Родился художник 24 сентября 1960 года в селении Насыр-Корт Назрановского района ЧИАССР. В этом году Хож-Ахмеду Абдул-Саламовичу исполнилось 60 лет. Глубокие знания ингушского языка, быта и истории ингушского народа нашло свое отражение в творчестве этого самобытного художника.

Как и у всех талантливых живописцев, тяготение к художественному творчеству у Хож-Ахмеда проявилось еще в раннем возрасте. Поняв, в чем состоит его призвание, он принял решение стать профессиональным художником и после школы поехал учиться в Северо-Осетинское художественное училище, которое успешно окончил в 1979 году. Заниматься живописью и писать самостоятельно картины он начал ещё в студенческие годы.

Хож-Ахмед вспоминает, каким непростым был его путь в художественное ремесло: «Мама моя хотела, чтобы я в трактористы пошел. Домашние животные, подворное хозяйство — вот что для неё представлялось по-настоящему дельным занятием для мужчины. Правда, отец был другого мнения. Всю жизнь проработав на земле, он при этом был очень творческим человеком, писал стихи, даже поэму сочинил. Увидев, что я тянусь к карандашу и у меня неплохие данные по рисованию, отговаривать меня стать настоящим профессионалом он не стал. Может быть, эта эмоциональная поддержка отца и сыграла основную роль в моем становлении».

Несмотря на то, что Хож-Ахмед вполне успешно окончил художественное училище, и у него были хорошие взаимоотношения с наставниками, своими первыми учителями он всё же называет великих русских живописцев прошлого века. Это такие мировые имена в художественной науке, как Васнецов, Репин и другие. Именно эти и многие другие зарубежные мастера художественной кисти помогли нашему герою найти свой неповторимый стиль в искусстве, которому он не изменяет до сих пор.

«Вы помните, раньше в школьных учебниках размещались репродукции известных картин знаменитых художников? — спрашивает Хож-Ахмед. — Так вот, будучи ещё мальчишкой, я очень любил рассматривать их, и можно сказать, что благодаря этим картинкам мне стала близка и тема русских народных сказок, которая представлялась в широкой и богатой цветовой гамме».

Хож-Ахмед вспоминает, что, когда ровесники отца, собираясь на вечерние посиделки, рассказывали друг другу старинные легенды, он всегда крутился где-то рядом и слушал их, потому что ему было интересно, как жили наши предки, чем занимались и каким образом был обустроен их быт. А когда пришло время, все эти эпизоды стали вспоминаться и ложиться на холсты.

«Я всегда ловлю себя на мысли, что когда рисую, переживаю всё, что я пишу так, как будто это происходит со мной и сейчас, — говорит художник. — Скорее всего, впечатления, полученные мною в детстве, оставили яркий отпечаток в моей душе и надежно сохранились в памяти».

После училища молодой дипломированный художник занимался различными видами деятельности, а также работал художником-оформителем и научным сотрудником по прикладному искусству и этнографии в Ингушском музее краеведения имени Т. Мальсагова.

Как отмечают многие художественные критики, природа щедро одарила Имагожева глубоким умом и разнообразными талантами. А такие черты характера, как трудолюбие и невероятная работоспособность стали только на руку для его дальнейшей творческой деятельности.

Причем нужно сказать, что интересы мастера не ограничивались одним лишь изобразительным искусством. На протяжении всей трудовой жизни Хож-Ахмед Абдул-Саламович успешно совмещает свой художественный талант с преподавательской деятельностью. Также он самозабвенно занимается археологическими исследованиями и является активным участником и организатором научных экспедиций и археологических раскопок древних поселений и городищ аланской культуры.

Под авторством Хож-Ахмеда Имагожева в свет вышли десятки научных публикаций по истории и этнографии Ингушетии, а по эскизам художника были воссозданы средневековые модели женских и мужских костюмов древних аланов-ингушей, которые отличаются особой красотой и необычайностью.

Но самое похвальное то, что Хож-Ахмед усиленно занимается изучением ингушского языка и принимает активное участие в мероприятиях, проводимых с целью сохранения и популяризации родной речи среди молодежи. Такой уважительный подход к национальным истокам очень важен особенно сегодня, когда даже в школах многие родители учащихся подписывают официальный отказ от изучения своими детьми родного языка и родной литературы. По мнению Хож-Ахмеда Абдул-Саламовича, такие родители не имеют права называться ингушами, если они не способствуют тому, чтобы будущие поколения владели своими национальными обычаями, традициями, а главное — языком матери.

Если говорить о творчестве нашего героя, то в первую очередь нужно отметить, что особенность и характер живописи Х-А. Имагожева таковы, что в окружающем мире он видит, прежде всего, поэтическую сторону. Поэтому в каждой своей картине автор находит возможность выразить красоту жизни во всех ее проявлениях. Всё его творчество несет в себе идею глубокого уважения к человеку, постижения мира через художественные образы, утверждения в нем доброго начала.

Но при этом постижение основ искусства живописи ему далось нелегко. Художник долго искал собственный стиль и направление в жанре исторической живописи. Стараясь проникнуть в тайны древности, художник и сегодня ведет настоящую борьбу между прошлым и настоящим и по крупицам собирает золотые ростки истории величественного края.

В поисках вдохновения он не раз обращается к народному поэтическому наследию: былинам, древним сказаниям, сказкам, притчам и другим произведениям фольклора. Результатом этих исканий стало создание оригинальных произведений художника, таких как «Янд — строитель башен», «Царь Гаргарейский», «Диалог Сеска-Солса с лаской», «Башня орла», «Калой-Кант поверженный» и многие другие. Критики находят эти картины крайне увлекательными и интересными.

К примеру, на картине «Сеска-Солса с лаской», сюжетом которой стала одноименная легенда о народном герое, могучий воин в доспехах тех далеких времен мило беседует с лаской, а та в свою очередь устроилась напротив него на большом камне и внимательно слушает своего собеседника. Очень живо и органично передает художник эти фигуры.

Наверное, все любители живописного искусства заметили, что основной тематикой Хож-Ахмеда Имагожева является историческое прошлое ингушей, уходящее в глубь веков, и величественная природа горной Ингушетии со строгими, почти суровыми нравами жизни и гордым, вольнолюбивым народом.

«Меня всегда интересовала история моего народа, — говорит художник, — может быть, поэтому у меня очень индивидуальный подход ко многим вопросам. Я везде стараюсь идти по непроторенному пути. Это сложно, тем не менее, это намного интереснее, чем повторять чей-то стиль, пусть даже самый модный или успешный».

Свои работы на исторические темы Х-А. Имагожев стал писать с конца 80-х. Для творческих личностей это было непростое время. Но, несмотря на это, свой дебют в таком серьезном направлении молодой художник смог олицетворить в первой картине «Войска гаргареев», которая продолжает вызывать несомненный интерес у зрителей.

Соратниками художника давно замечено, что, прежде чем браться за кисть, он тщательно изучает историю, документальную хронику и много читает. Именно в этом и кроется секрет загадочности и неповторимости его картин. Именно поэтому работы Хож-Ахмеда Имагожева не спутаешь ни с какими другими, особенно если это картины на исторические темы, которые сегодня очень популярны.

Глубокий интерес художника к древней культуре алан — народа, населявшего территорию Ингушетии в далекие времена средневековья, — воплотился в создание многоплановых картин, таких как «Шелковый путь» и «Гибель Магаса». В этих полотнах проявился талант художника в построении масштабных композиций, в которых ощущается и чувствуется дух исторической эпохи. В центре внимания живописца не столько летопись конкретных исторических событий, сколько внутренняя исконная общность, соединяющая между собой прошлое, настоящее и будущее народов.

Например, на картине «Шелковый путь», являющейся украшением фондов республиканских музеев, художником мастерски изображен отрезок Великого шелкового пути, проходившего через древний город Магас, который принадлежал ингушам. Мы видим караван, идущий вдоль крепостных стен Магаса — самого крупного по тем временам мегаполиса мира по своему политическому, экономическому и географическому значению. Караван встречает военный дозор. Здесь торговля в самом разгаре. Кто-то покупает, кто-то продает, а третьи делают обмен товарами.

Не менее популярна картина Имагожева «Строительство башни». Помимо своей художественной ценности, эта картина представляет собой учебное пособие для строительства таких высотных зданий и сооружений, каковыми являются наши родовые башни. На картине мы видим, как древние строители в строгой последовательности выполняют весь необходимый фронт работы, и тем величественнее предстает перед нами весь этот сложный процесс, поскольку создаваемое ими будет принадлежать потомкам. Мастер, передавший нам настроение той эпохи, протянул невидимую нить времени в вечном пространстве и сделал это так же четко и основательно, как и герои его картины. Не удивительно, что работу Имагожева «Строительство башни» заинтересованно рассматривают не только ценители изобразительного творчества, но и этнографы, археологи.

Хож-Ахмед писал эту картину очень долго, более шести лет. Несколько раз он переписывал её. Перед тем как приступить к такой ответственной картине, а также в процессе работы над ней, автор перечитал массу научной литературы по башенной архитектуре.

Неоднократно ездил он и в историко-архитектурный комплекс «Таргим», хотя в то время доступ к башням был затруднен. Такой разносторонний сбор информации поспособствовал тому, чтобы художник, максимально сконцентрировав свой интеллектуальный потенциал, сумел проникнуть в суть многих вещей, которые составляют главный образ художественного полотна.

«Когда в древности ингушская семья решалась на строительство башни в горах, то в первую очередь выбирала для этого соответствующее место, — рассказывает Хож-Ахмед Абдул-Саламович. — При этом почва должна была быть плотной, глинистой, так как выполняла функцию и изоляционную, и амортизационную. Иначе считалось, что построенная башня простоит недолго. Перед тем как начать строить, на площадку, где решено возводить башню, наливали 2-3 ведра жирного молока. Если в течение определенного времени молоко не уходило в почву, считалось, что место подходит под строительство башни.

Археологи установили, что те башни, которые строились где попало, не сохранились до наших дней, а те сооружения, которые строились строго по правилам и обязательно на плотных участках, стоят и будут стоять веками. Даже землетрясения таким башням не страшны, несмотря на то что они имеют свойства маятника, то есть их можно раскачивать. Может, вы не поверите, но это факт: мне довелось как-то залезть на вершину одной башни и раскачать её. Это было феноменально. Тем более, что ничего подобного в мире нет. Вы только задумайтесь: высокое, с пятиэтажный дом, вертикальное устройство, выстроенное на «голой» земле, без фундамента, не только выдерживает на себе всевозможные природные катаклизмы и температурные перепады, но и раскачивается как на скрижалях! Это ли не чудо!? Другими словами можно сказать, что время над ними не властно».

В исторических портретах художника, таких как «Амазонка» и «Девушка в курхарсе», обращает на себя внимание прекрасное владение автором историческим материалом, позволившим воссоздать, вплоть до мельчайших деталей, средневековые женские костюмы и украшения аланского периода. Лица на этих портретах необыкновенно красивы, таких не встретишь в современной жизни. Но эти картины — не просто плод фантазии художника, а отражение далёкой истории: автор ищет образы, воплощающие в себе всю полноту женской сути, равно как матери, сестры, дочери и продолжательницы рода.

Особенно отчетливо видно здесь женское понимание родины, когда ингушки в национальном уборе и с открытым лицом демонстрируют, что они никогда не занимали в семье угнетенного положения и неизменно пользовались почетом.

Хож-Ахмеда Имагожева по праву называют одним из крупнейших живописцев Ингушетии. Его произведения настолько динамично отражают историю и культуру ингушского народа, показывают колорит и неповторимость родного края, что иной раз диву даешься: а как это возможно на холсте посредством красок и кисти настолько точно передать настроение далекого прошлого? Несомненно, так может писать только художник, обладающий глубокими знаниями.

Как представитель лирического направления, Хож-Ахмед Имагожев сумел во всей своей красе показать многоликий образ Кавказа, такого величественного, спокойного, и много повидавшего на своем веку. Наверное, поэтому считается, что пейзажная живопись в творчестве Х-А. Имагожева является подлинным призванием художника, именно в ней наиболее полно и ярко раскрывается его талант. Пейзажи, созданные автором, проникнуты глубоким лиризмом и своеобразной цветовой гаммой и выполнены в изящной технике, и что очевидно, они вдохнули в отечественное искусство совершенно новую волну.

Немаловажное значение в живописи художника имеет портретный жанр. Каждому образу, созданному кистью автора, будь то портрет представителя древней культуры, жившего несколько веков назад, или портрет нашего современника, присуща внутренняя красота и эмоциональная одухотворенность.

Сейчас Хож-Ахмед Имагожев находится в поисках новых материалов на тему нартского эпоса, совмещая это занятие с преподавательской деятельностью в Назрановской художественной школе.

«Должен вам сказать, что я вообще всегда в поиске, — говорит художник. — Даже когда начинаю писать картину и знаю, как её буду писать. Есть у меня, правда, одно условие, которое я стараюсь выполнять: чтобы не отвлекать зрителя на посторонние эмоции, пишу в сдержанной цветовой гамме, потому что не люблю напыщенности, преувеличенной значимости. Я даже переписал несколько своих работ, в которых было излишне много яркости, на мой взгляд, неестественной для обычной жизни».

Несомненный талант живописца позволил Хож-Ахмеду Имагожеву, будучи еще студентом, участвовать в республиканских и всероссийских выставках в Москве, Ставрополе, Ростове-на-Дону и других городах и регионах России. Свой выставочный путь художник начал в 1978 году и до сих пор его картины пользуются неизменным спросом не только в нашей стране, но и за рубежом.

Как отмечает сам художник, из-под его кисти вышло более тысячи работ, но подавляющая часть из них сегодня находится за пределами нашей страны.

Уникальные по своей сути работы Х-А. Имагожева сегодня хранятся в фондах Ингушского государственного музея краеведения имени Т. Мальсагова, Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии, а также в музее Мемориального комплекса жертвам репрессий республики. Картины художника представлены также в музейных залах Чувашии, Башкортостана, Татарстана, Москвы, Хабаровска, Ростова-на Дону, Забайкалья, Ставрополя, Северной Осетии и других регионов страны.

Более того, многие частные коллекции за рубежом могут похвастаться наличием у них уникальных работ кисти ингушского художника. К примеру, в Дании, Великобритании и Казахстане коллекционеры с мировыми именами наравне с другими непревзойденными произведениями искусства выставляют картины Хож-Ахмеда Имагожева на выставках и всемирных показах.

Это говорит о том, что десятки и даже сотни работ, вышедшие из-под руки ингушского художника вызывают неподдельный интерес не только в нашей республике, но и у зарубежных зрителей и коллег по творческому союзу. Разнообразные по темам и техникам исполнения, они представляют тот замечательный пласт искусства, который ныне прошел проверку временем и по достоинству оценен современниками.

Секреты успеха народного художника Ингушетии, члена Союза художников России, краеведа, преподавателя и просто хорошего человека Хож-Ахмеда Имагожева в живописи — в его любви к искусству и в непрестанном служении своему народу. Жажда жизни, замечательные человеческие качества делают Хож-Ахмеда Абдул-Саламовича человеком удивительным и уникальным в своем роде.

Для того чтобы ещё раз соприкоснуться с творчеством Хож-Ахмеда Абдул-Саламовича, сотрудники республиканского краеведческого музея имени Тугана Мальсагова накануне дня рождения художника организовали и провели персональную выставку и юбилейный вечер, приуроченный к 60-летию выдающегося ингушского живописца.

Свою круглую дату известный художник встретил в кругу самых близких людей, друзей и коллег, которые отмечали, что Имагожев — один из немногих отечественных летописцев, чье творчество имеет ярко выраженную историческую направленность. В своих выступлениях собравшиеся делали акцент на том, что Хож-Ахмед Абдул-Саламович является не только талантливым живописцем, но и активным участником общественной жизни республики.

Открывая встречу, директор Ингушского краеведческого музея Магомед Сагов после приветствия гостей вкратце рассказал о юбиляре и о его большом творческом пути. Он отметил заслуги народного художника в деле популяризации народного творчества на территории нашей республики и далеко за ее пределами.

Давая высокую оценку работам Хож-Ахмеда Имагожева, которые являются давнишними экспонатами музея, Магомед Сагов подчеркнул важность творческой и культурной связи между сотрудниками музея и известным живописцем.

«Хож-Ахмед Имагожев — это человек, чью значимость и величие мы, его современники, пока не осознаем, — подчеркнул директор музея. — Это художник, чей несомненный талант и трудолюбие, высокие человеческие качества, такие как любовь к своей родине, своему народу, скромность и желание сохранить память о прошлом ингушей для нас — сегодняшних и будущих поколений, дает ему право быть гордостью всего народа».

Также Магомед Сагов рассказал собравшимся о той работе, которую проводит музей на систематической основе с одной целью: приобщить наше население к национальной культуре и традициям ингушского народа.

Для гостей именинника в залах музея краеведения гид Зарета Местоева провела познавательную экскурсию, которая состояла из подробного рассказа о каждом представленном экспонате и картине, в разное время переданных в дар музею Хож-Ахмедом Имагожевым.

А сам юбиляр представил собравшимся новое художественное полотно, на котором был изображен один из первых известных в истории Ингушетии просветитель — летописец XIV века по имени Аздин Вазар. Художник отметил, что эта работа находится только в стадии завершения, но, тем не менее, ему захотелось показать ее на своей юбилейной выставке.

«Предысторией этого полотна послужила информация о том, что ученые нашли в Иорданской королевской библиотеке документ, подтверждающий, что Аздин Вазар по национальности был ингушом и слыл великим просветителем, — говорит художник. — А некоторые историки утверждают, что он относился к роду Оздоевых, но эта информация ещё уточняется. Как видите, картина ещё в процессе завершения, но в скором времени, я думаю, смогу представить её зрителям в полном цвете».

На встрече с художником сотрудницы музея Зарета Местоева и Ася Горчханова представили красочно и со вкусом оформленный буклет, приуроченный к 60-летию мастера, на котором была размещена краткая биография юбиляра и наиболее известные его работы.

«Стоит отметить, что со многими работами народного художника посетители знакомы уже давно, — говорит научный сотрудник краеведческого музея, куратор выставки Жанна Дзейтова, — так как они очень часто публикуются в печатных изданиях и социальных сетях. Кроме этого, произведения Хож-Ахмеда Имагожева, выставленные у нас в музее, пользуются заслуженным вниманием посетителей. Да и сам художник является для нас всегда долгожданным гостем. Не зря же его называют своеобразным бытописцем своего народа».

Из рассказов многих присутствующих на этом вечере стало известно, что Хож-Ахмед очень активно занимался археологическими исследованиями, и ныне он не меньше интересуется этой темой.

Как бы подтверждая эту сторону жизни ингушского художника, ответственная за мероприятие Жанна Дзейтова поведала нам о том, что в период, когда Хож-Ахмед работал сотрудником музея, он принимал участие в археологических экспедициях и нередко находил в этих раскопках предметы глубокой старины. Но, как честный и порядочный человек, он не присваивал их себе, не прятал от государства, а приносил и сдавал в музей на хранение. Среди найденных Имагожевым предметов были старинные драгоценные украшения, считающиеся раритетами в единственном экземпляре.

«Как мы прекрасно понимаем, Хож-Ахмед, как и любой смертный, мог бы спокойно оставить такие дорогие вещи себе, ведь это были его собственные находки, — говорит Жанна Гапуровна, — но он пошел по честному пути. Он осознанно предоставил достояние ингушского народа в распоряжение учреждения, которое на профильном уровне занимается сбором, хранением и сохранением истории Ингушетии. За это ему хочется сказать отдельное спасибо».

Безусловно, подобные поступки людей в первую очередь говорят о воспитанности и нравственном богатстве человека. И наличие среди нас таких честных и бескомпромиссных людей не может не радовать.

Очень много теплых слов и поздравлений в свой адрес получил талантливый художник в этот замечательный день. А по окончании мероприятия посетители музея за чашкой чая смогли ознакомиться с дальнейшими планами художника и, как полагается, вручили юбиляру памятные подарки.

Искренне присоединяясь ко всем поздравлениям, коллектив газеты «Ингушетия» желает Хож-Ахмеду Имагожеву здоровья, долгих лет жизни, благополучия и осуществления всех начинаний и творческих замыслов.