На Кавказе, в частности в Ингушетии, искусство ковроделия имеет свою историю, уходящую в глубину веков, и об этом в своих статьях не раз писала этнограф Зейнеп Дзарахова и многие ее предшественники из научной среды.

В настоящее время Дзарахова является основателем творческой мастерской «Истинг» в Республиканском доме народного творчества. Данная мастерская функционирует уже третий год, и за это время здесь обучились этому ремеслу десятки мастериц, которые в свою очередь продолжают развивать это дело в разных уголках республики.

Зейнеп Магомет-Тагировна одна из первых, кому удалось грамотно структурировать и охарактеризовать техники изготовления войлочных ковров, материалы, цветовые решения, орнаменты и методы стачивания деталей. Еженедельно на базе РДНТ в мастерской «Истинг» собираются ее ученицы для работы над новым проектом и получения консультаций по работе с войлоком. Мы попали на одно из таких занятий, как раз когда в мастерской шло бурное обсуждение рисунка, формы, цветового решения нового ковра «Насыр-Корт».

Выкройка ковра одновременно производится на войлочных полотнах четырех цветов. В результате должно получиться четыре ковра одновременно. На этом занятии удалось лишь завершить выкройку внутренней части ковра, которую делали, используя «лекало-четвертушку» от общей композиции. Здесь знание геометрии, сосредоточенность, аккуратность в исполнении работы были налицо.

В этом процессе многое зависит от наставника. По словам учениц, умение работать в сотворчестве, педагогический такт, абсолютное владение аудиторией и ремеслом — это отличительные особенности Дзараховой.

«Каждое занятие в нашей мастерской имеет свое название, и оно соответствует заданной теме будущего ковра, — делится секретами мастерства с газетой «Ингушетия» Зейнеп Магомет-Тагировна. — Например, сегодняшнее занятие у нас называется «Насыр-Корт», потому что мы обсуждаем изготовление ковра именно с этим названием. Ковроделие уже стало искусством, которое скорее является творческим процессом, чем тяжелым трудом, как это было в древности.

Находясь в сотворчестве со своими ученицами, я черпаю силы и вдохновение для дальнейшей работы, для популяризации этого ремесла. В процессе работы над новой композицией уже по наитию среди мастериц определяются те, кто будет стачивать детали, те, кто будет вырезать орнаменты, и кто будет валять и скатывать шерсть и прочее».

Стоит подчеркнуть, что, будучи даже на карантине, мастерская не прекращала свою работу. Мастер и ученицы работали в режиме онлайн, и это помогло им не утратить наработанные навыки и знания. В процессе формирования и развития мастерской так получилось, что женщины старшего поколения занимаются подготовительной работой, то есть чистят шерсть, готовят к валянию.

К счастью, в республике уже появились чесальные машины, благодаря чему удается сэкономить время ручного труда. Валяние шерсти — трудоемкая работа, и поэтому женщинам помогают юноши, в чьих руках больше сил. Девушки — будущие мастерицы на первом этапе непременно проходят уроки подготовки и валяния шерсти, после чего переходят в мастерскую.

Нужно отметить, что рисунок «Насыр-Корт» девушки выбрали из старинного альбома «Г1алг1ай г1арчож», зарисовки которых сделаны в 20-х гг. прошлого столетия, их можно посмотреть на страницах в социальных сетях известной мастерицы Райшат Ахильговой. Интересно наблюдать и за общением в коллективе в процессе работы. Здесь поднимаются самые разные темы: этнография, культура, традиции и, конечно же, не обходится без народного юмора, который рождается в процессе рукоделия.

Если в начале занятия наше присутствие немного смущало участников процесса, то к концу движения мастериц стали более уверенными. Начатую работу девушки забрали с собой в качестве домашнего задания и на следующее занятие соберутся уже с законченным сюжетом ковра «Насыр-Корт».

Как мы выше отмечали, формирование занятий под названиями будущих ковров стало в мастерской уже практикой. Следующая композиция ковра уже определена, а значит, начатое дело будет жить.

«Достаточно работы над одним ковром, чтобы познакомиться с ковровым ремеслом, но чтобы это искусство стало отточенным и профессиональным, нужно, конечно, заниматься этим делом регулярно», — считает этнограф.

Конечно, желающие продолжить обучение остаются в группе и вместе со всеми готовятся к выставке ковров, которая запланирована на конец сентября и начало октября текущего года. Кстати, выставка пройдет в рамках празднования 250-летия единения Ингушетии и России.

Сегодня работа с шерстью становится все более популярной. И начало этому было положено мастером Райшат Ахильговой и этнографом Зейнеп Дзараховой, которые тщательно следят за тем, чтобы не было отступлений от ингушских традиционных технологий валяния и создания ингушских ковров.