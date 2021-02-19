В 20-х гг. ХХ века на Северном Кавказе стали создаваться драматические кружки, на базе которых позже были созданы национальные театры. В этом значительную роль играли государственные органы власти. Владикавказ в это время являлся столицей Терской области, а также культурным и экономическим центром ингушей. Здесь концентрировались различные управленческие, военные и торговые учреждения, учебные заведения, действовал русский профессиональный театр.

Театр рассматривался как мощное средство идеологического влияния. Необходимость развития драматического искусства отмечала и ингушская интеллигенция. Первые спектакли по ингушской тематике на русском языке были поставлены по пьесам К. Козлова «Сали» — в 1908 году, «Дочь Кавказа» — в 1909 году, и «Многоженство» — в 1911 году. В числе первых ингушских актеров в то время была Тамара Сосланбековна Бекбузарова. Позже она приняла самое активное участие при создании драматических кружков из ингушской студенческой молодежи.

В 1920 году, после завершения гражданской войны, наступило время расцвета национальных культур. Владикавказский городской театр перешел в введение Наркомпроса. Сцена театра часто предоставлялась драматическим коллективам, которые создавались в учебных заведениях. Ставились спектакли на ингушском, грузинском, армянском и других языках.

С ингушской драматургией была связана жизнь публициста и писателя, журналиста и драматурга М. А. Булгакова.

Михаил Булгаков родился 15 мая 1891 года в интеллигентной семье профессора киевской духовной академии Афанасия Булгакова и его супруги Варвары, учительницы гимназии. Детям они дали всестороннее образование. Окончив медицинский факультет Киевского университета, Михаил Булгаков некоторое время работал врачом в прифронтовой зоне в годы Первой мировой войны. Во Владикавказ он был направлен военным врачом в 1919 году. Но здесь он уже сменил профессию, да и разностороннее образование позволяло это сделать.

Булгаков устроился на работу во Владикавказский ревком, где заведовал литературной и театральной секцией. Он относился к своим обязанностям ответственно: почти каждый день организовывал литературные вечера, публичные чтения, лекции по истории. Он стал узнаваемым в кругах образованных людей. Часто выступал с лекциями в Народной драматической студии, созданной во Владикавказе в 1920 году.

Вопросы культурного развития и просвещения были в центре внимания представителей ингушской интеллигенции. Подотделом, возглавлявшим в Ингушетии работу по развитию искусства, руководила Т. С. Гойгова.

Ингушская драматургия 1920-х гг., являясь в целом публицистической, ставила острые проблемы, пыталась освоить драматический материал из прошлой и современной жизни, обращаясь в то же время к обычаям и традициям народа. М. Булгаков жил по соседству с ингушским театром.

В это время юная Тамара Тонтовна Укурова-Мальсагова работала секретарем-машинисткой в отделе политпросвета при Ингушском отделе народного образования. Участвовала в художественной самодеятельности, в Доме культуры. Как-то обратила она внимание на мужчину в форме военного врача — Михаила Булгакова, который почти каждый день появлялся в клубе. Он интересовался кружком, бытом горцев, помогал сотрудникам. Наблюдая за их творческим процессом, вдохновленный их сценической игрой, энтузиазмом и горским темпераментом, Булгаков писал рецензии на спектакли. Он увлекся театром и стал принимать активное участие в театральной жизни города.

Однажды обратился он к Тамаре: «Тамара, ты можешь под диктовку напечатать на машинке мои пьесы?» Тамара Тонтовна сразу согласилась, и после работы он стал диктовать ей текст пьесы «Дни Турбиных». Тамара Тонтовна была убеждена, что именно ей принадлежит роль привлечения Булгакова как драматурга к ингушскому драматическому кружку. По ходу работы она попросила Михаила Афанасьевича, чтобы он написал что-нибудь для ингушского драматического кружка. И он ей обещал.

В 1920-1921 гг. Михаил Булгаков работал в отделе политпросвета при Ингушском отделе народного образования в должности заведующего подотделом искусств вместе с Тамарой Тонтовной.

Свою первую ингушскую пьесу, как утверждал позже М. Булгаков, он написал за неделю. В первых постановках он, как и другие драматурги в те годы, обращался к бытовым темам, что объяснялось объективными условиями новой действительности.

В июне 1920 года на сцене 1-го Владикавказского театра прошла премьера спектакля по пьесе М. Булгакова «Самооборона». Содержание одноактной пьесы было подсказано самой жизнью. Автор рассказывал в ней о жизни горожан в революционной суматохе, подвергавшейся ежеминутной опасности, о том, как активно включилась молодежь в охрану общественного порядка, как защищала свои дома от мародеров и бандитов, установив ночные дежурства. С юмором был описан автором пьесы сюжет дежурства молодой девушки в ночной темноте. Комедийно сыграла эту роль Тамара Мальсагова. В спектакле принимали участие Нина Альтемирова, Магомед Ханиев, Фатима Мальсагова, а также профессиональные актеры из Санкт-Петербурга Я. Пенкович и Е. Фёдоров. Среди зрителей эта постановка имела определенный успех и ставилась на сцене не раз.

В июле-августе 1920 года М. Булгаков пишет «большую четырехактную драму» «Братья Турбины», премьера которой состоялась в здании 1-го Владикавказского театра 21 октября, а в ноябре-декабре 1920 г. пишет комедию «Глиняные женихи», которая так и не была поставлена. В марте следующего года прошла премьера спектакля по его пьесе «Парижские коммунары».

В те годы Михаил Булгаков дружил с Абдул-Гамидом Гойговым. Они часто обсуждали вопросы, связанные с развитием театрального искусства и его влияния на развитие культуры народов. Гойгов тоже был в числе первых драматургов. В его пьесах также отразилось время, в которое он жил, и идеи новой советской власти. В 1918 году он был главным редактором газеты «Горская беднота» во Владикавказе. С 1926 по 1930 год А-Г. Гойгов был председателем Ингушского литературного общества. С супругой Тамарой Сосланбековной Бекбузаровой у них было полное взаимопонимание в деле развития культуры, литературы и театра.

В конечном итоге, М. Булгаков написал две пьесы для ингушской труппы. Вторая пьеса называлась «Сыновья муллы». На молодого драматурга оказывали влияние события политической и социальной жизни, дружба с ингушской интеллигенцией, в том числе с Заурбеком Мальсаговым, Тамарой Сосланбековной Гойговой, Тамарой Тонтовной Мальсаговой.

«Иногда вечерами к нам приходил Михаил Афанасьевич Булгаков и вроде бы в семейной обстановке писал свою пьесу «Сыновья муллы», время от времени консультируясь с Гойговым по отдельным моментам в обрисовке образов выведенных в пьесе лиц», — вспоминала Т. С. Гойгова.

Спустя многие годы, будучи доцентом Чечено-Ингушского пединститута, затем университета, Тамара Тонтовна Мальсагова узнала, что М. А. Булгаков — известный писатель, и поняла, с каким великим человеком имела счастье вместе работать. И гордилась этим всегда!

15 мая 1921 года силами ингушского драматического кружка, с участием профессиональных актеров, на сцене «Первого советского театра» во Владикавказе был поставлен спектакль по пьесе «Сыновья муллы». Написана пьеса была на ингушском материале. В ней звучала извечная тема — любви и социальных устоев, говорилось о желании офицера, сына муллы, жениться на девушке. Сыновья муллы Магомед и Идрис оказываются в разных лагерях жизни. Старший — офицер, а младший выступал за советскую власть. В этой пьесе говорилось о жизни ингушей в условиях социально-общественных перемен (революция, гражданская война), подвергались критике некоторые консервативные методы.

На сцене был представлен дом ингушского учителя, муллы Хосбота. Идрис скрывался в сакле отца от полиции, что не мешало ему непрерывно произносить зажигательные речи — перед его другом, подпольщиком Юсупом, перед отцом, перед братом, а главное, перед публикой — о бедственном положении народа, о бесправии женщин и о приближающейся революции. «Что ты думаешь? — говорит он брату. — Что народу хорошо живется? Что он не знает, куда деваться от счастья и довольства? Ты видел нашу бедноту? Наших женщин, которые тоже бессловесные рабыни? Всюду непроходимая темнота и невежество. Ты все это видел? Видел?»

Конец драмы выглядел агитационным и заканчивался тем, что оба они пришли к признанию советской власти, как более справедливой. Спектакль бурно обсуждался зрителями. С этим спектаклем ингушская труппа выезжала в Грозный, в села Кескем, Базоркино, Насыр-Корт, Кантышево и другие.

Спектакли по пьесам известного писателя и драматурга Михаила Булгакова играли ингушские студенты из учебных заведений, особенно педагогического техникума. Это сестры Мальсаговы (Фатима и Зинаида Куразовны), Тамара и Нина Укуровы, Нина Сосланбековна Бекбузарова, Магомед Ханиев, Фатима Котиева и др. Часто главные роли исполняла Тамара Тонтовна Укурова-Мальсагова. Вместе с ними в спектаклях играли роли профессиональные актеры из Санкт-Петербурга — Федоров и Богуславский. За короткий промежуток времени кружок завоевал любовь среди зрителей. Они и заложили основы будущего ингушского театра и положили начало развитию ингушской драматургии.

В том же 1921 году Михаил Булгаков был приглашен в Горский народный художественный институт, открытый во Владикавказе, на должность декана театрального факультета. Однако поработать в нем он так и не успел. Ему пришлось покинуть город в конце мая 1921 года.

С сентября 1921 года началась его московская жизнь. Впереди у Михаила Булгакова была жизнь, наполненная творчеством, которая начиналась с первых пьес, написанных им во Владикавказе, в том числе для ингушского драматического кружка. Драматург и писатель, автор романов и повестей, пьес и рассказов остался в анналах истории навсегда.

В целом репертуар театральных кружков отражал время, окружающую действительность, меняющиеся идеологически установки. И, тем не менее, нужно отметить, что 1920-е годы в истории северокавказских народов, и ингушей в частности, стали периодом появления и развития национального театра, выросшего из драматических самодеятельных кружков.