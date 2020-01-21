Главный режиссер Ингушского театра юного зрителя Лейла Хадзиева вот уже без малого сорок лет работает с куклами и творит настоящие чудеса.

— В детстве я всегда ставила спектакли с подружками для малышей, — говорит народная артистка Республики Ингушетия Лейла Хадзиева. — Видимо, всё шло к тому, что я буду актёром и режиссёром именно в детском театре. Я частенько забегала к сестре на работу в Чечено-Ингушский кукольный театр. И меня не раз приглашали попробовать себя в роли актрисы. Так в 1983 году я попала в театр. Первые три месяца работала монтажёром, так как мест в актёрском составе ингушской труппы не было. Но свою работу выполняла добросовестно. Потом перешла в актёрский состав.

Театр юного зрителя берёт своё начало с 1969 года, когда по инициативе директора Чечено-Ингушского театра кукол Бека Абадиева, наряду с чеченской и русской труппами, была создана ингушская труппа актеров-кукольников. Но с образованием Ингушской Республики встал вопрос о создании своего театра.

— Мы с Муссой Хадзиевым, ныне директором ТЮЗа, каждый день из Грозного ездили в Ингушетию, пробивая вопрос создания театра. И вот 13 мая 1993 года добились его юридического оформления. Трудности были на первом этапе, и не малые. Ни здания, ни транспорта, ни средств. В стране разруха. В молодой республике беженцы из Пригородного района. Но благодаря поддержке Муссы Наурбиева, директора совхоза «Красная Армия» Сунженского района, и директора ДК станицы Орджоникидзевской, ныне город Сунжа, Тамары Мархиевой, которая предоставила нам в своём здании помещение, 23 марта 1994 года начался наш первый театральный сезон.

Первый спектакль состоялся в школе-интернате города Назрани для детей-беженцев. Мы переживали, казалось, что ничто не сможет растопить их опустошенные сердца, но к концу спектакля всё же увидели их горящие глаза и счастливые улыбки. Это был добрый знак для нового театра, который давал нам уверенность в завтрашнем дне.

Потом и в Чечне начались события. Мы сами стали беженцами. Нам дали комнату в том же Доме культуры, где размещался театр. Утром принимали беженцев, готовили большую кастрюлю борща, потом давали спектакли. Так и жили.

В 1998 году Ингушский кукольный театр был реорганизован в Театр юного зрителя. Мы смогли выйти за рамки кукольного искусства и создать некий социум детского творчества и актёрского мастерства.

В 1999 году мы переехали в Назрань, а годы, прожитые в станице Орджоникидзевской, остались в нашей памяти и в истории театра самыми тёплыми воспоминаниями о самом добром зрителе.

Сегодня Театр юного зрителя известен не только в республике, но и за её пределами. Он гастролирует по Северному Кавказу и другим городам России. Здесь работает сплочённый, профессиональный коллектив, в общей сложности до ста и более человек, и все в основном с высшим профессиональным образованием. Актёрский состав, где большинство состоит из заслуженных и народных артистов, пополняется за счёт молодых выпускников ведущих театральных вузов страны. Театр заботится и о профессиональном росте актёров. Каждый год мы выдвигаем актёров на республиканские и российские премии и звания. Так, трижды лучшей актрисой года признана Дугурхан Хадзиева, лучший актёр года — Батарбек Кациев, Азамат Цуроев и другие. Звание «За преданность профессии», которое мы выбивали, получила Лиза Катиева. Она же в 2019 году получила Почетную грамоту от Президента РФ. Для нас это очень ценно.

Да, есть у нас творческие успехи, но на достигнутом мы не останавливаемся. Мы в постоянном поиске новых идей. Сегодня работаем над новыми постановками. Это «Али-Баба и разбойники» перевод Руслана Зангиева, режиссёр Цуроев, и мои режиссёрские постановки «В седой древности» Бориса Шадыжева, «Мальчиш-Кибальчиш» Аркадия Гайдара, «Крысиный бунт» А. Хамчиева и «Говорящий кувшин» А. Абу-Бакара, а также авторская моя работа «Подвиг горянки».

Особый акцент в своих постановках мы делаем на национальной драматургии, в параллель с русской и зарубежной классикой. Мы преследуем не только развлекательную роль, но воспитательную и поучительную, внося свой весомый вклад в дело сохранения и развития национальной культуры, прививая детям чувства доброго, прекрасного и возвышенного.

Лейла Хадзиева — выпускница Ярославского государственного театрального института имени Волкова, по специальности «актер театра кукол». В дипломной работе образ атамана в спектакле «Али-Баба и разбойники» пленил педагогов и студийцев своей непринуждённой игрой и артистизмом, за что строгая комиссия оценила работу на «отлично». Потом были роли от лирико-комедийных до подлинно трагических в спектаклях «Забавы Мичиги» (Медведица) М-С. Плиева, «Горская сказка» С. Чахкиева (Зураб), «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» И. Токмаковой (Ведьма), «Бука» М. Супонина (Медвежонок), «Чуче» А. Андреева (Чуче), «Любовь... Любовь? Любовь!» Н. Вершовского (Мать) и т. д. Прекрасное владение голосом, пластичность, профессионализм снискали ей быструю популярность и признание зрителей, которых подкупала пылкость и детский азарт, с которыми Лейла изображала любовь и страсть, отчаяние и гнев своих героев.

С 2002 года Лейла Гирихановна исполняла обязанности главного режиссёра театра, в должности которой была утверждена в 2009 году. Но как режиссёр-постановщик она проявила себя ещё с 1998 года, когда начала ставить свои первые представления. Это режиссерская работа по подготовке и проведению республиканских конкурсов «Утренняя звезда», театрализованного мероприятия «Посвящение в мужчины» республиканского значения в горах Ингушетии, новогодних представлений разного уровня. Она автор и режиссер представлений ко Дню защиты детей.

К её постановкам относятся такие спектакли, как «Забавы Мичиги» М-С. Плиева; «Зуб дракона» А. Хамчиевой, за который в номинации «Театральная постановка года» Лейла была награждена дипломом Министерства культуры Ингушетии в 2013 году; «Мифы и легенды гор» по мотивам ингушских сказок; «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» И. Токмаковой; «Ничего не бойся, Зураб» С. Чахкиева; «Ласковый свет мой» по стихам Дж. Яндиева; «Волшебная сказка» С. Чахкиева совместно с режиссёром В. Домбровским.

Она автор и режиссёр спектаклей «Приключения Лунтика», «Бременские музыканты», «Долгая дорога домой». Среди её постановок и литературно-музыкальная композиция «Бейся, сердце!» к 100-летию ингушского поэта Джемалдина Яндиева, совместно с режиссёром Ахмедом Льяновым, которая прошла в центральном Доме литераторов в Москве.

Лейла Хадзиева — член СТД РФ (Ингушское отделение) с 1995 года. С 2003 по 2014 год исполняла обязанности заместителя председателя регионального отделения СТД РФ.

В 1997 году Лейла стала лауреатом премии «Золотая лань» Министерства культуры Ингушетии.

В её наградном списке многочисленные грамоты и благодарности, среди которых почётные грамоты Главы Ингушетии, регионального правительства, Народного собрания и Министерства культуры, а также грамота ФСБ Российской Федерации Пограничного управления по республике.

Лейла Хадзиева — участник и лауреат многих российских и международных фестивалей, таких как «Радуга» в Самаре, «Шомбай-Fest» в Казани, «Рабочая лошадка» в Набережных Челнах, «Преданья старины глубокой» в Тамбове, «Куклы Кавказа» в Чечне и т. д. За участие в фестивале «Женщины Кавказа в культуре» в 2014 году Лейла была награждена дипломом ООО «Народные художественные промыслы». В этом же году, как руководитель проекта спектакля «Сказка странствий», автор В. Домбровский, написанного по мифам и легендам ингушского фольклора, выиграла грант Главы Ингушетии по поддержке театральных организаций.

В 2015 году Лейла Гирихановна стала номинантом Государственной телерадиокомпании «Ингушетия» и была представлена к награде за неоценимый вклад в искусство и культуру ингушского народа.

В 2018 году стала лауреатом премии Министерства культуры и архивного дела Республики Ингушетия в номинации «Режиссер года».