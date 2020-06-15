О роли и месте Идриса Базоркина в истории края и в духовной жизни ингушского народа можно говорить бесконечно. Его ещё при жизни называли классиком национальной литературы. Он был обладателем многогранного литературного таланта, человеком гражданской позиции и настоящим сыном своего народа.

Биография Идриса Базоркина

Идрис Муртузович Базоркин родился в селении Базоркино Назрановского округа Ингушетии (ныне с. Чермен Пригородного района Северной Осетии) в семье военного. Фамилия Базоркиных принадлежит древнему роду Газдиевых из старинного ингушского аула Эгикал. Дед писателя — Бунухо Байсагурович, был одним из первых ингушских генералов царского времени, который принимал участие в русско-турецкой кампании 1877-1878 гг. Когда Идрису было четыре года, его отец, офицер царской армии, не желая присягать новой власти, эмигрировал в Персию, где и умер в 1924 году. Но Идрис узнал о смерти отца лишь спустя полвека. Мать писателя, Грета де Ратце, дочь швейцарца французского происхождения, осталась на родине мужа с двумя сыновьями и умерла в 1923 году.

Идрис учится в хужаре — мусульманском начальном учебном заведении. Оканчивает младший подготовительный класс гимназии в городе Владикавказе. В 1924 году он поступает на подготовительное отделении Ингушского педагогического техникума. Здесь, благодаря педагогам, а именно Виктории Абрамовой, учительнице русского языка и литературы, и Темботу Бекову, основателю ингушской письменной литературы, он приобщается к литературному творчеству. Вместе с ним в те годы учатся и будущие писатели Багаудин Зязиков, Хаджи-Бекир Муталиев, Салман Озиев, Хамзат Осмиев, Джемалдин Яндиев, всемирно известный политолог Абдурахман Авторханов и многие другие. В 1927 году, ещё в студенческие годы, в печати, а именно в рукописном журнале «Красные ростки» и в ингушской национальной газете «Сердало» («Свет») появляются его ранние произведения. Это стало своего рода началом его неразрывной связи с литературой.

В 1930 году Идрис Базоркин поступает на только что открытое общественно-литературное отделение Северо-Кавказского педагогического института. Здесь в полную силу разворачивается художественное и общественное дарование писателя. Базоркин пишет стихи, рассказы, пьесы, статьи, участвует в художественной самодеятельности, играет в пьесе на Олимпиаде искусств горских народов Северного Кавказа в Ростове-на-Дону и даже завоевывает здесь призовое место.

В 1932 году Идрис Базоркин в соавторстве с Мухарбеком Шадиевым выпускает учебник ингушского языка для первого класса сельских школ, где он является одновременно и художником-оформителем. Через год вместе с О. Ахриевым и А. Озиевым он пишет уже ингушский букварь для сельских школ.

В 1932-1934 годах Идрис Базоркин учительствует в горной Ингушетии, параллельно продолжая учёбу в институте.

1934 год был для писателя судьбоносным. В ингушском национальном издательстве «Сердало» в городе Владикавказе выходит его первый сборник стихов и рассказов «Назманч» («Певец»), сразу вызвавший доброжелательный отклик у критиков и читателей, в предисловии которого Орцхо Мальсагов назвал молодого Базоркина «одним из талантливых писателей Ингушетии». В том же году Идриса Базоркина принимают в только что образованный Союз писателей СССР, и в августе 1934 года он участвует в работе Первого съезда советских писателей в качестве делегата от Чечено-Ингушской писательской организации.

Творческая интеллигенция того времени была непосредственно связана с театральным искусством. Это требовало от начинающих литераторов профессиональных навыков. В 1934-1935 годах Базоркин вместе с Чечено-Ингушской театральной студией стажируется в Тбилисском государственном театре имени Шота Руставели. Профессиональный интерес молодого писателя к драматургии получил свое продолжение в пьесах, написанных им в 30-40-х годах. В 1937 году из-под пера Базоркина выходит первая в ингушской литературе многоактная пьеса «На заре» о революционной борьбе с белогвардейцами на Северном Кавказе, поставленная в 1938 году в Северо-Осетинском государственном драмтеатре в переводе на осетинский язык.

В 1935-1938 годах Идрис Муртузович работает завучем педагогического рабфака города Орджоникидзе (Владикавказа).

В 1934 году в нарушение действующего законодательства и вопреки воле народа Ингушетия была соединена с Чечней, а годом раньше город Владикавказ, во всей своей истории являвшийся административным и культурным центром одновременно Северной Осетии и Ингушетии, был передан Северной Осетии. Практически вся ингушская интеллигенция, в их числе и Идрис Базоркин, вынуждена была перебраться в город Грозный.

В 1938 году Идрис Муртузович работает заведующим литературной частью Чечено-Ингушского государственного драматического театра. Его пьеса «Тамара» на тему раскрепощения женщины-горянки не сходила со сцены театра вплоть до высылки чеченского и ингушского народов.

С началом Великой Отечественной войны главной темой в обществе стала идея победы над врагом. Будучи штатным лектором обкома партии и корреспондентом республиканских газет и радио, Идрис Базоркин вместе с соратниками по перу ездит по городам и селам Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, выступая с разоблачительными речами в адрес фашистов перед бойцами и жителями этих регионов. В периодической печати появляются статьи и рассказы писателя с характерными названиями: «Не простим!», «Лицо врага», «У открытой могилы», «Гнев народа», «Честь горянки», «Сын Родины», «Слово к чечено-ингушской интеллигенции», «Они не пройдут» и другие. Известный советский писатель Петр Павленко отмечал в то время заслуги писателей Джемалдина Яндиева и Идриса Базоркина. Идеологическая борьба с захватчиками слышна и в пьесах писателя, таких как «В эти дни», «Рождение ненависти», «Знамя победы» и т. д.

Наступил 1944 год, завершающий период войны, период крупных наступательных операций с целью окончательного изгнания немецко-фашистских полчищ из пределов СССР. 23 февраля 1944 года в местном драмтеатре должна была идти пьеса Базоркина «Тамара». Но кровавый правитель Сталин на этот день, День рождения Красной Армии, готовил свой сценарий. Ингуши и чеченцы, народы, на территории которых фашисты практически и не побывали, были обвинены в пособничестве врагу и сосланы в Северный Казахстан и Среднюю Азию.

Самое страшное для писателей и творческих людей, представителей депортированных народов было то, что им запрещалось что-либо писать и печататься. Не избежал этой участи и Идрис Базоркин, который в первые годы ссылки работал кладовщиком. Но умного, образованного и всесторонне развитого молодого человека просто не могли не заметить в определённых кругах, и вскоре ему предлагают работу администратора во Фрунзенском театре оперы и балета.

Наступил 1953 год. После смерти Сталина у писателей появилась возможность заняться литературным творчеством и активной общественной деятельностью, где главным вопросом оставался вопрос возвращения на родину. Идрис Базоркин инициировал общественное движение за возвращение домой и восстановление республики. Вместе со своими единомышленниками он пишет в Москву письма и обращения с настоятельным требованием восстановить ликвидированную в 1944 году автономию чеченцев и ингушей. В 1956 году большая группа ингушской и чеченской интеллигенции, одним из основных организаторов и участников которой был Идрис Базоркин, едет в Москву на встречу с руководителями государства, где, наконец, добиваются решения вопроса.

В июле 1956 года с ингушей и чеченцев снимается ярлык спецпереселенцев, а в начале 1957 года восстанавливается ликвидированная 13 лет назад Чечено-Ингушская республика. Правда, в урезанном варианте — Пригородный район, колыбель ингушского народа, остался в составе Северной Осетии. Таким образом, власть в лице её безмозглых политиков заложила между народами мину замедленного действия, давшая свой первый кровавый взрыв осенью 1992 года...

Восстановление исторической справедливости было встречено депортированными народами с большим ликованием. Однако Идрис Базоркин попадает в немилость к господствующей системе, которая практически не жалует его вниманием до последних дней. Она так и не смогла простить писателю его голоса в защиту народа, в защиту униженных и обездоленных. Но чем больше они его притесняли, тем сильнее была к нему любовь и признание народа. Он продолжает писать. Выходят в свет такие его произведения, как «Свет жизни», «Моя республика», «Сегодня в горах», «Любимый край», «Солнце в горах», «Черты новой жизни», «Солнце в каждом доме». Автор пробует себя и в новом для ингушской литературы жанре. Это сказки «Куни», «Куни и кот».

В 1958 году он пишет первую в ингушской литературе приключенческую повесть «Призыв», в основу которой легли реальные события истории гражданской войны. Горстка ингушей из расформированной знаменитой «Дикой дивизии» в доме Симонова, в центре Владикавказа, охраняет военное имущество своего полка от белогвардейцев, значительно превосходящих их по численности. И только прибывший на подмогу отряд легендарного героя гражданской войны Хизира Орцханова спасает их от неминуемой гибели.

Далее он пишет очерк «Путь артиста» о жизни и творчестве всемирно известного артиста оригинального жанра Махмуда Эсамбаева, который лёг в основу киноповести «Я буду танцевать!» и принёс писателю в 1963 году всесоюзную известность. После масштабного проката по всей стране артистам и киноработникам присвоили почетные звания, а автору киноповести и киносценария дали почетную грамоту. Вскоре Идрис Базоркин пишет новую киноповесть о тружениках села «Дота», переросшую потом в пьесу «Дороги любви», но снять фильм по нему не удалось.

В 1962 году, к пятидесятилетнему юбилею писателя, выходит двухтомник избранных сочинений на ингушском языке, а через два года однотомник избранных произведений писателя «Призыв» на русском языке.

Роман-эпопея «Из тьмы веков»

Впереди же было главное произведение Идриса Базоркина — роман-эпопея «Из тьмы веков», повествующий об истории ингушского народа с середины XIX века до 1917 года. Материал для романа Идрис Базоркин копил всю свою сознательную жизнь, но написал её за три месяца, уединившись в горах Ингушетии.

Роман вышел на свет в 1968 году и заслужил всенародное признание. Книга всколыхнула всех. Люди увидели, что их история, традиции и обычаи предков осмыслены и отражены в романе. Базоркин вложил в этот роман весь свой талант, навыки и умение, выстраданную боль и душевные устремления. Он писал своему другу, поэту В. Журавлёву, что хочет раскрыть для читателя почти неизвестный ему народ, его сугубо национальные, а следовательно, общечеловеческие проявления характеров. Подлинно эпическим полотном называл роман кавказовед Евгений Крупнов.

Тот факт, что произведение Идриса Базоркина оказалось в центре внимания многих исследователей — этнографов, литературоведов, лингвистов, историков, социологов, — уже говорит о его многозначности и философической глубине.

Роман не потерял своей актуальности до сих пор и остаётся самой читаемой и востребованной книгой в ингушском обществе. Это выявила и проведённая в 2016 году Национальной библиотекой Ингушетии просветительская акция «Читаем книгу вместе».

Роман стал для многих читателей первым учителем истории ингушского народа, представленной им ярко, образно и впечатляюще, пробуждая в каждом представителе ингушского народа чувство гордости и патриотизма. Его разбирали по страничкам, люди делились своими впечатлениями, дискуссировали по поводу того или иного поступка героев, которые прочно вошли в нашу жизнь, выйдя за рамки литературного произведения. Огромным, возвышающимся над всеми, умным, рассудительным и непревзойдённым стал и автор романа Идрис Базоркин, который посредством романа после долгих лет депортации и забвения дал людям надежду на счастливое будущее.

Запев романа

Конечно же, отдельного внимания заслуживает запев романа. Его по праву можно ставить в ранг отдельного произведения, глубокого по смыслу и по многозначности повествования, где лаконично и широко охвачена жизнь народа, с её трагическим и героическим прошлым, наполненным глубоким смыслом и содержанием.

Запев знакомит нас с эстетическими представлениями народа, историческим наследием предков, которое нашло своё отражение в трудах Страбона, Плиния и Моисея Хоренского, пишет автор. А как великолепно и образно раскрывает писатель величественную панораму Кавказа, заставляя волноваться любого, кто приступает к чтению этого произведения: «Снежные вершины и громады скал, от сотворения мира в хаосе поднявшиеся к небу, дремучие леса, кипящие потоки шумных рек, луга, охваченные радугой цветенья и ароматом трав».

В Запеве показаны и религиозные воззрения ингушей. Здесь же идеализируется и дружное сосуществование народов, живших в «стране былин по имени — Кавказ». Заканчивается запев верой в светлое будущее. Оно в национальном характере народа, в жизнеутверждающем начале отношения к жизни: радостное восприятие настоящего, пронизанное чувством торжества и оптимизма, с вытекающими отсюда назиданиями в форме афоризма: «Кто пристально глядит, тот видит очень много. Кто слушает, с тем время говорит».

Роман вышел в 1968 году, когда ещё теплилась в душах доверчивых горцев вера в то, что справедливость по отношении к ним будет окончательно восстановлена. Оптимизм же автора в Запеве был вызван стремлением поддержать веру народа в его счастливое будущее, прошедшего через тяжёлые испытания судьбы, будучи изгнанного из своих родных очагов в годы сталинских репрессий, и с большой надеждой взирающего на своё будущее. Но мечта нескольких тысяч семей вернуться к своим родным очагам, в Пригородный район, так и оставалась мечтой.

Народное признание и слава

В истории каждого народа есть имена, одно упоминание о которых рождает у человека необъяснимый трепет сердца, светлые чувства, мысли о возвышенном. У ингушского народа это имя — Идрис Базоркин.

Власть не могла простить писателю всенародного признания и славы. Его произведения перестали выходить в свет, его отказывались печатать и приглашать на различные официальные мероприятия. Заканчивается такое отношение к писателю тем, что он в 1984 году в знак протеста отправляет в Политбюро ЦК КПСС свой партбилет.

Наступила новая эпоха, эпоха перестройки, обещающая перемены в жизни ингушского народа. Но они, как оказалось, не сулили нам ничего светлого.

Осенью 1992 года трагические события в Пригородном районе привели к изгнанию ингушского народа из родных мест проживания, в результате чего тысячи семей лишились имущества, многие потеряли своих родных и близких, многие до сих пор числятся без вести пропавшими. В те дни, в числе тысяч других ингушей, оказавшихся в заложниках, был и 82-летний Идрис Базоркин. Его квартира в центре Владикавказа была разграблена, личный архив, в том числе и рукописи неизданных книг, так и не был найден. Сам Идрис Базоркин под давлением общественности был освобождён через несколько дней. Но он так и не смог оправиться от очередного горя, постигшего его народ. После случившегося народный писатель потерял смысл жизни. Незадолго до смерти он просто перестал разговаривать. Ушёл через полгода, спокойно, тихо 31 мая 1993 года, унеся с собою в вечность боль за судьбу ингушского народа.

Похороны великого ингушского писателя состоялись 1 июня. В Насыр-Корте, где сейчас расположен стадион «Динамо», прошёл траурный митинг. Люди собрались, чтобы проститься с народным писателем, человеком, отдавшим всю свою жизнь служению народу. Выступающие один за другим говорили о заслугах писателя, о великой утрате, которую понёс ингушский народ, ингушская культура и всё российское писательское сообщество. После этого вертолёт, который уже ждал своего вылета, вместе с телом писателя и самыми близкими и дорогими ему людьми взметнулся в небо, унося с собой в горы символ целой эпохи. По земле траурную процессию не пропустили, ибо дорога лежала через Владикавказ, откуда полгода назад был изгнан патриарх ингушской литературы.

Похоронили Идриса Базоркина в родовом ауле Эгикал, где жили, трудились, любили и страдали герои его романа «Из тьмы веков».

Идрис Базоркин был глубоко народным писателем, потому как писал он душой народа. Он не поступался совестью и честью ни в жизни, ни в своих произведениях. Как никому другому, ему по заслугам дали в 1991 году орден Дружбы народов.

Наследие писателя

Сегодня мы обладатели великого наследия писателя, а это более 100 литературных произведений, среди которых главное место занимает непревзойдённый роман-эпопея «Из тьмы веков». Издан шеститомник трудов Идриса Базоркина, «Воспоминания об отце» дочери Азы Базоркиной. Роман «Из тьмы веков» остаётся востребованным и актуальным. Он стал частью нашей жизни, герои романа стали одними из нас, о которых мы говорим не как о художественных образах, а как об исторических личностях. Это уже говорит о величии и значимости писательского таланта.

В честь романа установлена четырёхметровая стела в Назрани, которую венчает раскрытая книга «Из тьмы веков». По роману на ингушских сценах ставятся лучшие спектакли. Именем Идриса нарекли не одно поколение мальчишек. В его честь названы улицы, его имя носит главный проспект года Назрани, именем Идриса Базоркина назван Ингушский государственный драматический театр.

Имя ингушского классика увековечено и в Болгарии. Его бюст, автором которого является скульптор Ибрагим Полонкоев, установлен наряду с именами выдающихся русских поэтов и писателей, таких как Лев Толстой, Александр Пушкин, а также писателями других национальностей и народов, создававших свои произведения на кириллице.

В нашей же памяти он остаётся достойным, непоколебимым, умеющим ценить жизнь и радоваться жизни, истинным борцом за справедливость и за судьбу ингушского народа, с огромным чувством человеколюбия, что помогало ему жить и творить.

Настоящим человеком и настоящим мастером пера.