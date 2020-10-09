Разносторонняя творческая деятельность Ахмета Хамхоева как певца, поэта и фольклориста, можно сказать, является ярким расцветом долгого и вдохновенного труда человека, влюбленного в искусство. Неиссякаемая энергия, бодрость духа, творческое горение, которым обладал наш герой, удивляли всех. Более того, он вселял уверенность в завтрашний день, зажигался сам и зажигал других.

Родился Ахмет Эльмурзиевич Хамхоев 10 октября 1910 года на хуторе Камбилеевском Пригородного района Ингушского автономного округа в бедной крестьянской семье. С детства мальчик тяготел к знаниям, но родители не имели возможности определить его в учебное заведение, и только к одиннадцати годам Ахмету удалось поступить учиться в школу селения Базоркино (ныне Чермен, Северная Осетия).

Учился будущий поэт прилежно, с большим интересом, но вскоре ему пришлось прервать обучение из-за полной потери зрения. Поговаривают, что причиной этому несчастью стала весть о смерти отца. По другим источникам, мальчик серьезно заболел, и на фоне болезни у него развился аллергический шок, который и дал серьезные осложнения на зрение.

Но как бы тяжело ни было смириться с нелегкой долей жить в вечном мраке, Ахмет не отчаялся, не потерял веру в себя, и назло всем неудачам продолжил учебу, стал привыкать к новым правилам жизни. Постепенно он начал входить в обычный ритм жизни и вскоре понял, что любым невзгодам можно поставить заслон. С этими мыслями в 1929 году Ахмет Эльмурзиевич вступил в комсомол и начал активно участвовать в работе сельского актива по коллективизации. Именно с этого периода он начинает вникать в общественную жизнь горцев, среди которых было очень мало грамотных и образованных людей.

В 1931 году, несмотря на серьезный недуг, по рекомендации обкома партии Ахмета Хамхоева направляют на учебу в Ингушскую совпартшколу. А после её окончания решением бюро Ингушского обкома комсомола его назначают заместителем председателя общества слепых Ингушского областного отдела, где он проводит большую организационную работу по обучению и трудоустройству людей, потерявших зрение при различных обстоятельствах.

В конце 30-х Ахмет Хамхоев начинает писать стихи и к ним музыку. В своих первых робких произведениях Ахмет воспевает красоту родного края и людей, живущих в горах. Но молодой автор не решается показывать их широкой публике и первоначально знакомит с ними только своих близких друзей, которые посоветовали ему не таить в себе столь прекрасные порывы души.

Соратники поэта вспоминали, что у Ахмета Эльмурзиевича от природы был богатый вокальный голос с приятным бархатистым тембром. И если он мог свои затаенные мысли на бумаге прятать от лишних глаз, свой певческий голос скрывать ему не удавалось: он даже разговаривал с каким-то напевом.

Друзья по несчастью — члены общества слепых, убеждают молодого поэта с прекрасным голосом стать работником радио, и Ахмет, прислушавшись к их совету, устраивается на работу в комитет радиовещания и параллельно занимается с артистами Чечено-Ингушского драмтеатра, где стремится к общению с широкой аудиторией и часто выступает со сцены. Вскоре он становится известен не только как поэт и талантливый исполнитель, но и как знаток чечено-ингушской народной песни, находящийся в постоянном поиске.

Наибольшая творческая активность Хамхоева проявилась в годы Великой Отечественной войны, когда стали широко известны его лучшие гражданственные и патриотические стихи и песни, поднимавшие советских воинов на священную борьбу с фашизмом. Впервые же стихи А. Хамхоева были напечатаны в сборнике поэтов ЧИАССР под названием «Зеркало времени». Это событие произошло до депортации 1944 года.

Вспоминая это тревожное военное время, Ахмет Эльмурзиевич говорил: «Дважды в жизни я претерпел большое несчастье. В первый раз, когда, будучи подростком, в возрасте 14 лет потерял зрение, и во второй раз — при депортации в 1944 году, когда меня разлучили с родиной и отправили умирать в далекую Сибирь. Я тогда был женат на Галине Матвеевне Бойко, украинке по национальности. С женой мы тоже были разлучены, потому как репрессии подвергались только вайнахи. После разлуки со мной, Галина, оставшаяся в Грозном, очень сильно заболела, лежала около года в психоневрологическом диспансере, но затем, продав всё свое имущество, она приехала ко мне в город Фрунзе и поддержала нас, как могла».

Время показывает, что никакие тяготы жизни не смогли сломить дух Ахмета. Он продолжал писать и творить, зная, что справедливость рано или поздно восторжествует.

В 1957 году, находясь ещё в ссылке, композиторы А. Халебский, Абдула Хамидов и другие деятели культуры набирали артистов в будущий государственный ансамбль песни и танца. С этой целью они провели большую работу в столицах Казахстана и Киргизии. Ахмету Хамхоеву не составило большого труда пройти сложный конкурс, и в начале мая он стал артистом ансамбля песни и танца Чечено-Ингушской АССР.

В течение шести месяцев был создан певческий репертуар ансамбля, в первую очередь благодаря таким творчески одаренным людям, как А. Хамхоев, У. Димаев, Б. Сулейманов, И. Цицкиев, которые хорошо знали и помнили песенное и музыкальное творчество чеченцев и ингушей.

В отдельном издании стихи Хамхоева впервые вышли в сборнике «Светлое счастье» в 1960 году, и в том же году Ахмету Эльмурзиевичу было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. Ахмет — первый из ингушей, получивших столь высокое звание. К тому времени член Союза писателей СССР А. Хамхоев уже носил звание заслуженного артиста Чечено-Ингушетии, которым он очень сильно дорожил.

Рассказывают, что о присвоении ему российского звания Ахмет Хамхоев узнал на своем авторском концерте, который проходил в чеченском селе Ведено. Ахмет на этом вечере пел очень много и особенно вдохновенно. Он был настолько популярен, что зал не смог вместить всех желающих. После концерта артист взволнованным голосом сообщил, что стал обладателем высокой государственной награды, и заверил своих слушателей, что отныне он будет работать ещё больше и усерднее для того, чтобы приносить людям радость.

В 1965 году собранные в первом сборнике стихи А. Хамхоева, переведенные И. Озеровой, стали достоянием русского читателя. Следующий год ознаменовался в жизни поэта еще одной поэтической книгой — «Золотая осень». Более зрелая и творчески совершенная, она пленяет прелестными лирическими песнями. Затем выходит новый сборник стихов, названный знаменательно — «Утро Родины». Это сыновнее признание в любви Родине. «Я верю, Родина моя, в твои единственные руки! Как мальчик помнит мать в разлуке, их буду вечно помнить я», — пишет поэт.

Настоящим шедевром музыкальные критики называют его песню «Звените, струны». Эта прекрасно написанная песня, посвященная матери, одинаково хорошо звучит как на ингушском, так и на русском языках. Нужно отметить, что многие песни из своего сборника автор исполнял сам. Большое место в творчестве А. Хамхоева занимают лирические стихи и песни. К ним относятся такие шлягеры, как знаменитая «Лорса Лида», «Лунная ночь», «Песня весны», «Любимой», «Девичья любовь» и многие другие проникновенные мелодии.

Песни А. Хамхоева очень самобытны, ярки по мелодии и, что самое главное, они всегда находят дорогу к сердцу. Наверное, это потому, что искусство Ахмета Эльмурзиевича тесно связно с традициями ингушского народного творчества, из которого он черпал свое вдохновение и мастерство. Как ярый приверженец всего, что связано с родимым краем, Ахмет Хамхоев был талантливым пропагандистом лучших образцов народного творчества, умным интерпретатором своих произведений. Именно поэтому они не теряют своей актуальности и значимости и в наши дни.

Можно с уверенностью сказать, что ингушская литература и фольклор совершенно неотделимы от творчества Ахмета Хамхоева: его лирические стихи и боевые песни-призывы органически связаны с лучшими образцами ингушского песенного фольклора, причем все созданные поэтом стихи очень удачно «ложатся» под музыку. Наверное, потому что они необыкновенно напевны и музыкальны, и популярны до сих пор.

К примеру, знаменитый «Ингушский вальс» впервые был исполнен народным артистом СССР Муслимом Магомаевым в сопровождении Чечено-Ингушского симфонического оркестра в 1960 году на торжествах, посвященных дням литературы и искусства в Московском Колонном зале. С той поры прошло немало лет, но «Ингушский вальс» продолжают петь и современные профессиональные ансамбли и солисты государственных филармоний Северного Кавказа.

Не менее прекрасными можно назвать и такие песни А. Хамхоева, как «Страна Советов», «Песня о мире», «Стальной конь» и другие, которые являются частью репертуара ингушских артистов эстрады и народного пения.

Ахмет воспевал родной край, его красоту, высокий душевный порыв людей, живущих в горах и долинах единой братской семьей, их труд. Особенно примечательна в этом отношении песня «Родные горы».

Автор и исполнитель массовой песни А. Хамхоев в своем творчестве отражал разные стороны жизни: он писал и пел не только о родине, мире, дружбе и любви. Ему не чужды были внутренние эмоциональные чувства гениев отечественной литературы, которые ценой своих жизней шли по каменистому пути и стойко преодолевали препятствия на поэтическом небосклоне.

К большому сожалению, многие тексты из его песен до сих пор не подписаны под нотный стан. Так говорят меломаны, искусствоведы и ведущие деятели культуры. А те культурные учреждения, которые знают в этом толк, не занимаются выпуском сборника музыкальных произведений, созданных А. Хамхоевым, и поэтому вероятность того, что в скором времени мало кто будет знать их и как они звучат, достаточно высока. А этого, как мы понимаем, нельзя допустить ни в коем случае.

Есть ещё одна нелицеприятная сторона в славной посмертной биографии А. Хамхоева. Дело в том, что у нас в республике были зарегистрированы случаи, когда некоторые неудачные композиторы в целях привлечения к себе внимания зрителей, пытались приписать себе творческое достояние великого ингушского песенника.

«С тех пор, как Ахмет Эльмурзиевич покинул этот бренный мир, прошло без малого тридцать лет, и поэтому учеников маэстро и его соратников с каждым днём остается все меньше и меньше, точнее их можно посчитать на пальцах, — говорит народная артистка Республики Ингушетия Любовь Барахоева, которая очень трепетно относится к творчеству знаменитого ингушского поэта-песенника. — Именно поэтому я считаю, что надо бы поторопиться с работой по восстановлению и сохранению музыкальной фонотеки Ахмета Хамхоева, чьим именем названа Ингушская государственная филармония, ведь эта настоящий кладезь песенного искусства и литературного жанра ингушей. Не секрет, что многие нечистоплотные деятели культуры, работающие в певческом искусстве, пытались присвоить себе мелодии, созданные ингушским композитором Ахметом Хамхоевым. Но этого ни в коем случае нельзя допустить. И главными фигурантами защиты славного поэта Ингушетии здесь должны выступать профильные ведомства и общественные организации, представляющие Союз писателей и Союз композиторов Ингушетии».

Нельзя не согласиться с солисткой Ингушской госфилармонии Любовью Барахоевой, которая в каждом своем выступлении уделяет особое внимание творчеству поэта Хамхоева, чьи песни и составляют её главный репертуар.

Наверное, такие люди, которые без зазрения совести могут присвоить себе чужое, думают, что если основная фонотека Ахмета Хамхоева сгорела в Грозном во время боевых действий и ранее изданные музыкальные сборники не сохранились, то они могут позволить себе переписать авторские права, принадлежащие гениальному человеку, творчество которого уже на протяжении 80 лет передается из уст в уста подобно народному фольклору.

Одновременно и радостно и грустно бывает писать про таких людей, как Ахмет Хамхоев, в дни юбилея творческих гениев. Радостно потому, что человек создал такие стихи и песни, которые живут в народе даже после смерти автора, а грустно оттого, что этого уникального человека нет с нами рядом уже много лет. Ахмет Эльмурзиевич Хамхоев умер 21 августа 1992 года. Ему было 82 года.

После смерти поэта, перед самым началом войны в Чечне, был подготовлен новый сборник стихов и песен Ахмета Хамхоева, но, к сожалению, ему не суждено было увидеть свет. Весь архив и всё имущество знаменитого поэта вместе с квартирой сгорело в январе 1995 года.

Сегодня многие энтузиасты работают над тем, чтобы по крупицам собрать весь оставшийся творческий багаж Ахмета Хамхоева, но без государственной поддержки эта работа, скорее, потерпит фиаско. Хотя, кто его знает, может, и удастся воссоздать и воспроизвести основной формат творчества поэта для того, чтобы будущие потомки знали о его существовании. Ахмет Хамхоев заслужил, чтобы мы помнили и увековечили его память.

Творчество поэта, певца, композитора и просто удивительного человека Ахмета Хамхоева всегда являлось и будет являться примером для ингушского народа. И очень отрадно, что дело, которому Ахмет Хамхоев посвятил свою жизнь, продолжает жить. Его творчество несет людям радость. Значит, он и после смерти продолжает жить интересами своего народа, во благо которого он трудился. В этом величие А. Хамхоева перед подрастающим поколением, в этом его достояние.

Сегодня, где бы вы ни побывали, в любых уголках нашей страны можно услышать много теплых слов об ингушском самородке-ашуге Ахмете Хамхоеве. О нем говорят люди, которые высоко ценят творчество народного певца за силу его поэтического слова, за трепетное пение, идущее от души.