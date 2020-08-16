Личность

В его голосе характер народа

К юбилею музыканта и краеведа Магомеда Ужахова

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Магомед Ужахов

Магомед Ужахов — особое явление в музыкальной культуре Ингушетии и региона. Он обладает уникальным и редким бархатным баритоном широкого диапазона. Ему доступны самые разные музыкальные формы — от народных песен и романсов до оперных арий.

В нём гармонично сочетаются высокое музыкальное искусство и патриотизм. Поэтому не случайно именно он и исполнял первый гимн, который звучал на инаугурации Президента Ингушетии в 1993 году. Высоким баритоном шли из сердца слова, которые ложились на душу каждого гражданина возрождённой республики: «Г1алг1айчун вахар — къонахчун эздел...» на слова М. Вышегурова и музыку Евы Мальсаговой.

Детские годы

Родился Магомед Уматгиреевич в Казахстане, в городе Кызыл-Орда, 16 августа 1950 года.

В семье Ужахова Уматгирея и Айшет Куркиевой (Ухажовой) он был единственным. Воспитывали его родители в ингушских традициях, высшими ценностями которых являются честь и достоинство. В первый класс он пошёл в киргизском городе Джалал-Абаде. Рано стал проявляться в нём музыкальный талант, хотя в школе он особо не увлекался уроками пения.

Шёл 1957 год. Как-то поехали они с мамой в Джамбул. В поезде Магомед напевал для себя разные песни. Оказывается, брал высокие ноты. Пассажиры слушали, а один пожилой спросил: «Ты чей?» — и обратился к матери: «Удивительно талантливый мальчик. Отдайте его в музыкальную школу».

Такой же случай повторился очень скоро, когда он вместе с тётей, Раисой Мальсаговой, шёл по городу Джамбулу. В какой-то момент мальчик исчез. И вдруг видит Раиса по другую сторону улицы взвод солдат, шагающий с песней, к которым пристроился Магомед, и голос его звучит высоко над ними. Взвод остановился, командир поднял мальчика и сказал: «Я думал, что у нас запевала появился. Чудный голос!».

Так и стали замечать скромного мальчика, влюблённого в музыку. Он легко осваивал музыкальные инструменты, хотя не увлекался особо. Легко и славно играл на балалайке.

31 мая 1959 года семья Уматгирея Ужахова приехала на Кавказ, в город Грозный. В первое время они жили у дяди по матери — Куркиева Мурада, известного общественного деятеля. Юный Магомед по-прежнему увлекался музыкой и учился петь у своих кумиров — Муслима Магомаева, Тома Джонса, Дина Рида, заслушивался песнями Ахмеда Хамхоева. Распевался, когда никого не было дома. Как-то педагог по вокалу из музыкальной школы В. Н. Земской попросил его исполнить песню. Скромно, не очень распеваясь, спел Магомед песню «Подмосковные вечера», затем песню «Синяя вечность» и др. Голос его звучал так громко, что захлопали студенты, которые находились на первом этаже. В тот день В. Земской долго общался с Магомедом и убедительно просил его стать профессиональным музыкантом.

Подолгу любил Магомед слушать записи музыканта Идриса Цицкиева, и сегодня часто повторяет: «Говорят, когда композитор Вано Мурадели услышал игру Идриса на музыкальном инструменте, он спросил: «Это оркестр играет?»

В Тбилисской государственной консерватории

В 1971 году Магомед Ужахов принял участие в республиканском конкурсе кандидатов на зачисление в Тбилисскую государственную консерваторию. Комиссия отобрала наиболее одарённых. В их числе был и Магомед. Так он стал студентом вокального отделения Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили в классе профессора В. Л. Хмаладзе.

Магомед Ужахов окунулся в атмосферу щедрого и гостеприимного грузинского города, очень быстро стал любимцем публики и прессы. В газете «Вечерний Тбилиси» время от времени появлялись его стихи:

«Минул Крестовый перевал,

Дорога где-то позади,

Видны селенья и долины,

И вот Тбилиси впереди.

Мечта сбылась и, наконец,

Въезжаю в сказочный дворец,

Где вырос Шота Руставели-

Поэт великий нашей эры.

... Спасибо Грузии, народу,

Цвети страна от года к году».

Педагоги консерватории заметили сразу богатый, красивого тембра баритон Магомеда Ужахова и широкий диапазон его творческих возможностей. Со временем в репертуаре Магомеда появились классические арии из опер, романсы, ингушские народные и грузинские песни.

Формированию и развитию молодого певца способствовала кипучая музыкальная жизнь большого и красивого города. Магомед ходил в оперный театр имени Захария Палиашвили на все спектакли и слушал выдающихся певцов: Николая Гяурова, Владислава Пьявко, Ирину Архипову, Елену Образцову, Ламару Чкония. Наслаждался концертами Муслима Магомаева, Анны Герман, Людмилы Зыкиной.

Магомед обладал природной красотой, что вызывало к нему внимание и кинорежиссёров. В 1973 году вместе с Константином Райкиным и коллегами из Чечни он снимается на «Мосфильме» в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Молодой студент отличался не только своим музыкальным талантом, но и был прекрасным организатором, лидером в студенческой среде. По его настоянию преподаватель В. А. Давыдова подняла вопрос о том, что политэкономию можно и не изучать в консерватории. Вопрос рассмотрели на съезде народных депутатов Грузии и убрали этот предмет из числа обязательных. В те времена это было непросто.

Жил он на квартире у одной бабушки-украинки Ирины Подгорной, бывшей портнихи жены Берия. Из уважения к Магомеду она обшивала их студенческую группу, что являлось действенной помощью для них. По своему характеру Магомед был и остаётся внимательным человеком. Допоздна мог он сидеть на почте, подписывая поздравительные открытки и телеграммы. Из своих сбережений он всегда готовит оригинальные сувениры к тому или иному празднику для родных и близких. Эта уже черта его характера — делать людям приятное.

Учился Магомед отлично, экзамены сдавал досрочно. И вот, наконец, выпускной экзамен. Партер и три яруса Большого зала консерватории в Тбилиси замерли в ожидании. На сцену вышел высокий обаятельный парень и запел на грузинском языке знаменитую арию Киазо из оперы Захария Палиашвили «Даней».

Музыка умолкла. Наступило молчание, которое сменилось бурными овациями. Все стоя приветствовали молодого певца. Высокая сила звука и красивый тембр голоса покорили всех. В зале из родных находились отец Уматгирей Ужахов и двоюродные сестры-музыканты Ева и Ася Мальсаговы.

Педагоги сулили Магомеду большие перспективы. Сохранились книги, подаренные ими с пожеланиями. «Молодому, способному, многообещающему певцу Магомеду Ужахову от искренне его полюбившего педагога и доброжелателя» — это написано В. Хмаладзе.

Магомед понимал, что жизнь свою он посвящает искусству. Знал, что певец, особенно оперный, должен соблюдать режим всю жизнь. Режим из многих тонкостей и требований, начиная с физической культуры до профессиональной, постоянной работы с голосом.

«Помните, что энергия, которая расходуется певцом на исполнение ответственной партии или во время сольного концерта, равняется трех-четырехдневному физическому труду», — говорили им педагоги. И Магомед был готов к этому и душой и телом.

Магомед Ужахов в культурной жизни ЧИАССР

Став дипломированными специалистами, группа студентов из Чечено-Ингушетии вернулась в республику. Трудовую певческую деятельность Магомед Ужахов начал в 1976 году солистом Чечено-Ингушской государственной филармонии. Быстро стал он участником важных правительственных культурных форумов в Чечено-Ингушетии, его голос звучал с экранов телевидения и радио. Стали выходить первые пластинки с песнями М. Ужахова.

Зрители Грозного ждали и любили Магомеда Ужахова. Он пел красиво, широко, пел из души и большой любви к искусству. В репертуаре его были самые разные произведения: классика «Ариозо Ленского» из оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, Гимн РФ, слова Михалкова; «День Победы», сл. В. Харитонова, муз Д. Тухманова; «Серенада Дон Жуана» из оперы «Дон Жуан», муз. В. Моцарта; романс «Жалоба Чивили», сл. А. Казбеги, муз. Р. Лагидзе (на грузинском); романс «Я вас любил», сл. Пушкина, муз. Б. Шереметьева; «Священная война», сл. Лебедева-Кумача, муз. А. Александрова; «Мгновенья» из фильма «17 мгновений весны», сл. Р. Рождественского, муз. М. Таривердиева; «Я — гражданин СССР», сл. Е. Евтушенко, муз. Д. Тухманова и мн. др.

Он и сегодня хранит в отдельной папке под названием «Классический репертуар по вокалу» пожелтевшие страницы с текстами. Народная чеченская песня «Сыновья Отчизны» У. Бексултанова, песня «Кемсий аре» на слова Э. Мамакаева и музыку С. Димаева, «Журавли» сл. Р. Гамзатова, муз. Френкеля и многие другие становились популярными и приносили ему славу.

А песня «Назрановский вальс» на слова Гирихана Гагиева в исполнении Магомеда Ужахова стала визитной карточкой развивающегося города Назрань. Мне же слышится в его голосе характер народа. Сильный, волевой и мудрый.

Вскоре он остался один, потеряв самых близких людей. Отец умер в 1977 году, мама — в 1989 году. Одиночество своё он заполнял общественной работой, искусством.

Работал он директором Школы искусств в Аргуне, где обучение детей велось по экспериментальной программе. Вместе с коллегами создавал фольклорный ансамбль «Илли», записывал на диск ингушские народные песни, занимался всесторонней общественной деятельностью, увлекался поэзией и сам писал стихи на русском и ингушском языках.

С ним вместе работали и выступали такие именитые артисты, как Шита Эдилсултанов, Сулейман Такаев, Валид Дагаев, Альви Музаев.

«Илли» объездил почти всю страну, был в Иордании, Ираке и других странах. Кстати, заданный им тон и программа фольклорного коллектива «Илли» продолжают свой путь и сегодня. И помнят Магомеда и его участие.

Вместе с единомышленниками М. Ужахов обращался к руководству ЧИАССР с предложением создать в республике музыкально-оперную студию, но не нашел поддержки.

Человек искусства обычно чувствует вокруг себя и в людях красоту поэзии, музыки, живописи. Так и Магомед умел замечать и поддержать молодых людей, ставших позже именитыми художниками, музыкантами. Это и Ахмед Чахкиев, который ныне живёт и создаёт свои художественные произведения в Америке, Хасан Сейдиев, живущий в с. Старые Атаги, владеющий редкой техникой в искусстве живописи, и другие.

Магомед по своей природе человек благородный, потому всегда замечал и поддерживал творческих людей.

90-е годы ХХ столетия

Начались сложные 90-е годы. Сколько людей, потерянных в те годы! Рушились устои, население нескольких республик находилось в движении. Так и оказался грозненский Магомед Ужахов в Ингушетии, которая изо всех сил строила своё будущее. Не были ещё до конца сформированы правительство и Народное собрание Ингушетии, не было Министерства культуры Ингушетии, и каждый на своем месте пытался внести добрую лепту в возрожденную Ингушетию. Кто-то шил полотно будущего флага (Марем Танкиева-Мамилова), кто-то слагал слова гимна... И первый гимн (но не утвержденный еще парламентом республики) исполнил Магомед Ужахов. Исполнил торжественно и гордо!

Годы жизни и творчества, друзей и коллег по Грозному Магомед вспоминает с уважением. Бывало в 90-х гг. приедут они с Валидом Багаевым к Мураду Полонкоеву и подолгу сидят, поют песни, вспоминают былые советские времена. Таких встреч было немало и с другими людьми. В первые годы образования Ингушской Республики деятели культуры и искусства вкладывали много сил в развитие профессиональной культуры народа, создание центров, студий, ансамблей.

М. Ужахов вместе с М. Горчхановым, Б. Хамхоевым, Д. Барахоевым и др. говорили о проблемах музыкального искусства ингушей, воспитании своих композиторов, вокалистов и т. д. С предложением о создании оперной студии они обращались к руководству Ингушской Республики.

В архиве Ужахова сохранились сценарии многих культурных форумов, которые он вместе с другими создавал. Это и «Ловзар», организованный им вместе с Русланом Зангиевым (1997), круглый стол на тему «Искусство танца и музыки ингушей» (1997), «Сесарий ц1ей» (1998), сценарий празднования 90-летия со дня рождения Ахмета Хамхоева и др.

Очень тепло вспоминает он Магомеда Горчханова, как талантливого организатора, много сделавшего в годы формирования Государственной филармонии Ингушетии имени Ахмета Хамхоева. Помнит с теплотой праздник «Золотая осень», на котором ему аккомпанировала всенародная любимица Рая Евлоева, а он исполнял песни «Лорса Лида», «Наьсарен вальс». Сколько их было, незабываемых праздников души!

Вообще, Магомед Ужахов — это кладезь. Он всегда интересуется проблемами культуры и радуется её развитию, радуется молодым талантам. Он собирает архив по вопросам культуры, принимал участие в культурных мероприятиях различных республик, проводил совместные концерты с оперными певцами из Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики и мн. др.

Магомед глубоко любит свой народ, его культуру, его героев. Изучая его архив, пересматриваю материалы, среди которых и диск, записанный в доме матери Героя РФ генерала Суламбека Осканова, куда вместе с кадетами как-то приехал Магомед почтить память. Тёплая была встреча, на которой мать генерала рассказывала кадетам о своём сыне. В кругу стариков, кадетов и родных Героя России Магомед исполнил песню, посвящённую Суламбеку, написанную им самим на ингушском языке. В ней признание и глубокая скорбь о гибели славного сына народа.

Магомед не ждёт от других, а сам своим примером показывает должное отношение и уважение к людям. И в этом он прав. Пока мы живы, пока мы есть, мы должны быть благодарны тем, кто прошёл до нас свой жизненный путь, оставив доброе имя в народе и стране, считает он.

Магомед Ужахов — краевед

В 1998 году Магомед решил заняться поиском материалов об истории тейпа Ужаховых. Он объездил города и села, работал в архивах, знакомился со многими краеведами и историками. Находил материалы, касающиеся разных вопросов истории и культуры народа, и делился ими с краеведами.

Каждый день, почти 20 лет, он работал скрупулёзно. Из одной в другую республику, из города в город, из села в село, от одной семьи к другой, собирал, фиксировал, систематизировал. Время от времени обращался к публицистам и давал материалы, на основе которых рождались статьи и очерки о ветеранах войн, тружениках, учителях... Сам при этом оставался в тени.

Он собрал огромный материал и представил на суд многочисленных родных и ряда учёных. За такой поисковой работой я и познакомилась с нашим легендарным музыкантом и таким же серьезным краеведом — Магомедом Ужаховым.

Мы ехали из Грозного и общались всю дорогу. Он работал несколько дней в архивах, был у родственников, я работала в Национальной библиотеке. Шёл год 2009-й. С тех пор он был и остаётся желанным гостем в нашем доме.

Значительная доля успеха научного труда — это материалы. Магомед тщательно собирал и фиксировал все. Им был собран огромный материал, на основе которого и родилась книга «Тейп Ужаховых в истории Ингушетии».

Есть у Магомеда такая особенность, как основательность в любом деле. Будь то исполнительское искусство, внимание к другу и близкому, составление сценария, сбор материалов для книги. И вторая черта — это его благодарность всем творческим людям, несущим свет и сохраняющим для потомков историю. Он такой. Неординарный, мудрый и простой!

«Сын своего рода и народа», — говорят о достойном человеке. Эти слова можно отнести к Магомеду Ужахову, который отмечает свой юбилей.

От имени творческой и научной интеллигенции, от себя лично поздравляю Магомеда Ужахова с юбилеем. С гордостью вспоминаем ваше участие в культурной жизни республики, ваш труд в деле сохранения истории и памяти народа, ваш музыкальный талант и высокое искусство, которое храните в своём сердце всегда!

Зейнеп Дзарахова,

доктор исторических наук,

заместитель директора по науке ИнгНИИ

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