Два натюрморта Мержоевой и пейзажная работа Максудовой, таким образом, пополнили фонды музея.

— Недавно дуэт талантливых художниц начал совместные выставки по регионам Северного Кавказа и первая выставка прошла в стенах нашего музея под названием «Мир, наполненный красками» — рассказала газете «Ингушетия» директор Государственного музея изобразительных искусств республики Любовь Тумгоева. — Нынешний тур прекрасного, во всех отношениях дуэта получил высокие отзывы профессионалов и любителей изобразительного искусства. Работы художниц станут достойным пополнением фонда музея и, в скором времени будут экспонироваться на наших выставках. От лица всех наших сотрудников хочу выразить слова искренней благодарности Лидифе и, гостье республики Шуайнат за дорогой подарок.