В этом, наверное, и заключается истинный смысл человеческой судьбы и ее предназначение. Но каким бы талантливым человек ни был, без трудолюбия он не сможет достичь желаемых результатов. Поэтому все самые известные люди: ученые, писатели, спортсмены всегда говорят о том, что труд — это двигатель прогресса.

Точно такого же мнения придерживается и наша сегодняшняя героиня — поэтесса, филолог, видный политический и общественный деятель и просто красивая женщина Раиса Дидигова, которая в эти дни отмечает свой юбилей.

Глядя на Раису Абукаровну, смело можно сказать, что природа по отношению к ней ничего не спутала: она точно и щедро распорядилась своими тонкими и изящными возможностями и с лихвой одарила ими свою избранницу, в которой гармонично сочетаются и красота, и мудрость, и талант.

Родилась Раиса Абукаровна Дидигова в 1956 году в селе Ванновка Тюлькубасского района Южного Казахстана, когда ингуши всё ещё отбывали ссылку. В первый класс девочка пошла уже после возвращения ингушей из депортации и, получив аттестат о среднем образовании, решила посвятить себя лингвистике.

В 1979 году Раиса блестяще окончила Пятигорский государственный педагогический институт иностранных языков и по распределению стала работать учителем немецкого языка в одной из назрановских школ. Вскоре Раису Абукаровну назначают директором школы, а затем начальником отдела образования Назрановского района.

На пике активного профессионального роста Раисе Дидиговой предлагают административную должность, и её назначают заместителем начальника организационного отдела администрации Главы Республики Ингушетия, также она несколько лет подряд была заместителем главы администрации г. Назрань и заместителем председателя правительства Республики Ингушетия. За свою плодотворную трудовую деятельность Раиса Дидигова занимала не один ответственный пост и была на руководящих должностях в различных сферах жизнедеятельности людей.

Таким образом, Раиса Абукаровна долгое время сумела совмещать творчество с государственной службой. А это, как мы знаем, совершенно разные плоскости. Тем не менее, нашей героине успешно удавалось идти двумя параллельными путями, показывая и там, и тут превосходящие результаты своего безупречного труда. Наверное, в этом ей помогал собственный характер, а он у Раисы Абукаровны — волевой. Поэтому сегодня смело можно сказать, что везде, где бы она ни находилась, Раиса Абукаровна делала свою работу с душой, честно и добросовестно.

Поэзией Раиса начала увлекаться ещё в стенах института, здесь же, в Пятигорске было написано ею самое первое стихотворение под названием «По лермонтовским местам». Премьера дебюта будущей звезды поэзии состоялась в 1975 году на страницах республиканской газеты «Сердало», а чуть позже это же стихотворение напечатали в московском журнале «Жизнь национальностей».

Дальше — больше. Все северокавказские печатные издания готовы были сотрудничать с начинающей поэтессой, которая, по оценкам многих литературных критиков, подавала большие надежды. «Литературная Ингушетия», «Литературная Кабардино-Балкария», «Голос Кавказа», «Вайнах», «Дон и Кубань», «День и ночь», «Великороссъ» — всех изданий, на страницах которых выступала наша соотечественница, и не пересчитать. Произведения Раисы также были вхожи в книги разных авторов, в антологии других республик.

Руководители изданий считали за честь видеть у себя такой великолепный творческий прорыв и с большим удовольствием печатали произведения Раисы Дидиговой. Хотя с другой стороны, надо сказать, что ее стихи, не дожидаясь выхода книг или других печатных изданий, словно на крыльях разлетались среди читателей и были у всех на слуху.

Нельзя не заметить, что важнейший пласт творчества Раисы касается судьбы родного ингушского народа, в которой немало трагических страниц.

«Вы знаете, поэты и писатели очень любят свою родину, — говорит Раиса. — Это может быть маленькая деревня, город, страна, и обязательно республика, представителем которой ты являешься. Хоть мы зачастую и не обращаем на это внимания, но должны знать, что тысячами невидимых нитей привязаны наши души к родным местам. Поэтому творческих людей волнует всё, что происходит на их земле. Наверное, тот, кто знаком с моим творчеством, поймет сразу, как искренне и нежно я люблю свою Ингушетию и всё, что связано с родимым краем».

Необходимо отметить, что тема депортации ингушского народа в творчестве Раисы Дидиговой является одной из главных. И свое первое стихотворение, посвященное черной дате февраля 44-го, когда весь ингушский народ был тотально выслан со своих земель в далекий Казахстан, поэтесса написала в неполные 19 лет.

Пронизывающими сквозь душу строками начинает автор и свою «Балладу о выселении», которую невозможно читать без содрогания. В своем трагическом произведении поэтесса объединяет в единое целое народ и его отчизну и надеется, что больше не будет такой страшной разлуки с родимым домом.

«Тяжело осмыслить даже, что такое было допустимо по отношению к целому народу в собственной стране, — говорит Раиса. — И это в то время, когда тысячи сыновей и дочерей ингушского народа мужественно и стойко сражались на фронтах Великой Отечественной войны и защищали свою Родину от фашистов, умирая за нее без оглядки. Конечно, любого творческого человека не может не беспокоить такое неразумное отношение к своему народу со стороны действующих властей. Лично меня эта трагедия ранила больше всего на свете».

Первая персональная книга стихов Раисы Дидиговой под названием «Прикосновение», вышедшая на русском языке в 2002 году, стала в буквальном смысле настольной книгой для многих почитателей литературы. Высоко оценили этот авторский труд и профессиональные организации: за сборник «Прикосновение» Раисе Дидиговой была вручена статуэтка «Золотой Пегас». Эта книга была представлена также на одной из выставок в Москве и на 55-й Международной книжной выставке в немецком городе Франкфурте-на-Майне. За этот сборник стихов Национальный артийский комитет России наградил Раису Дидигову дипломом с присуждением почетного звания «Лауреат шестой Артиады народов России» в трех номинациях.

По всему, 2002 год выдался для Раисы Абукаровны очень плодотворным и значимым хотя бы потому, что в том же году ингушская поэтесса стала членом Союза писателей России. О творчестве Р. Дидиговой широко заговорили критики, поэты и писатели из разных регионов и городов России. Организаторы Северо-Кавказского представительства Мирового и Российского артийского комитетов в 2004 году в числе первых пригласили Раису Абукаровну на конкурс, проводимый в рамках международной программы «Знатная женщина ХХI века», где она была признана победителем. А спустя год после этого знаменательного события, имя Р. Дидиговой вошло в книгу «Знаменитые люди Кавказа».

Тем временем у поэтессы выходит вторая книга под названием «Духовная память». Она тоже была встречена читателями очень тепло. Об этом говорит хотя бы тот факт, что многие произведения из этой книги были переложены на музыку и сегодня широко исполняются популярными российскими певцами.

В литературно-историческом журнале «Великороссъ» за № 3 от 2015 года размещена объемная подборка стихотворений Раисы Дидиговой, которые подобраны таким образом, что можно прочувствовать тонкую душу автора и понять её богатый внутренний мир. По высказываниям многих российских читателей, из произведений ингушской поэтессы видно, что автора волнует не только сохранность крепких нравственных устоев в душах людей, но и состояние природы, к которой она относится очень трепетно. А сколько непринужденной философии чувствуется в её стихах! Поэтессе хорошо удаются не только философские мысли о душе человека, но и стихосложения о родине: большой и малой.

Если говорить о журнале «Великороссъ», с которым Р. Дидигова поддерживает теплые взаимоотношения, надо сказать, что это издание продолжает линию, направленную на укрепление духовного единства и братства всех народов многонациональной России. Также Раиса Абукаровна активно сотрудничает с литературными обществами России. К примеру, за плодотворное участие в жизни творческих людей она была награждена главной премией «Белые журавли России» и медалью правительства Москвы.

В настоящее время Раиса Дидигова возглавляет правление Союза писателей Республики Ингушетия. Несмотря на занятость и плотный график работы, наша героиня не перестает заниматься своим любимым делом и совмещает творческую деятельность с общественной работой. Она строит свои отношения с людьми на демократической основе и при этом умудряется оставаться примерной матерью и гостеприимной хозяйкой.

Впереди у народной поэтессы очень много планов и несколько сборников, готовых к изданию.

Творческий труд народного писателя Республики Ингушетия Раисы Дидиговой был высоко оценен государством: за многолетнюю работу в системе образования она награждена многими медалями. Отличник народного просвещения России является обладательницей медали «За доблестный труд», золотой медали Международной академии творчества, медали «За гражданское достоинство», а в честь 200-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова награждена медалью Саида Чахкиева, которой она свято дорожит.

Услышав о такой высокой чести, которой по праву удостоена наша соотечественница, хочется даже воскликнуть: вот живой пример для подражания многим женщинам, которые, ссылаясь на трудности, не хотят обременять себя лишними хлопотами и нагрузками! Только нужно помнить, что подобные люди, как Раиса Абукаровна, не любят сидеть сложа руки и почивать на лаврах, а любят трудиться честно и самозабвенно. Поэтому таких людей по-настоящему и уважают.

Коллектив газеты «Ингушетия» сердечно поздравляет Раису Абукаровну Дидигову с днем рождения и желает ей здоровья, счастья, мира и новых творческих успехов. Продолжайте творить на благо своих поклонников и соотечественников, на благо тех, кто любит ваше творчество.