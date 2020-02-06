Правда он ушёл с работы через пять лет, а Лиза Суламбековна стала одной из первых женщин-ингушек — актрисой-кукловодом и всю жизнь проработала в театре, благодаря супруга за то, что он подарил ей эту сказку.

Молодую актрису сразу же принял добрый и отзывчивый коллектив. В лице Евгении Таль, Софьи Чапаевой, Вахи Ганукаева она нашла прекрасных наставников, которые научили её секретам кукловождения.

— Поначалу с непривычки ломила шею, руки, — признаётся она, — ширма высотой метр семьдесят, и надо час-другой держать вытянутую руку, как вы себе это представляете, но куклу не отпускала. Я вообще была очарована всем происходящим вокруг меня и никогда в мыслях даже не допускала, что могу оставить свою профессию. Театр стал мне первым домом, к себе я прихожу только спать, а здесь я живу, здесь мои друзья, здесь выросли мои дети, а потом и мои внуки.

В составе ингушской труппы в Чечено-Ингушском кукольном театре Лиза Катиева сыграла свою первую роль — «Малха Азне» («Богиня Солнца») в спектакле Я. Делаева. А потом уже были герои сказок «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» И. Токмаковой, «Горская сказка» С. Чахкиева, «Ай да Мыцик» Я. Делаева, «Бука» В. Супонина, «Забавы Мичига» М-С. Плиева и многие другие. Театр гастролировал по республикам Северного Кавказа и городам бывшего Советского Союза.

В 1973 году Лиза Катиева за роль в спектакле «Тайна дома утят» получила диплом второй степени на Фестивале театров кукол юга России в Ростове-на-Дону. В 1981 году награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧИАССР.

В 1994 году, с образованием Республики Ингушетия, основной состав ингушской труппы Чечено-Ингушского театра кукол, среди которых была и Лиза Катиева, переехал в республику и своими силами основал Ингушский театр кукол.

В репертуаре актрисы более шестидесяти сыгранных ролей в таких спектаклях, как «Джигит», «Сказка о белом мышонке, рыжем котенке и верном их друге черном щенке», «Бомба в оазисе Тонго», «Мальчиш-Кибальчиш», «Кукареку», «Рамис и Ната», «Аленький цветочек» «Щелкунчик», «Сказка странствий», «Цициговзи», «Гроза» и многие другие.

Она также играла в ежегодных новогодних представлениях и роль матери в первом ингушском художественном сериале «История одного класса». У неё были разные персонажи — добрые, злые, комические и лирические, но ей по душе отрицательные, признаётся актриса. По жизни спокойная и уравновешенная, она находит в них выплеск негативных эмоций, которыми наполнена наша жизнь. Это приводит, по её словам, к состоянию внутренней гармонии.

— Но главное наше предназначение, независимо от роли, — говорит она, — куклу надо оживлять. Оживлять голосом, грамотными движениями, и тогда дети поверят ей. Я часто подглядываю в щёлочку за реакцией детей, когда идёт представление. Слежу за их глазами. Насколько они захвачены, насколько тронуты. И когда начинается слияние со зрительским залом, когда они начинают подскакивать с мест, подсказывать, куда идти, как быть дальше герою — это и есть высшая награда кукольнику. В этом кульминационный момент оживления куклы.

Лиза Султановна отдала театру почти сорок шесть лет, изо дня в день увлеченно и неистово строя репертуар театра, утверждая эстетические идеалы, руководствуясь принципом, что театр призван нести зрителю идеи добра, человечности и любви. И не случайно она стала в 2018 году обладателем диплома лауреата премии в номинации «За преданность профессии» Министерства культуры и архивного дела Ингушетии.

За эти годы много было в её творческой жизни гастролей и выступлений, среди которых актрисе запомнилась игра перед детьми вынужденных переселенцев из Пригородного района и Чеченской Республики. Мероприятия проводились совместно с организацией Красного Креста.

Зрители были непростые — прошедшие через испытания, лишенные крова, родных и близких. Развеселить их, подарить им радость общения, надежду, дать им поверить, что мир не так жесток, что он наполнен добрыми людьми, что в жизни есть место сказке — было настоящим подвигом. И актёры выкладывались в силу своих возможностей, кукольные герои выходили к зрителям, общались с детьми, беседовали, и им удавалось хоть на короткое время сотворить чудо. В этом тоже есть великая сила искусства, говорит Лиза Султановна.

В её творческой копилке участие и в международных фестивалях театров кукол в Грозном («Куклы Кавказа»), Самаре («Радуга»), Казани («Шомбай-fest»), Набережных Челнах («Рабочая лошадка»), Тамбове («Преданья старины глубокой»).

Её вклад в развитие театрального искусства, высокое исполнительское мастерство неоднократно отмечались на ведомственном и региональном уровнях. В 1996 году она была удостоена звания «Заслуженный артист Республики Ингушетия». В 2003 году Национальный Артийский комитет России наградил её дипломом с присуждением почетного звания лауреата VII Артиады России.

В 2005 году Лизе Катиевой присвоено звание «Ветеран труда», в этом же году ей присвоили звание народной артистки Ингушетии. В 2017 году актрисе вручена юбилейная медаль «25 лет образования Республики Ингушетия». А в декабре 2019 года ей вручили Почётную грамоту Президента Российской Федерации В. Путина «За заслуги в развитии культуры и искусства и за многолетнюю плодотворную деятельность».

Сегодня Лиза Катиева в новом амплуа, играет вживую Феклушу — странницу в спектакле «Гроза» по пьесе Островского, в постановке главного режиссера Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии Ахмеда Льянова. Спектакль — своего рода симбиоз кукольного и драматического направления.

Феклуша с её убаюкивающими рассказами о том, как хорошо в родном городе и плохо за его пределами, отлично вписывается в новую концепцию спектакля, направленного, супротив общепринятого, на сохранение своих корней и своих традиций.

В сценической истории Ингушского театра кукол имя Лизы Султановны по праву занимает одно из ведущих мест. Пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди работников культуры. Зрители признают в Лизе, помимо артистизма и прекрасного голоса, удивительное обаяние и дружелюбие, качества, которые необходимы человеку, работающему с детскими душами. Секрет этого самой актрисе видится в любви и верности выбранной когда-то профессии.

— Мир взрослых людей очень сложный, — говорит Лиза Катиева, — а я в силу своей профессии осталась частицей души в детстве. В этом есть преимущество и достоинство нашей профессии. Видимо, это меня здесь и держит.

Она продолжает работать и радовать маленьких зрителей своим творчеством, являясь наставником для молодых актёров, с которыми делится секретами своего мастерства, как символ таланта и беззаветного служения искусству.