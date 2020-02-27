Желание рисовать проснулось у художницы еще в детском возрасте. Юное дарование удивляло окружающих индивидуальностью, умением выражать яркими красками своё видение мира. В старших классах общеобразовательной школы № 18 города Малгобека, где она училась, Лидифа оформляла школьные стенды, разрисовывала красочными плакатами актовый зал к школьным праздничным мероприятиям. Ведь недаром после окончания школы в 1990 году, дирекция пригласила талантливую выпускницу поработать учителем рисования. Но, как бы ни было заманчивым предложение, семья Лидифы переезжала в Казахстан, и она вынуждена была отказаться от этого.

Там они прожили недолго. Но девушка успела окончить два курса в Политехническом университете города Актау. Вскоре, после возвращения на родину она вышла замуж. Дальше, как признаётся сама художница, в её творческой и общественной жизни наступила пауза. Но это было по-своему прекрасное время, когда она занималась семьёй, воспитывала своих детей — два сына и дочь, была хлебосольной и гостеприимной хозяйкой. Сегодня они уже взрослые и вполне самостоятельные, каждый занимается своим любимым делом, а младший ещё постигает школьные науки. Искусство художественного видения передалось по наследству и детям. Они любят рисовать, писать картины живописью, и не раз становились лауреатами и победителями конкурсов художественного творчества.

А Лидифа Махмедовна после долгого перерыва, как мы уже отметили, стала пробовать себя в разных направлениях. Поработав немного бухгалтером на частном предприятии «Арго-сервис» она перевелась в Государственную филармонию Республики Ингушетия им. А. Хамхоева. Здесь, в атмосфере высокого искусства в ней пробудилось творческое начало, она стала посещать художественную школу, которая была расположена по соседству, и активно влилась в общественную жизнь, принимая участие в различных республиканских мероприятиях. Её организаторские способности были замечены, и вскоре ей предложили место директора в этой же Назрановской детской художественной школе, которой она руководит вот уже восемнадцатый год. За это время школа подготовила и выпустила немало талантливых детей, многие из которых стали студентами ведущих вузов страны, известными художниками в республике и за её пределами.

Лидифа Махмедовна по образованию экономист и юрист. Окончила Институт экономики и правоведения Республики Ингушетия и Московскую государственную академию водного транспорта. Но развитию её творческих способностей и педагогических навыков, необходимых для становления и роста в области дополнительного образования послужил Дагестанский государственный педагогический университет, в частности художественно-графический факультет.

В стенах этого учебного заведения она окончила магистратуру и в данный момент готовится к защите диссертации по теме: «Педагогические условия формирования этнохудожественной культуры младших школьников на традициях декоративно-прикладного искусства» на получение научной степени кандидата педагогических наук. Лидифа Махмедовна в частности, разработала программу для школ республики по декоративно-прикладному искусству ингушского народа.

Каждый идёт своим путём к высокому искусству. В юности и молодости развивать свои художественные способности наша героиня не могла, и не планировала. Но жизнь вела её к тому, что художество стало потребностью её души. Видимо всему своё время. Вместе со своими подопечными в художественной школе она училась чувствовать цвета, композицию, форму, зарисовывать сюжеты, или скажем образно, творить прекрасное. Вскоре Лидифа серьёзно взялась за кисть. Своими наставниками она считает профессиональных художников Хож-Ахмеда Имагожева и Мурада Полонкоева, в мастерской которого, она так же получала частные уроки по живописи.

И вот уже десять последних лет она является постоянным участником международных, межрегиональных и республиканских художественных выставок. Среди них: выставка в рамках Дня культуры в Республике Казахстан, в Бельгии, Израиле, Грузии. Выставка в Москве, в городах России и, в частности, Северного Кавказа, и, разумеется, в Республике Ингушетия.

Помимо этого в творческой копилке художницы есть и персональные выставки в Китае, в Дагестане, в Чечне и в Ингушетии, которые пользуются большим успехом и популярностью у зрительской аудитории. В январе этого года у Лидифы Мержоевой прошла совместная выставка в Министерстве по национальной политике города Махачкалы под названием «Краски моего края».

Творчество художницы основано на сочетании разнообразных стилей и направлений изобразительного искусства. Ею написано свыше 80 работ в жанре пейзаж и натюрморт, часть из них выполнена в технике — холст и масло. Есть среди её картин яркие, колоритные работы в стиле декоративно-прикладного искусств — батик, техника росписи по шёлку. Несмотря на небольшие размеры представленных работ, они завораживают зрителя гаммой ярких цветов и ощущением жизни и радости. Очень впечатляет в этом плане одна из ранних работ художницы, картина «Закат», на которой изображена декоративная осень. Картина насыщена ярко-красными, багряно-золотыми тонами. На центральное место выступает дерево, окинувшее листву, скорее силуэт, вычерченный чёрными красками, выступающий как символ продолжения жизни, мудрости и стойкости. Солнце, уходящее за горизонт на заднем плане, призывает зрителя к раздумьям о том, что время быстротечно.

Совершенно другие эмоции показаны в серии картин, написанных художницей на побережье Чёрного моря. Многообразие ярких оттенков, обилие цветов, роскошность клумб, террасы, ограждённые белыми балясинами, море в разных сине-голубых тонах, и, конечно же, парусник, символ безмятежной юности и светлых надежд. Всё это вызывает восторг, умиротворение и радостные эмоции.

В натюрмортах художницы мы видим конкретную информацию, желание автора отобразить быт и культуру своего народа. Картины этого жанра несут скорее познавательный характер. Написаны они ярко, образно, и впечатляют зрителя своим естеством и ощущением присутствия.

Общая черта в творчестве художницы — это картины, насыщенные яркими и радостными цветами, лёгкими мазками, неотразимой простотой и естественностью. Они легко воспринимаемы и несут в себе красоту и гармонию.

— Я пишу свои картины большей частью с вдохновением, — говорит Ладифа Мержоева, — когда у меня на душе светло, когда мир видится светлыми красами и мне хочется исполнять мелодию. А моя мелодия души в моих картинах.

Надо отметить, что Лидифа Мержоева автор видоизменения дизайна герба города Назрани, и автор эскиза памятника «Дорога жизни».

Удивительным образом сочетает она в себе административные, общественные и организаторские способности с творческой деятельностью, представляя собою, по словам искусствоведов, яркое и самобытное дарование.

Помимо перечисленных регалий, Лидифа Мержоева член Союза художников РИ, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», член-Академик Международной Академии Творчества, член-корреспондент Международной Академии общественных наук РФ, член РПС партии ЕР, член Общественного Совета города Назрань, депутат, заместитель председателя Назрановского городского совета муниципального образования.

За большие заслуги в творческой деятельности и в деле воспитания и образования подрастающего поколения Лидифа Мержоева награждена званием Народного художника Республики Ингушетия, Заслуженного деятеля культуры Республики Ингушетия и Почетного гражданина города Назрань. Её деятельность отмечена многими государственными наградами и Почетными грамотами. Среди них и награды от общественных организаций гуманитарного значения — Золотой орден «Сердце отдаю детям» и медаль «Во имя жизни на земле», названия которых говорят сами за себя. Есть среди наград и Почетная медаль Героя энциклопедии «Лучшие люди».