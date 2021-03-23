По утверждению одного известного классика, быть поэтом не является всеобщей повинностью, в то время как гражданином быть человек непременно обязан. Как показывает время, Нурдин Кодзоев все эти годы гармонично сочетает в себе и то и другое. Что в нем зазвучит сильнее и громче, зависит лишь от жизненных обстоятельств, переживаемых не только им самим, но и его горячо любимым ингушским народом. И этот голос всегда бывает четким и внятным, не давая никому повода для сомнений и разногласий.

Родился Нурдин Даутович Кодзоев 16 марта 1961 года в селе Кантышево Назрановского района Чечено-Ингушской АССР. На днях заслуженный деятель науки Республики Ингушетия отметил свой 60-летний юбилей.

После окончания исторического факультета Чечено-Ингушского государственного университета более десяти лет Нурдин Даутович учительствовал в альтиевской и нескольких назрановских школах. Затем являлся литературным сотрудником детского журнала «Села1ад», а также работал в должности директора Ингушского музея краеведения и научным сотрудником Археологического центра при Министерстве культуры Ингушетии.

С 2004 года творческая и научная жизнь Нурдина Кодзоева связана с Ингушским научно-исследовательским институтом гуманитарных наук имени Ч. Ахриева, в котором он вначале возглавлял отдел истории Ингушетии, а впоследствии руководил отделом древней истории ингушей. В данное время Нурдин Даутович является заведующим сектором историко-культурного наследия Ингушетии. За время работы в НИИ принимал и продолжает принимать активное участие в археологических раскопках на территории городов и районов республики.

«В любой профессии любовь к избранному делу является одним из условий успеха, — говорит Нурдин, — но это особенно справедливо для научно-исследовательской работы. Вы, наверное, слышали такое выражение: «Честность в науке неразлучна с честностью в жизни». Так вот, это мое любимое изречение, недвусмысленно подтверждающее мое сугубо личное отношение к тому, что я делаю. Другими словами, кто в науке видит только личную пользу, тот не честный слуга, а промышленник, обращающий светлое имя науки в торговый промысел. Также я считаю, что в науке нет другого способа приобретения, как в поте лица; ни порывы, ни фантазии, ни стремления всем сердцем не заменяют труда».

Бытует мнение, что редко кто из представителей научного и писательского окружения Ингушетии может похвастаться такой продуктивностью и разносторонностью таланта, как Нурдин Кодзоев. Он является автором многих книг, научных и публицистических статей, литературных и научных проектов, художественной прозы и стихов для детей. Один из его последних проектов — русско-ингушский словарь, включающий в себя более 22 тысяч лексических единиц. Значимость этого труда для сохранения и развития родного языка отмечают сегодня многие современные ученые и лингвисты.

Также мы знаем, что Нурдин Кодзоев — историк с огромным опытом работы, который написал и издал более двухсот научных трудов. Как один из составителей наиболее полного собрания ингушских сказаний «Нартский эпос ингушей», Н. Кодзоев был ответственным редактором и соавтором коллективного труда «История Ингушетии», а также соавтором коллективной монографии «Ингуши». Вышедшая в 2002 году книга «История ингушского народа» — наиболее серьезная и удачная попытка изложить основные вехи развития ингушского этноса. Здесь прошлое нашего народа представлено как система знаний, удобная и понятная для осмысления и восприятия.

Заслуги Нурдина Даутовича Кодзоева в развитии науки, а именно истории, языка и культуры народа со дня становления государственности Ингушетии, по сей день неоценимы. Также известен Нурдин Даутович среди соотечественников как большой патриот своего народа, принципиальный и высоко эрудированный специалист в научной сфере.

Как отметил главный редактор детского журнала «Села1ад» Бадруддин Горчханов, которого с юбиляром связывает давняя дружба, Нурдин Кодзоев является большим ученым.

«Как мы знаем, у Нурдина Кодзоева вышло огромное число книг и учебных пособий, посвященных языку, истории и культуре Ингушетии, — сказал Б. Горчханов, — но, тем не менее, я хотел бы сделать особый акцент на его общественной деятельности. Не зря же ведь считается, что наука есть наилучший путь для того, чтобы сделать человеческий дух героическим. И поэтому можно только представить себе, какое сердце, наполненное патриотизмом, нужно иметь, чтобы вступить на этот путь еще в школьном возрасте. Именно на этот период его жизни пришелся легендарный митинг ингушей в Грозном с требованием возвращения Ингушетии Пригородного района в 1973 году. Искренне проникнувшись справедливыми требованиями своего народа и желая донести до окружающих их подлинный смысл, юный Нурдин в эти дни политического противостояния самостоятельно изготавливал рукописные листовки и расклеивал их в местах массового скопления людей в Грозном. Этот эпизод из жизни Нурдина говорит о многом, но в первую очередь подтверждает тот факт, что ему с юности не было все равно, что происходит с его народом».

Острая и неоднозначная реакция людей разных сословий, которые знакомы с его работами, свидетельствует о смелости научных суждений Нурдина Кодзоева, его умении вычислять и доводить до людей самые животрепещущие проблемы прошлого и настоящего нашего народа. Поэтому, как следует из многих высказываний коллег и соратников Нурдина Даутовича, его мнение, как ученого в вопросах истории и этнографии, является одним из наиболее авторитетных и весомых.

Более того, Нурдин — человек большой душевной щедрости. О его благополучии в деле воспитания молодых ученых в республике знают все. Но он не только наставник, но и верный товарищ для тех, кто уже состоялся и растет.

Друзья Нурдина в разговоре о нём всегда отмечают, что он бескорыстный человек, готовый в любую минуту прийти на помощь и дать дельный совет. Безусловно, это такие важные и очень ценные качества характера, благодаря которым Нурдин Даутович добился уважения в обществе и научном мире.

Говоря о сфере деятельности, которой наш герой посвятил большую часть из своей жизни, Нурдин отметил, что только наука, в широком смысле этого слова, изменит мир.

«И только тот, кто правильным и честным путем двигается вперед в науках, не будет отставать в нравственности, а нравственность, в моем понятии — это главная составляющая любого человеческого занятия, — подчеркнул он. — Поэтому я считаю, что задача ученых заключается не только в развитии научных исследований, но и в борьбе за их использование на благо общества, на благо всех людей».

По словам известного в Ингушетии агрария, кандидата сельскохозяйственных наук Курейша Цороева, Нурдин Даутович стал причиной того, что он сам взялся за перо. С его легкой руки у автора ряда книг, посвященных узкоспециальным проблемам сельского хозяйства, в творческой копилке появился труд, посвященный жизни и деятельности великого ингушского просветителя Висан-Гирея Джабагиева.

«Началось все с того, что Нурдин попросил меня как-то написать небольшой очерк об известном общественном деятеле Ингушетии относительно того, какой вклад внёс этот человек в дело развития сельского хозяйства России в начале прошлого века, — рассказывает Курейш. — Затем я стал все глубже и глубже погружаться в историю этой незаурядной личности, и в итоге у меня получилась целая книга, которая ждет своего выхода в свет. Я хорошо знаю Нурдина не только как ученого, но и как порядочного человека. А как говорят умные люди, главная обязанность ученого состоит не в том, чтобы пытаться доказать непогрешимость своих мнений, а в том, чтобы быть всегда готовым отказаться от всякого воззрения, представляющегося недоказанным, от всякого опыта, оказывающегося ошибочным. Вот именно такой аксиомы придерживается Нурдин Кодзоев в своих творческих изобретениях и исследованиях».

Чествовать выдающегося ингушского ученого Нурдина Кодзоева в связи с его 60-летием несколько дней назад в Национальной библиотеке Ингушетии собрались друзья и единомышленники юбиляра, которые провели очень теплый творческий вечер за чашкой чая.

Поздравить Нурдина Даутовича здесь собрались представители научных и литературных кругов республики, в том числе его коллеги, члены семьи ученого, журналисты. Мероприятие собрало большое число творческой интеллигенции республики, учащейся молодежи.

В преддверии этой встречи в читальном зале Национальной библиотеки уже несколько дней функционировала книжная выставка, освещающая научную и творческую деятельность юбиляра как ученого, литератора и художника, о которой собравшимся рассказала ведущая встречи, заведующая отделом краеведения Зарема Евлоева.

Надо сказать, что самым важным моментом встречи явилась презентация нескольких новых изданий Н. Д. Кодзоева, среди которых был объемный «Русско-ингушский словарь», включающий более 22 тысяч слов, и замечательный иллюстрированный сборник сказок для детей под названием «Седкъа къегар».

С теплыми поздравительными словами и наилучшими пожеланиями к юбиляру обратились заместитель председателя правления Союза писателей Ингушетии Хаваш Накостоев, краевед Курейш Цороев, главный редактор журнала «Села1ад» Бадрудин Горчханов, глава администрации с. п. Троицкое Исса Ханиев, члены Союза писателей России Дауд Хамхоев, Абдул-Хамид Барахоев, Зарета Ахильгова и многие другие. Все выступавшие были единодушны во мнении, что Нурдин Кодзоев внес неоценимый вклад в развитие исторической науки Ингушетии и образовательной системы в целом. Многие делились своими воспоминаниями о первом знакомстве с виновником торжества, подчеркивая его положительные качества характера, отмечая при этом, с какой преданностью и бескорыстной самоотверженностью относится Нурдин Даутович к науке, служению родине и своему многострадальному народу.

Необходимо отметить, что Нурдин Кодзоев известен в республике и как талантливый художник-живописец и поэт. Его картины хранятся в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии, а также в частных коллекциях республики, Казахстана, Франции.

«Говорят же, что нельзя быть настоящим математиком, не будучи немного поэтом, — смеется Нурдин. — Поэтому я частенько использую свои ресурсы и силы для написания поэтических произведений и прозы. А насколько мне это удается, решать вам, читателям».

Говоря о большом трудовом и творческом пути Нурдина Кодзоева, стоит рассказать и об одном почетном звании, которое получил наш герой по заслугам. Дело в том, что некоторые граждане Назрани, получившие широкую известность благодаря своему бескорыстному труду и активной общественной деятельности, направленной на пользу республики, на протяжении последних нескольких лет удостаиваются звания почетного гражданина Назрани. Одним из них является Нурдин Даутович Кодзоев — историк и писатель, из-под пера которого вышло много произведений про культурную столицу Ингушетии.

Также глава Союза средних специальных учебных заведений Ингушетии, директор Гуманитарного колледжа имени Г. Гагиева Алихан Алиханов, отметив уникальность роли Нурдина Кодзоева в просветительской деятельности, популяризации истории родного края, сообщил газете «Ингушетия», что решением коллегии профессионального сообщества первая медаль «За особые заслуги в просвещении» присуждается Нурдину Кодзоеву.

Нужно отметить и тот немаловажный факт, что Нурдин Кодзоев является автором названия города «Магас». Именно Нурдин Даутович в преддверии закладки капсулы на месте строительства будущего главного города ингушей предложил назвать столицу республики городом солнца.

Без сомнения, многочисленные заслуги в области науки, образования, в журналистике и писательской среде, достигнутые Нурдином Даутовичем посредством упорного труда и неравнодушного отношения к своей родине, войдут в историю нашей республики. Он и сегодня известен далеко за пределами нашего региона, как истинный патриот, человек, который стоит на страже развития и процветания родного края. С уверенностью можно сказать, что сегодняшней молодежи есть где черпать знания об истории ингушского народа благодаря таким историкам и ученым, как Нурдин Кодзоев.

От души хотелось бы пожелать Нурдину Даутовичу крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемых идей для достижения новых творческих успехов. Дай Аллах вам сил продолжать работать в том же духе во благо своей любимой республики!