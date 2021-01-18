Сегодня я решила написать статью, насыщенную различными воспоминаниями, и посвятить её народному артисту Ингушетии, популярному актеру театра и кино Ибрагиму Бекову в честь его 65-летия.

Родился Ибрагим Джабраилович Беков 18 января 1956 года в селе Ново-Павловка Киргизской ССР. После окончания Ленинградского театрального института идет работать актером в ингушскую труппу в Чечено-Ингушском драматическом театре имени Ханпаши Нурадилова. С конца 80-х начинает играть на сцене Ингушского государственного драмтеатра. Будучи сотрудником Ингушского культурного центра при Постоянном представительстве республики при Президенте Российской Федерации в Москве, принимает участие во всех концертных программах, проходящих в Москве и Ингушетии. В 2006 году за многолетнюю работу в области культуры И. Беков награжден орденом «За заслуги» РИ.

Когда в далеком 1973 году Ибрагим Беков вместе с другими провинциальными ингушскими парнями и девушками поехал в Северную столицу, чтобы стать свободным и независимым в театральном искусстве, мало кто одобрял такой выбор профессии и мало кто верил в успех ребят. Но, забегая немного вперед, нужно отметить, что все они достойно справились с поставленной перед ними задачей. Сегодня смело можно констатировать, что став успешной студенческой группой, впоследствии перевоплотившейся в театральную труппу, эти выпускники фактически и создали ингушский театр.

Не говоря уже о том, что Ибрагим Беков был в числе главных энтузиастов создания ингушского театра, его роли оставили в небольшой по времени театральной истории ингушского народа, не имеющей пока славных традиций, яркие воспоминания, в центре которых самыми запоминающимися называют персонажи почтмейстера, капитана Федоровского, Флориндо, Фердинанда, Адлопа, Дито, Жеронимо, Дауда, а также Юлиуса и пристава. Эти и другие роли, сыгранные актером И. Бековым, и даже отдельные его выражения из пьес, которые очень хорошо запомнились зрителю, являются свидетельством того, что Ибрагим Беков — особенный актер, у которого есть прочный внутренний стержень и высокий уровень игры на сцене.

Стоит отметить, что спектакли, созданные по мировым классическим произведениям Гоголя, Шиллера, Гольдони, Ежова, Иоселиани, Мольера и многих других известных мастеров пера, наглядно рассказывали о художественно-эстетическом вкусе и безграничном таланте молодой труппы, которой подвластны были глубинный трагизм, высокая комедия и жизненная драма во всем многообразии и величии.

Рассказывают, что почтмейстер Ибрагима в «Ревизоре» Гоголя покорял некоей мистической ноткой поведения, а в спектакле «Сыновья Беки» Ибрагим Беков играл две роли — презрительно-мерзкого пристава и истинного ингуша Дауда, вынужденного скрываться от властей. Притягателен и значим был момент перевоплощения актера, только мастер способен донести до зрителя глубинную сущность образа, несколько раз переодеваясь и перевоплощаясь в разных героев. А Ибрагиму это, как всегда, удавалось на высокой профессиональной ноте.

Несомненно, представителями ингушского театрального общества, на спектакли которых раскупались билеты, ждали и любили во всех уголках Ингушетии, во все времена восторгались зрители, и одним из ярких примеров этому является герой нашего рассказа.

«Мы росли на высокой профессиональной школе наших мастеров, — говорит Ибрагим, — которые отдавали нам весь багаж многолетнего опыта и знаний. Василий Васильевич Меркурьев и Ирина Всеволодовна Мейерхольд любили и берегли нас, как своих детей, за каждого боролись до последнего. Потому в нас заложенная основа должна была выстрелить отдельным ингушским театром в те годы, и об этом нам постоянно напоминал наш мастер, говоря: «Партия мне поручила создать ингушский театр, и я его создам!» Мы берегли студийность, в которой росли и выпускались, в каждого из нас вкладывалась ответственность за всех и каждого. Потому мы и умели создавать неповторимые образы в наших спектаклях, оставшиеся в памяти того зрителя, кто приходил на наши премьеры и очередные спектакли».

Справедливости ради нужно отметить, что высокое актерское мастерство нашего героя вовсе не ограничилось театральными ролями. Ибрагим Беков снимался в художественном фильме «Дом дураков» известного голливудского режиссера Андрея Кончаловского вместе с Евгением Мироновым, Юлией Высоцкой и Русланом Наурбиевым. Также он сыграл ведущие роли в таких фильмах, как «Приходи свободным», «Людоед», «Мужской талисман», «Оперативный псевдоним», «Московская жара» и другие, делая в кинематографе довольно-таки успешные шаги.

Не раз актерская судьба сводила его на подмостках театра и кино со многими выдающимися деятелями сценического искусства, но что особо хочется отметить, так это участие Ибрагима Бекова в становлении эстрадной группы «Лоам», ставшей отдельной главой в биографии не только героя этого повествования, но и таких известных артистов театра, кино и эстрады, как Руслан Наурбиев, Тамара Яндиева и многих других закулисных работников искусства.

Что касается самого верного и преданного друга Ибрагима Руслана Наурбиева, то можно сказать, что этих двух творческих людей объединяло не только общее дело, которым они занимались, но и вся остальная жизнь. Они настолько завораживали залы своими остроумными шутками и талантливой игрой, что люди в них просто влюблялись, а на улице с ними здоровались, обращаясь по имени сценических героев.

И поэтому можно только предположить себе, с какой болью воспринял Ибрагим весть о кончине своего друга. Для него уход Руслана из жизни стал большим ударом. До сих пор при встречах Ибрагим старается избегать темы смерти Руслана, но разве могут люди, спаянные десятилетиями совместного творчества, разойтись, не вспомнив Русика, тем более что нежданная смерть Руслана Наурбиева оборвала все проекты и планы актера.

Вот как вспоминает свою совместную творческую жизнь актриса, теле- и радиожурналист Дугархан Кодзоева, которая всегда была душой компании:

«Когда мы работали в Грозном, Ибрагима Бекова и Руслана Наурбиева почти никто не видел врозь, этот сложившийся еще в ЛГИТМиКе дуэт был узнаваем и коллегами, и зрителями. Руслан Наурбиев своей мощной энергетикой, неуемным талантом, да еще виртуозным владением гитарой и голосом обвораживал любого, а Ибрагим, особо не трудясь, как бы становился гармоничным продолжением этого творческого тандема.

Мы — друзья по творческому цеху, знали, что эта истинно мужская дружба двух молодых людей дорогого стоит, потому что они, каждый по-своему, дорожили этой дружбой, ценили минуты общения и дарили себя любимому зрителю!

Помню, очень холодным выдался январь 1983 года, но это не мешало артистам тогда ещё ингушской труппы Чечено-Ингушского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова выезжать в ингушские села со спектаклями, тем более что, радуясь нашему визиту, все сельские клубы предварительно готовились и отапливались. 18 января, в день рождения Ибрагима Бекова, мы оказались в селе Галашки с выездным спектаклем «Брак поневоле» Мольера. И, конечно же, с нами на первых позициях была неразлучная пара — Русик Наурбиев и Ибрашка Беков, которые играли в этом спектакле Сганареля и Жеронимо.

Ибрашка, со свойственной ему актерской манерой вкусной подачи текстового материала, прищурив оба глаза, с самого начала спектакля старался переубедить друга в женитьбе на Доримене, как раз мечтавшей об удачном замужестве. Чем глубже был аргумент Жеронимо против, тем сильнее было желание Сганареля жениться, а мы, наблюдавшие со стороны, получали истинное наслаждение от игры поистине великих артистов.

В тот вечер нас долго не отпускал благодарный зритель. А когда они узнали, что у Ибрагима Бекова день рождения, то зрители сердечно поздравляли его с двадцатисемилетием и говорили много теплых слов в его адрес. В такие моменты мы, находясь на сцене, как бы сливались душами с этим дорогим до боли, родным ингушским народом, и, думается, он нам до сих пор платит своей любовью, и в их сердцах осталась благодарная память о каждом артисте той поры.

Вы знаете, за годы работы Ибрагимом сыграно множество ролей, каждая из которых запомнилась его «бековской» игрой. Кто мог так сыграть Ломова в «Предложении» Чехова? Никто, только Ибрагим! Найти соответствующую атрибутику к образу: ружье, плащ, манеру мужицкого говора! Словом, постараться надеть на себя этот образ Ибрагиму помогло профессиональное чутье артиста.

Конечно же, жаль, что талантливый и разноплановый артист Беков Ибрагим не нашел места ни в одном ингушском театре, что для него не нашлось роли, что ему уже многие годы не может рукоплескать любящий и преданный театральный зритель. Мы так непростительно забываем, что артист, в полном смысле этого слова, это штучный незаменимый товар, если можно так выразиться, который может сгореть в быстротечности времени. И его (артиста) принимают и понимают только тогда, когда он на сцене, где он желанен и любим, ценен и узнаваем! Интересно, будет ли народ помнить тех самых безликих, но очень жадных до лавров деятелей, с чьей легкой руки закрываются двери перед такими великими мастерами, коим, несомненно, является Ибрагим Беков? Но в любом случае, уверена, что Всевышний воздаст каждому по заслугам, в этом нет сомнения!».

«С Ибрагимом Бековым мы не один пуд соли съели, можно сказать, ведь мы вместе начинали свою творческую жизнь еще в Грозном, — рассказывает народный артист Ингушетии, ныне министр культуры республики Тимур Дзейтов. — Должен сказать, что я всегда восхищался игрой наших актеров, которые чувствовали груз репетиций, зрительскую любовь и признание. Поэтому я часто писал музыку к некоторым постановкам-шедеврам, в которых одни из главных ролей играл Ибрагим Беков, учился многому у них и до сих пор учусь. Благодарен судьбе, что они есть в моей жизни».

Став весьма известным и популярным, Ибрагим Беков являет собой главного хранителя истории первой ингушской театральной труппы. Думается, что в скором времени мы сможем увидеть мемуары, написанные И. Бековым, уважаемым и авторитетным маэстро эпохи расцвета театрального и эстрадного искусства Ингушетии. Ну а сегодня мы поздравляем юбиляра с очередной годовщиной и желаем ему крепкого здоровья, новых творческих успехов, и чтобы он никогда не уставал жить и творить для тех, кому поистине дорог!