Без всякого сомнения, Муса Оздоев — человек креативного мышления, со своим особым взглядом и точкой зрения. Его поиски и эксперименты дают интересные результаты: постановки основаны на слиянии разных культур и хореографических жанров, сочетающих в себе национальные, классические и современные направления. Цель хореографа — создание нового стиля — Кавказского национального балета. Примечательно, что Оздоев живо интересуется не только балетной, но и театральной жизнью страны.

На днях балетный маэстро отметил свой 65-летний юбилей. Муса Оздоев родился 1 ноября 1955 года в селе Урицк Урицкого района Кустанайской области. В то время репрессированные ингуши проживали ещё в ссылке, но Оздоевы одними из первых вернулись на родину. В 1974 году юноша блестяще окончил Московское академическое хореографическое училище. Надо сказать, что Муса всегда тяготел к искусству: ему нравились люди, посвятившие себя культуре, и хотел стать одним из них.

Окончив одно из самых престижных училищ, и имея за спиной достаточно солидный стаж работы в балетных театрах страны, Муса продолжил постигать азы танцевального искусства, и в 1990 году окончил Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского по специальности «хореограф».

Не порывая до конца с исполнительским творчеством, М. Оздоев многие годы работает хореографом-постановщиком, директором и художественным руководителем театра «Камерный балет» в г. Перми. Здесь им были поставлены «Болеро» М. Равеля, «Приключение принца» на музыку современных рок-композиторов, «Двое» В. Лобоса, «Крик души» П. Габриеля, а также четырнадцать шоу-программ для театра моды «Танцующие модели». Причем усвоение классических основ Муса Хазботович сочетал с исполнением лирических, лирико-драматических и героических партий.

Участие в классических балетах и исполнение ведущих партий в балетных спектаклях сыграло важную роль в формировании и развитии балетмейстерской деятельности М. Оздоева.

Театральные критики отмечают, что во всех постановках Мусы Оздоева видны индивидуальные особенности авторского почерка, выразившиеся в повышенном интересе к средствам драматической экспрессии, углубленном внимании к психологии действующих лиц, драматической основе танца, а также стремлении к взаимодействию хореографических приёмов.

В 1992 году Муса Оздоев, как исполнитель, представляя пермский современный театр «Балет Евгения Панфилова», становится лауреатом Парижского международного конкурса джазового, современного и классического танца им. А. Волинина. А в 1998 г. за номер «Шар Пикассо» для международного конкурса в Париже в номинации «Цирк будущего» уже широко известный к этому времени ингушский хореограф становится лауреатом конкурса. Через год за постановку номера «Диаболо» М. Оздоев на международном конкурсе в Монте-Карло получил кубок «За оригинальность постановки».

В 2000 г. Муса Оздоев был приглашён в Ингушетию на должность первого заместителя министра культуры и вскоре был утвержден на должность министра. За время работы на этом посту он последовательно и кропотливо формирует инфраструктуру культуры республики и её духовную атмосферу. Он не засиживается в кресле чиновника, а, испытывая любовь к сцене и жажду к творческой деятельности, всегда старается присутствовать на спектаклях, репетициях. Вообще, надо сказать, что его всегда интересовал процесс работы. Когда Чечня и Ингушетия разошлись, инфраструктура очень ослабела. Необходимо было все заново созидать. В бытность М. Оздоева министром культуры, объем работы был очень большой, и ему было интересно развивать различные направления.

Общеизвестно, что те, которые привыкли не работать, всегда и всем недовольны. И когда перед ними возникает креативный и энергичный человек, им приходится из сидячего состояния переходить к созиданию. Как отмечали многие деятели культуры нашей республики, в выдвинутых им проектах вопросы культуры рассматривались в контексте межнациональных отношений, взаимопонимания между народами России и обмена культурными достижениями. Для Республики Ингушетия Муса Оздоев создал три фольклорно-этнографических спектакля и народные танцы «Эзди» и «Сийди» в исполнении Государственного ансамбля танца «Ингушетия».

За годы работы сценическая деятельность связывала Мусу Хазботовича с такими городами, как Баку, Кишинев, Пермь и другими мегаполисами страны, и когда его пригласили в Дагестан, он понял, что тут надо все начинать с нуля, но тем не менее, сегодня балетмейстер говорит, что не жалеет о своем переезде. У постановщика появилась идея создать кавказский стиль балета, и ему удалось воплотить это во многих спектаклях. Взять, к примеру, балет «Тамара» — в нем соединены восточный и кавказский стили.

Возможно, в творческом плане в России было бы интереснее, больше уважали бы и почитали, ведь там уровень развития балета совершенно другой. Как мы знаем, Муса Оздоев был востребован как профессиональный хореограф во многих российских балетных театрах. И это не секрет. А возможно, он хотел вернуться на малую родину, чтобы создать здесь балетное искусство. Но вскоре понял, что для большинства представителей ингушской национальности наличие балета в республике покажется странным. Ведь в сложившемся представлении этот вид искусства предполагает форму одежды, движения и репертуар, далекий от нашего менталитета. Может быть, поэтому хореограф решил связать свой творческий путь с Дагестаном, который начался у нашего героя в июле 2003 года с премьеры первого дагестанского национального современного балета «Горянка» по одноименной поэме Р. Гамзатова. И сегодня, спустя тринадцать лет, Махачкалу по праву можно назвать столицей балета Кавказа. И связано это с работой самого яркого кавказского балетмейстера Мусы Оздоева.

В 2003 году Оздоев переезжает работать в Дагестан, и именно с этого времени Дагестан охватил балетный бум. Постановки Мусы Оздоева наверняка знакомы большинству дагестанцев. Вот уже многие годы Муса Хазботович успешно творит и представляет зрителям различные постановки. Что ни сезон, то премьера! Он ставит спектакли в разных музыкальных жанрах, со своим особым виденьем балетного искусства. Здесь, в одной из наших братских республик, Мусу Оздоева по праву считают основоположником дагестанского балета. А впереди у него ещё больше работы, планов и идей, о которых он рассказывает на встречах с молодежью.

В 2006 г. Муса Оздоев возглавил балетную труппу Дагестанского государственного театра оперы и балета. Он начинает ставить спектакли в разных музыкальных жанрах и формирует своё видение особенностей становления балетного искусства в Дагестане. В том же году его награждают именной золотой медалью имама Шамиля, учрежденной «Международным фондом имама Шамиля» за раскрытие образа главного героя в одноименном спектакле.

Надо отметить, что М. Оздоевым написаны либретто ко многим балетным спектаклям, которые наиболее популярны у зрителей. Также за время работы в регионе профессор Дагестанского государственного университета М. Х. Оздоев воспитал большое число исполнителей, которых приняли в профессиональные коллективы Дагестана.

С сентября 2007 г. он преподаёт уроки классического танца в Дагестанском колледже искусства и культуры.

Российское авторское общество в 2007 г. наградило Оздоева М. Х. почетным дипломом «За личный вклад в развитии системы охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации».

За большую работу по эстетическому и духовно-нравственному воспитанию между народами и представителями разных поколений Оздоев М. Х. награждён дипломами Государственного комитета РФ по делам молодёжи, национального Артийского комитета России, Министерства культуры РФ и организационного комитета Артиады России.

За огромный вклад в развитие хореографической культуры, сценического творчества России и плодотворную исполнительскую деятельность Оздоев М. Х. удостоен почётных званий: «Народный артист Республики Дагестан», «Народный артист Республики Ингушетия», «Заслуженный артист Российской Федерации».

Летом этого года в Доме народного творчества состоялась встреча директора РДНТ Ильяса Евлоева с заслуженным артистом РФ, главным балетмейстером Дагестанского государственного театра оперы и балета Мусой Оздоевым, на которой обсуждались вопросы сохранения, развития и обогащения национальной культуры.

«Народный фольклор — это поистине богатейший кладезь историко-культурного наследия, поэтому нам, представителям культуры, надо сделать все возможное, чтобы сохранить этот источник. Мы все в своем творческом развитии и становлении, как современные носители культуры и искусства, черпаем свое вдохновение из этих источников», — отметил Муса Хазботович.

Также в ходе встречи М. Оздоев подарил Дому народного творчества старинные аудиозаписи ингушских танцевальных мелодий в оркестровом исполнении и записи мелодий на национальной гармошке в исполнении заслуженной артистки России Раи Евлоевой. Нужно отметить, что эти эксклюзивные записи были сделаны при жизни гармонистки по личной просьбе Мусы Хазботовича.

Сценический путь нашего героя составляет 20 лет исполнительской деятельности и 25 лет он неустанно трудится в качестве хореографа-постановщика.

«Для того чтобы достичь успеха, необходимо всей душой и сердцем болеть за свое дело, — говорит Муса Хазботович. — Если в спектакль не вложишь душу, логики не получается, и не бывает контакта со зрителями. Ведь недостаточно просто поставить спектакль, надо заинтересовать зрителя. Именно поэтому, после завершения процесса постановки я абстрагируюсь и смотрю на результат со стороны».

Балетное искусство многие сравнивают со спортом, но только с одухотворенным. Тут сопутствует творчество. В случае с балетом артисту надо исполнять свою роль, быть интеллектуально развитым, чтобы понять, что он должен преподнести зрителю. В любом случае, без души и разума ничего не получится. И так в любой профессии.

«Я всегда говорю, что надо знать, чем ты занимаешься, думать, трудиться, — говорит Муса. — Хорошо, когда есть данные, но очень важно, чтобы были мозги, душа и трудолюбие!»

Многие считают, что мало кто из представителей молодежи понимает такую вещь, как классическое искусство. Но, как уверяет наш собеседник, на самом деле современная молодежь увлекается классикой.

«Мы поставили патриотичный спектакль «Жди меня», который в первую очередь был адресован молодежи, — говорит Муса Хазботович. — В одной из сцен, где утомленные после боя солдаты отдыхают у костра, внезапно начинает звучать лезгинка. Работая над постановкой, я изначально подумал, кавказцы ведь тоже воевали, и надо обязательно включить этот танец. Это был такой режиссерский ход, чтобы удивить публику. И нам это удалось!»

По словам хореографа, «Жди меня» является очень сильным произведением, которое несет в себе большую любовь, и балетной труппе Оздоева хотелось в своей постановке отразить весь замысел автора, вложенный им в каждую строчку этого стихотворения.

Премьера балета «Жди меня», поставленная Дагестанским театром в честь 70-летия Победы в Великой отечественной войне и 100-летию автора знаменитого стихотворения Константина Симонова, стала настоящей сенсацией культурного мира Дагестана. Это был совершенно другой пласт, другая эпоха, символика, где свое отражение получила тема наших отцов, дедов и прадедов, которые погибли на войне. Очевидцы рассказывают, что такая яркая постановка получилась очень проникновенной. В звуковой ткани балета были использованы музыка Виталия Гевиксмана, популярные песни и мелодии 30-40-х годов, а также написанные позже песни о войне.

«Я был приятно удивлен, что на премьеру пришли не только мои ровесники или люди старшего возраста, — говорит хореограф. — В зале было много молодежи, и этот факт не мог не радовать».

У любого творческого человека бывает собственная стратегия развития культурного направления, которым он непосредственно занимается. Стратегия Мусы Оздоева, по его словам, заключается в том, чтобы синтезировать классику, модерн и национальный танец, слить воедино разные культуры и хореографические пласты.

«Моя цель — создание нового стиля кавказского национального балета, который будет отличаться от традиционного не только хореографией, техникой исполнения, но и костюмами», — подчеркнул он.

Художественный руководитель Дагестанского государственного театра оперы и балета с твердым убеждением говорит, что для режиссера-балетмейстера очень важно хорошо знать не только музыку, но и литературу. Оздоев признался, что он прочел почти все 200 томов Библиотеки всемирной литературы, и сказал, что во многих случаях именно стихи вдохновляют его на постановку.

Несмотря на то, что Муса Оздоев признался, что главное для него — это семья, а второе — творчество, сегодня он непрестанно трудится над новыми постановками и отдает много сил и внимания для того, чтобы любители балета увидели то, что они не видели никогда. С этой целью известный ингушский хореограф-постановщик обратился к культуре закавказских республик, откуда намерен черпать новые идеи и замыслы. Ну а основными качествами творческой деятельности М. Оздоева продолжают оставаться любовь к искусству, духовной чистоте и высокой нравственности.