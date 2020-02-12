В предыдущем материале на эту тему мы обещали нашим читателям сообщить дополнительно о точной дате и времени проведения мероприятий, посвященных Дню родного языка и литературы.

Как сообщила нашей газете научный сотрудник музея Жанна Дзейтова, в стенах этого культурного учреждения 19 февраля 2020 года в 11 часов начнет свою работу специальная выставка-акция, в повестке дня которой будет включено официальное открытие дней ингушского языка и символическое вручение книг в дар музею от неравнодушных жителей республики.

Бесспорно, книга — лучший подарок и в наши дни тоже. Продвигая культуру чтения, мы улучшаем себя. И надо сказать, что в этом плане сотрудники Ингушского краеведческого музея имени Тугана Мальсагова прилагают большие усилия, пытаясь строить свою работу в полной взаимосвязи с общеобразовательными учреждениями республики, прививая тем самым любовь к чтению. И совсем недавно музейные работники получили радостную весть о том, что в их полку будет пополнение.

— Дело в том, что один наш соотечественник, который работает в Ингушском научно-исследовательском институте имени Чаха Ахриева, решил сделать подарок нашему прославленному краеведческому музею, и преподнести в дар на вечное хранение большое собрание старинных книг на ингушском языке из собственной библиотеки, вышедших в свет в разные годы прошлого столетия, — отметила Жанна Дзейтова. — Этим красивым жестом доброй воли Руслан Закреевич Сагов объявил благотворительную акцию «Книга — музею, подарок — потомкам», приуроченную к Декаде ингушского языка, которая, как мы надеемся, будет повсеместно поддержана.

Жанна Гапуровна пояснила, что среди готовых к передаче книг находятся не только школьные учебники и методические пособия, по которым строилось обучение детей в прошлом веке, но и достаточное количество художественной литературы, журналы-альманахи на ингушском языке и другие печатные труды.

Сам Руслан Сагов также выразил уверенность в том, что его инициатива станет хорошим примером для многих жителей нашей республики, которые наверняка имеют у себя в доме забытые вещи, которыми сегодня никто не пользуются, но через несколько лет они смогут стать редкими и, может быть, единственными в своем роде.

— На первое время я решил, что книги — это самое лучшее, что можно подарить музею, — сказал он, — но это не предел моих мечтаний. По мере своих сил и возможностей я и дальше буду способствовать тому, чтобы экспозиции Ингушского краеведческого музея пополнялись и приумножались.

Все экспонаты и книги, любезно предоставленные музею, будут выставлены в зале для посетителей. Выставка будет длиться семь дней и продлится она до 25 февраля 2020 г. Каждый год эта уникальная экспозиция будет пополняться и обновляться, в зависимости от того, как жители нашей республики откликнутся на призыв помочь музею сохранить прошлое для будущего.

— Хотелось бы обратиться к читателям газеты и сказать, что наш музей принимает в дар не только книги, но и другие школьные принадлежности 40-90-х годов прошлого столетия, а также предметы культуры и быта, которые давно уже вышли из обихода, — сказала Жанна Гапуровна. — Все эти вещи станут хорошим подарком для наших потомков, которые, познакомившись с ними в будущем, смогут лучше узнать о своей истории.