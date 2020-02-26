По его мнению, социально значимые объекты должны строиться не на окраине населенных пунктов, а в центральной части для удобства сельчан. В качестве отрицательного примера он привел плиевский ДК, завершения строительства которого местные жители ждали на протяжении долгого времени.

Под критику руководителя региона попали представители ряда профильных ведомств.

«Надеюсь, власти района незамедлительно займутся строительством качественной дороги к этому объекту, чтобы людям было нетрудно сюда добираться и возить детей для занятий музыкой, танцами или рисованием. Впредь ответственные за социально значимые объекты ведомства — а это Минстрой, Минимущество, Минкультуры — не должны допускать такую ситуацию, когда важные для людей объекты возводятся в труднодоступных для них районах», — сказал Калиматов.

Он указал на необходимость принять все меры, чтобы эти объекты охватывались маршрутами общественного транспорта.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, открытое в сельском поселении Плиево новое здание учреждения культуры рассчитано на 200 зрителей.

«ДК в Назрановском районе открыли благодаря реализации национального проекта «Культура». По той же программе в регионе построены еще шесть объектов культурно-досугового типа», — сказал собеседник издания.

По его информации, дом культуры оснащен световым и звуковым оборудованием, имеются помещения для занятий декоративно-прикладным искусством и народными ремеслами, библиотека, хореографическая студия.

Поздравляя жителей, Калиматов отметил, что роль культуры не только в организации досуга населения республики, но и в воспитании молодежи в духе патриотизма, утверждении межнационального и межконфессионального согласия.

«Мы считаем это событие значимым, потому что у сельчан, особенно молодых, теперь будет новый центр творческой и общественной жизни. Хотел бы подчеркнуть, что именно наша культура, наши традиции и духовные ценности помогают оградить подрастающее поколение от негативных явлений современного общества», — сказал руководитель субъекта.

По его мнению, введение в эксплуатацию объекта — это новый уровень развития культуры, повышение доступности к культурным ценностям сельских жителей.

В новом ДК жители села смогут проводить общественные мероприятия, для них будут ставить театральные спектакли, организовывать концерты.

Глава республики напомнил, что в 2020 году будут отмечать важные даты — 250-летие добровольного вхождения Ингушетии в состав России и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Всем домам культуры и другим учреждениям надо активно включиться в празднование этих юбилеев.

По его данным, за прошлый 2019 год в республике открыты шесть домов культуры. В рамках нацпроекта «Культура» строительство таких объектов будет продолжено.

В Малгобеке, Карабулаке и Сунже будут построены центры культурного развития. В ближайшие годы планируется построить республиканский музей краеведения, театрально-культурный комплекс, русский драмтеатр в Магасе, госфилармонию и государственный колледж искусств в Назрани, Национальную библиотеку в Сунже.

После церемонии разрезания красной ленточки почетные гости совершили экскурсию по новому зданию.

Отметим, что ранее различные кружки и культурные мероприятия в Плиево долгое время проводились в приспособленных помещениях.

Новые объекты культуры с большими сценическими площадками и художественными мастерскими построены и в трех сельских поселениях Малгобекского района.

Они возведены по федеральной целевой программе «Культура». Здания появились в сельских поселениях района Средние Ачалуки, Южное, Вежарий.

По данным пресс-службы администрации района, речь идет о типовых строениях на 200 зрителей каждое с мастерскими и большими сценическими площадками. Проектом предусмотрены все условия для проведения кружковых занятий, культурно-массовых мероприятий, приобщения сельчан к народным ремеслам.

Накануне глава администрации Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев побывал на одном из построенных объектов с инспекцией. Он оценил готовность здания к торжественному открытию, которое намечено на ближайшее время.

По итогам обхода объекта в адрес ответственных должностных лиц муниципального образования прозвучали поручения по благоустройству примыкающей к ДК территории.

До конца текущего года подобные типовые здания планируется открыть во всех населенных пунктах Ингушетии.