравилось? Он слепо не доверялся режиссеру. Он любил скрупулезным трудом доходить до сути своего персонажа, искать и находить интересные детали и штрихи в характере образа. Иногда он спорил не только с режиссером, но и с автором пьесы. Я очень любил работать с Хадзиевым над комедией», — вспоминает режиссер, заслуженный деятель искусств Чечено-Ингушетии, лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского Руслан Хакишев.

«Мне нравится в нём чистота, честность, справедливость, прямота, любовь и преданность театру. Он преданный друг и товарищ, а на сцене лучшего партнера и желать не надо. Лучшего актера просто не найти. Он готов прийти коллегам на помощь. Это он считает долгом каждого человека. Если не будешь таким, то не стоит и жить, и топтать землю, любил он говорить», — писал заслуженный артист РФ Магомет Цицкиев.

«Вся жизнь Магомед-Гирея Хадзиева была связана с театром. Он стал первым ингушским профессиональным мастером сцены, Актером с большой буквы, подвижником театра. Жизнь его, безусловно, трудная, а подчас и трагическая, была без остатка отдана сценическому искусству. Для нас, более молодых актеров, он стал символом надежной защиты целостности национального театра, мудрым наставником и надежной опорой. Он, как никто другой, понимал важность связи поколений, профессиональной преемственности, уделял огромное внимание эстетическому воспитанию молодежи. Внимательность и деликатность ко всем, кто его окружал, делали этого человека необычайно привлекательным, а умение достойно выйти из любой конфликтной ситуации вызывало искреннее уважение», — говорит Иса Чахкиев, художественный руководитель Ингушского государственного драматического театра имени И. Базоркина.

Как нельзя точнее образ Магомед-Гирея Хадзиева соответствует словам, сказанным народным артистом СССР В. В. Меркурьевым: «Чтобы быть хорошим актером, надо быть хорошим человеком!» И это, конечно, был жизненный девиз Магомед-Гирея. Актерский труд был главной целью и направлением в жизни, но, помимо этого, он участвовал в общественной жизни, был интересной личностью и заботливым старшим другом для молодых.

А как иначе? Ведь театр отражает чаяния народа, его этические нормы. Назначение театра огромно и высоконравственно! И актеры это понимали, особенно в годы, когда шли навстречу своей мечте — созданию самостоятельного Ингушского национального драматического театра. Актеры сами на себя возлагали ответственность и знали, что должны идти немного впереди зрителей, подмечая различные стороны реальной жизни, и вести в правильном направлении. Они не просто работали, они всей душой отдавались делу, которому служат — национальному драматическому театру.

Жить в искусстве — не просто. И Магомед-Гирей это понимал и преодолевал многие трудности. Но однажды сделав выбор, он прошёл до конца жизни, сверяя каждый шаг и каждую роль в театре с высоконравственными человеческими принципами, и тем был близок и дорог народу!

Семья

У него была дружная и гостеприимная семья, которую он создал с Эдисултановой Розой Алиевной, занимавшей должность главного инженера в проектном институте, воспитали двух сыновей — Мусу и Руслана.

В их доме всегда царила атмосфера добра и внимания друг к другу, уважения к родственникам и друзьям. «Я училась у него жизни, — скажет Роза, спустя годы. — Он терпеливо вел нас за собой, а мы радовались, что есть ведущий». «Не забыть нам уже никогда его доброты и глубокого благородства», — вспоминает старшая невестка Лейла.

В доме у них всегда было много книг. И каждый имел свои пристрастия. Магомед-Гирей любил Пушкина, Шекспира, Есенина, Горького. Собирал книги по искусству, лучшие произведения мировой драматургии. Это было его, сокровенное. Он любил читать книги с сыновьями, когда они были ещё школьниками. Старший сын интересовался научной фантастикой, младший — жизнью народов мира. И отец приносил детям именно те книги, которые вызывали у них больший интерес.

Дядя по матери, Алаш Алиевич Эдисултанов, был выдающимся музыкантом, окончившим московскую консерваторию. Долгие годы возглавлял он цирковой и симфонический оркестр ЧИАССР, работал в ведущих цирковых оркестрах страны. Конечно, культурная среда, в которой жила семья, имела своё особое наполнение и, естественно, сказывалась на разностороннем развитии сыновей — Мусы и Руслана, в будущем народного артиста и заслуженного экономиста Ингушетии, а потом и невестки Лейлы, посвятившей себя театральному искусству. Самое большое счастье, считают ингуши, — это воспитать достойное потомство. Дети и внуки это помнят всегда и руководствуются в жизни уроками отца и деда Магомед-Гирея Хадзиева.

Награды

Магомед-Гирей Хатоевич Хадзиев проработал в течение сорока лет на сценах Чечено-Ингушского драматического театра имени Ханпаши Нурадилова, затем Ингушского драматического театра имени Идриса Базоркина. Он исполнял роли русской и зарубежной классики, героев национальной драматургии, завораживая зрителей глубинным постижением внутреннего мира своих героев, оригинально трактованными образами. В его репертуаре были простые люди, труженики полей и сел, солдаты, водители, пожилые и молодые люди, отцы семейств, влюбленные парни. Немало ролей сыграл Магомед-Гирей в детских спектаклях-сказках.

В 1970 году М-Г. Хадзиев был награжден медалью «За доблестный труд». К тому времени им были сыграны роли во многих спектаклях, в таких как «Асланбек Шерипов», «Храбрый Кикила», «Самые дорогие», «Женихи», «Тростник на ветру», «Путь Султана», «Зачем ты живёшь», «1002-я ночь», «Мулла Насреддин» и другие.

В 1981 году Магомед-Гирей Хадзиев был награждён орденом «Знак почета». В истории ингушского театра М-Г. Хадзиев остался непревзойденным исполнителем ролей Земляники («Ревизор» Н. Гоголя), Махмуда («Пеший Махмуд» М. Карима), Карпе («Когда арба перевернулась» О. Иоселиани) и др. Предельная достоверность, психологическая обоснованность, внутренняя содержательность были заложены в этих мастерски выписанных актером реалистических портретах.

Магомед-Гирей Хадзиев был членом Союза театральных деятелей России и ветераном труда с 1984 года. 40 лет жизни отдал он театральному искусству и сыграл более 70 ролей. Высокое сценическое мастерство и талант Магомед-Гирея Хадзиева были отмечены званиями «Народный артист СОАССР», «Лауреат Государственной премии РСФСР имени К. Станиславского», «Заслуженный артист РФ». В 2003 году посмертно был присвоен высший орден Ингушетии «За заслуги».

Но самой главной наградой была и остается людская память. Он был Человеком большой души и благородства.