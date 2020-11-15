Как рассказал газете «Ингушетия» директор библиотеки Адам Мальсагов, в экспозиции есть образцы использования ингушами арабской графики в середине XIX века.

«В частности, это — «Список ингушей-галашевцев, присягнувших на верность наибу Саблулле в 1847 году, составленный сельским муллой» (копия документа из ЦГИА Республики Грузия) и «Метрическое свидетельство жителя селения Фуртоуг Джераховского общества Бача Темурковича Ахриева, выданное ему джераховским сельским муллой Байботом Китиевым 21 июля 1904 года» (из собрания краеведа Берснако Газикова)», — сообщил Мальсагов.

Также лист из рукописи священника Осетинской духовной комиссии Григория Цамциева 1846 г. («Краткие разговоры и словарь с русского на Ингушевско-Назрановско-Чеченский язык»), который представляет собой образец фиксации ингушского языка с использованием кириллического (русского) алфавита в середине XIX века.

Любопытный образец записи ингушской речи латиницей представляют рабочие карточки, сделанные известным русским языковедом Николаем Марром в 1916 году.

«Официальной датой появления ингушской письменности считается 1 мая 1923 года: в этот день вышел первый номер национальной газеты «Сердало» («Свет»). К десятилетней годовщине своего выхода газета отмечала, что алфавит, созданный Заурбеком Куразовичем Мальсаговым, был подготовлен им еще в 1921 году», — напомнил директор научной библиотеки.

В 1926 году вышли в свет ингушский букварь и грамматика ингушского языка с кратким словарем (на латинской графической основе), составленные Заурбеком Мальсаговым.

В 1923-1928 годах были изданы массовыми тиражами учебники для школ, прозаические, поэтические произведения на ингушском языке, стал выходить ингушский литературный журнал «Govzame joazoš» («Говзаме йоазош»), осуществлялись переводы на ингушский язык художественных произведений русских писателей и поэтов, стал записываться и публиковаться национальный фольклор. На выставке в научной библиотеке представлено несколько печатных изданий этого периода.

Во второй половине 1920-х годов стал дискутироваться вопрос об унификации ингушского и чеченского алфавитов.

По инициативе Северо-Кавказского крайкома по вопросу «Нового тюркского алфавита» 11-17 июля 1928 года во Владикавказе состоялась конференция по унификации чеченского и ингушского алфавитов. После доклада профессора Николая Яковлева на тему «О звуковом составе чеченского и ингушского языков» была избрана комиссия в составе Яковлева, Заурбека Мальсагова и Халида Ошаева для предварительной проработки проекта унифицированного ингушского и чеченского алфавита. Выработанный комиссией проект алфавита был представлен на обсуждение конференции 16 июля и, по внесении некоторых изменений, он был утвержден. Конференция приняла решение о введении унифицированного алфавита не позднее 1929-1930 учебного года.

Унификация ингушского и чеченского алфавитов произошла в 1934 году после объединения Ингушской и Чеченской областей. Постановление Чечено-Ингушского областного исполнительного комитета «О едином алфавите» от 14 апреля 1934 года обязало все организации и учреждения автономной области ввести этот алфавит.

«После октября 1917 года идеологи социалистической революции в России полагали, что ее идеалы захватят весь мир и в первую очередь страны Западной Европы и Северной Америки. Для упрощения общения пролетариев разных стран предлагалось отказаться от кириллицы и перевести русскую письменность на латиницу. Создание письменности для народов бывшей Российской империи в начале 1920-х годов на латинице следовало этой же идеологеме «всемирного братства пролетариев». Смена идеологического вектора в коммунистическом руководстве Советского Союза по переходу к построению социализма в отдельно взятой стране прямо отразилась на письменностях народов страны: в период с 1936 по 1940 год кириллица сменила латиницу у всех народов СССР», — отметил Адам Мальсагов.

Он напомнил, что переход письменности ингушей на русскую графическую основу был утвержден Наркомом по просвещению РСФСР Петром Тюркиным (приказ № 480 от 20 марта 1938 года).

Выставка «Латиница-кириллица. История ингушской письменности» включает в себя также фотографии и документы, связанные с историей и становлением школьного и профессионального образования в Ингушетии, знакомит с деятельностью национального книжного издательства «Сердало».

В экспозиции использованы материалы из архива самой научной библиотеки, а также представленные краеведом Берснако Газиковым.

«Документы очень интересные. Я надеюсь, что выставка, которая продлится до конца ноября, заинтересует в первую очередь нашу молодежь», — сказал Мальсагов.