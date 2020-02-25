«Получилось так, что этот красивый жест доброй воли, осуществленный родным братом директора музея Магомеда Сагова, стал неким путеводителем благотворительной акции «Книга — музею, подарок — потомкам» и специальной выставки, приуроченной к Декаде ингушского языка», — говорит научный сотрудник музея Жанна Дзейтова, которая стала главным организатором мероприятия, прошедшего в стенах музея накануне.

Жанна Гапуровна пояснила, что среди переданных музею сорока книг находятся не только школьные учебники и методические пособия, по которым строилось обучение детей в прошлом веке, но и достаточное количество художественной литературы, журналы, альманахи на ингушском языке и другие печатные издания.

Собравшиеся по такому приятному поводу люди говорили не только о том, как важно сохранить и преподать будущим потомкам красоту родного языка и культуру предков, но и о том, как важно трепетно и с любовью относиться к предметам старины. Вот почему таким приятным сюрпризом стало для сотрудников музея книжное собрание, преподнесенное им Русланом Саговым в дар на вечное хранение.

Забегая немного вперед, нужно отметить, что наша газета давно поддерживает тесные взаимоотношения с руководством краеведческого музея, и поэтому смело можем сказать, что сотрудники этого уникального в своем роде культурного учреждения в целях сохранения традиций культурного и образовательного воспитания подрастающего поколения прилагают большие усилия для достижения полной взаимосвязи с общеобразовательными учреждениями республики, прививая тем самым детям любовь к чтению.

И проведенное на днях мероприятие, приуроченное к Декаде ингушского языка, на котором было много молодежи, — лишнее тому подтверждение.

«Мы специально провели эту выставку на ингушском языке, — говорит Жанна Дзейтова, — тем самым у всех приглашенных гостей и посетителей появилась возможность окунуться в прелестное звучание родной речи. А как приятно было слушать стихи и песни на ингушском языке в исполнении детей!».

Необходимо отметить, что в Ингушском краеведческом музее стало доброй традицией проводить подобные мероприятия ежегодно, то есть можно сказать, что здесь преследуют далеко идущие цели. Во-первых, это хорошая и наглядная пропаганда родного языка и литературы. Во-вторых, именно благодаря таким встречам и показам мы можем сохранить и развивать ингушский язык. В-третьих, учитывая то, что Декада ингушского языка имеет большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение, такие мероприятия позволят нашему обществу более активно распространять традиции духовной культуры ингушского народа, а также будут знакомить посетителей с творчеством ингушских писателей и поэтов.

На стационарной книжной фотодокументальной выставке «Г1алг1ай мотт — 1илма, йоазо, истори» присутствовали видные деятели науки и культуры республики, представители власти и депутаты, а также знатоки языка и литературы, учащиеся и многочисленное количество посетителей.

Здесь были представлены книги ингушских авторов, литературные журналы, статьи, посвященные языку и литературе, а также старинные фотографии ингушских поэтов и писателей.

«К подготовке и проведению мероприятия были привлечены студенты Политехнического колледжа Назрани, — говорит Жанна Гапуровна. — Ребята продемонстрировали хорошее знание родного языка и свой искрометный талант: читали авторские стихи на ингушском языке, исполняли народные песни, показали сценку из спектакля. Хочется отметить, что ребята с большой охотой и желанием принимали участие в мероприятии. Администрация музея в знак благодарности вручили студентам почетные грамоты».

Словами приветствия открыл встречу директор музея Магомед Сагов, который восхвалял свой родной язык и говорил, что именно с языком матери у человека появляются самые настоящие и преданные чувства, которые несравнимы ни с чем другим.

Обращаясь к собравшимся, ведущая мероприятия Жанна Дзейтова отметила, что, несмотря на то, что ингушский язык является одним из старейших диалектов, его письменность появилась только сто лет назад, и поэтому нынешнему поколению надо приложить много усилий для того, чтобы сохранить его для будущих потомков.

Большой друг музея Руслан Сагов выразил уверенность в том, что его инициатива станет хорошим примером для многих жителей нашей республики, которые наверняка имеют у себя в доме забытые вещи, которыми сегодня никто не пользуются, но через несколько лет они смогут стать редкими и, может быть, единственными в своем роде.

«По мере своих сил и возможностей я и дальше буду способствовать тому, чтобы экспозиции Ингушского краеведческого музея пополнялись и приумножались», — отметил он.

«Хотелось бы обратиться к читателям газеты и сказать, что наш музей принимает в дар не только книги, но и другие школьные принадлежности 40-90-х годов прошлого столетия, а также предметы культуры и быта, которые давно уже вышли из обихода, — говорит Жанна Гапуровна. — Все эти вещи станут хорошим подарком для наших потомков, которые, познакомившись с ними в будущем, смогут лучше узнать о своей славной истории».