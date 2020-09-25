В современной же Ингушетии любой человек, не задумываясь, ответит вам, что одна из самых известных ковровщиц сегодня — это Роза Тангиева, в коллекции которой находятся ковры, сделанные по схемам картин, принадлежащих кистям мировых звёзд живописи. Также в копилке Розы находятся портреты политических деятелей и ковры с сюжетными композициями и национальными орнаментами. Есть среди сотканных работ у этой мастерицы и молитвенные коврики. Но особенно Роза гордится работами, посвященными культуре и традициям Ингушетии: башенными комплексами, сюжетными работами о быте и праздниках ингушей, горными пейзажами, к которым невозможно относиться без трепета.

Признаться, наблюдать за Розой во время работы — это ни с чем не сравнимое удовольствие: серьезное и одухотворенное лицо, быстрые пальцы, творящие настоящее чудо с нитками. Узелок за узелком, и ловкими движениями рук мастер проходит очередной ряд будущего ковра. Роза, как и полагается, работает, строго следуя эскизу, набранному на компьютере, иначе одна невпопад взятая нитка может испортить весь заданный рисунок, разделенный на тысячи маленьких клеточек. Но бывает и такое, когда мастерицу в какой-то миг озарит какая-то идея, совершенно новая, доселе не посещавшая её, и, не отходя от станка, Роза может воплотить её в жизнь и радоваться этому как ребенок!

Бытует мнение, что художникам, которые работают с кистью и красками, намного проще переделывать работу, если не получается претворить в реальность задуманный образ. Со связанным ковром, конечно же, будет сложнее, если к концу работы автору не приглянется сотканное изображение и не тронет его за живое. Ведь это такой трудоемкий процесс, знакомый лишь тем, кто непосредственно связан с ковроткачеством, хотя, видя, как легко и изящно работает Роза, кажется, что любой смог бы сотворить подобное, настолько просты и грациозны ее движения.

Совершенно справедливо считается, что ткать ковры — это поистине титанический труд в соединении с мастерским талантом человека, когда на одно произведение искусства тратится несколько месяцев напряженной работы, и только очень тонко чувствующий и чтящий традиции Кавказа художник может выразить всю его прелесть в материи.

Многие художественные критики отмечают, что каждая работа Розы Тангиевой, этого уникального мастера, пусть даже самая малюсенькая — это шедевр. Именно поэтому иметь в своей домашней коллекции хоть одну тканую картину Розы мечтают многие состоятельные бизнесмены и коллекционеры с мировым именем. А это уже признание.

Безусловно, Роза Тангиева, благодаря уникальному искусству ковроделия, прославилась на всю страну, и её знают во многих странах мира, и стоит радоваться тому, что Роза является верной продолжательницей славной традиции ковроткачества.

А началось всё в далеком 1976 году в стенах коврового цеха Грозненского текстильно-галантерейного объединения, куда Роза пришла устраиваться на работу в качестве ученицы-ковровщицы сразу же после окончания средней школы, и с тех пор она остаётся верна избранной профессии. Но её первое знакомство с прикладным искусством состоялось немного раньше, когда она, будучи ученицей восьмого класса, со школьной экскурсией попала в этот заветный цех, о котором много рассказывали сестры на досуге.

Надо сказать, что в школе по основным предметам Роза училась на «хорошо» и «отлично», также у девочки были неплохие успехи и в черчении. Этот предмет, на первый взгляд кажущийся вовсе и не творческим, оказался очень даже важным для будущей профессии Розы. Ведь ткачихам нужно быть не только одаренными — с полетом фантазии, но и «расчетливыми»: иначе сюжет ковра не воплотится на полотне с предельной точностью. А Роза ещё со школьных лет знала по рассказам сестер, какая требуется для этого сноровка, и поэтому основательно готовилась стать профессиональной ткачихой. Таким образом, любовь к ковроткачеству, зарожденная ещё в юности, у Розы осталась на всю жизнь.

В 1982 году Роза впервые поехала за границу в немецкий город Лейпциг на международную ярмарку и завоевала там самую высокую награду — золотую медаль. Через три года после такой триумфальной победы ингушская ковровщица принимает участие в республиканской выставке изделий народного творчества в Грозном, а в 1989 году едет в Дамаск на международную ярмарку, где поразила публику своим талантом. Ее почерк как-то сразу стал узнаваем, и желающих увидеть работы Р. Тангиевой на своих экспозициях, стало расти с каждым днём.

А потом началась война, и Чечено-Ингушетия распалась на две части. Семья переехала из Грозного в Ингушетию, и несколько лет ушло на то, чтобы обустроиться и наладить быт. Роза не могла просто так сидеть без своего любимого дела, и брат отыскал ей мастера, который сделал для ткачихи небольшой ручной станочек. На нем она несколько лет ткала свою творческую историю. Позже на подаренные президентом М. Зязиковым деньги она купила себе новый станок и продолжала ткать, но только не для продажи. Для души.

Перед своей персональной выставкой, которая состоялась в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии в 1999 году, Роза успела поехать в Москву на ВДНХ, где также высоко были оценены работы ингушской художницы.

В начале 2000-х годов Роза Тангиева, как одна из именитых мастериц, стала почетным участником многих российских и зарубежных выставок прикладного искусства, и таким образом она объездила почти всю Россию и многие страны мира, откуда привозила заслуженную славу и море приятных воспоминаний.

Москва, Краснодар, Майкоп, Ростов-на-Дону, Астрахань, Анапа, Нальчик, Махачкала — всех городов, где с триумфом встречали нашу соотечественницу, и не счесть, но главное заключалось в том, что в каждом городе она оставляла частицу себя и привозила оттуда признания от новых и преданных поклонников.

В рамках Дней культуры Ингушетии в Татарстане, которые состоялись в 2008 году, Роза Тангиева, в совершенстве владеющая традиционными техниками и технологиями видов народного искусства, провела мастер-класс по изготовлению ковров, продемонстрировав традиционные приемы художественного мастерства. Гости праздника смогли увидеть, из чего складывается талант человека, изящно владеющего традицией и ремеслом.

Все последующие годы её творческой биографии были отмечены не менее высокими наградами и призами. Так, например, помимо прочих наград, Розе Тангиевой за участие в рождественских вечерах, проходивших в Литовской Республике, было присуждено второе почетное место, а такие крупнейшие форумы, как выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья-2009», фестиваль российских мастеров искусств, изъявили свое желание видеть нашу землячку в списке своих участников и конкурсантов. Также нужно отметить, что персональные выставки ковровщицы, состоявшиеся в последние годы как у нас в республике, так и за пределами, имели ошеломляющий успех у зрителя.

Очень большое впечатление у неё осталось от поездки в 2012 году в Мадрид, где она принимала участие в выставке «Ассамблеи ремесел», организованной представительством «Российского сотрудничества в Королевстве Испания». Были в творческой биографии Розы и поездки в Турцию, Азербайджан, где проходили Дни культуры Ингушетии, многократные выставки в Кремле, а за участие в культурной программе на Олимпиаде Сочи-2014 Роза была награждена Президентом Российской Федерации Путиным.

Организаторы экономических форумов «Деловая Ингушетия», которые в последнее время по традиции проходят в нашей республике, в основной фонд выставляемых экспонатов включают работы знаменитой ковровщицы, и поэтому ни одна выставка подобного рода не проходит без участия Розы.

Многие поклонники мастерицы из различных городов и областей России, а также из-за рубежа, куда ковровщица на протяжении многих лет выезжает с выставками, в знак благодарности часто пишут Розе в социальных сетях о том, что от её картин исходит теплота, и, что, глядя на её работы, просто отдыхает душа. И действительно, такие работы с потрясающим сочетанием красок и цветовых переходов может сделать только человек с открытой и чистой душой.

Как-то в разговоре она призналась, что каждое свое произведение она любит по-особенному и, наверное, поэтому долгое время не могла продавать свои ковры. Особенно ей дорог был ковер-ансамбль «Комплекс башен», который она соткала по собственной схеме. Эта работа была оценена специалистами многих стран как высокопрофессиональная.

Но так получилось, что после обнаружения серьезной болезни Розе пришлось распрощаться с некоторыми работами, в том числе и с её любимыми, которые она долгие годы собирала для главной национальной коллекции. Тем не менее, Роза выразила надежду, что судьба отмерит ей достаточно времени, чтобы собрать эту коллекцию вновь.

Рассказывая об этом нелегком периоде в её жизни, когда болезнь могла прогрессировать, Роза говорит, что она не теряла надежды на выздоровление, и, несмотря на то, что ей со стороны ведомств здравоохранения и культуры не была оказана финансовая помощь, собрать необходимую сумму для лечения помогли её творения и надежные друзья. Теперь, по её рассказу, самое страшное позади, и сейчас главное для неё — не нагружать себя лишними хлопотами и беречь нервы.

— Бывало, окруженная любовью и лаской своих детей и внуков, моя мама всегда грустила, когда я ненадолго уезжала на выставки, — вспоминает Роза, — а я, где бы ни находилась, старалась поскорее вернуться домой. Признаться, многое изменилось и в моем сердце и в моем творчестве после смерти мамы: как любой ребенок, лишившийся материнской ласки, я чувствую, как многие мои идеи остались где-то позади, так и не осуществившись, и настрой мой творческий заметно поутих. Я даже иногда думаю, что любое заболевание или недуг может наступить от тоски, а вы сами знаете, как может тосковать дочь, потерявшая самого близкого человека. Другими словами, душа моя не ликует как раньше, но я не сдаюсь и продолжаю творить и приносить своим творчеством радость людям. Спасает меня моя мастерская: после долгой разлуки я, как с живыми существами, могу разговаривать со станком, нитками, и мне кажется, они радуются моему возвращению.

Роза уверена: ее питает любовь к родникам отчизны, которые вселяют в неё уверенность в правильности избранного пути, а жизнь народа — ее неиссякаемая сила и творческий потенциал, дающий столь яркие результаты её кропотливого труда.

Творческая многогранность Розы Тангиевой заключаются в том, что она является не только искусной ткачихой, но и неплохо пишет стихи и короткие юмористические рассказы, а также пробует себя в качестве изысканного кулинара. Недавно съемочная группа ингушского телевидения воочию смогла убедиться в том, что Роза превосходно готовит разные блюда, в том числе и свои авторские, но предпочтение всегда отдает вайнахской кухне. Об этом лишний раз говорит и то, что знаменитая ковровщица несколько лет назад заняла почетное призовое место в конкурсе на лучший стол, оформленный в национальном стиле для главного мусульманского праздника — Мархаш, за что получила символический подарок — тарелку с надписью. Всё это, безусловно, говорит о том, что талантливый человек талантлив во всем.

Глядя на работы мастера, на которых изображены горные пейзажи, животные и портреты известных людей, сложно поверить, что они сотканы на домашнем станке. Специалисты говорят, что не каждому мастеру коврового искусства удается передать такую тончайшую, блистательную, живую гамму цветов, колорит, впечатление, игру света и тени, которая характерна для полотен Розы Тангиевой.

— В моем деле в первую очередь нужны усидчивость и терпение, — говорит Роза, объясняя свой дар. — Работа эта кропотливая, требующая колоссальной выдержки и спокойствия. Лично мне на то, чтобы тканые полотна довести до совершенства, понадобились годы. Многие удивляются, как я могу часами сидеть, не вставая, и работать. А я отдыхаю за станком.

Ковроткачество и ковровый дизайн — это ее идиллия, которая не зависит от коммерческой конъюнктуры заказчиков, и, к зависти многих других художников, подчиняется лишь велению души и полету фантазии. В своих произведениях Роза отображает красоту родной Ингушетии, посвящения символическим событиям республики, а также элементы национальных обрядов, флору и фауну края. Мастер также прекрасно справляется с портретным, если так можно сказать, искусством ковроткачества, создает трафаретные надписи и т. д.

По высказываниям многих художественных критиков, работы Р. Тангиевой — это не просто ковры, это целое искусство, где каждая работа — художественное творение, сплетенное из множества разноцветных нитей и объединенное единой сюжетной линией. Созданные руками талантливой художницы произведения создают впечатление оживших картин окружающей нас действительности. И всегда Роза фантазирует. Придумывает, как сделать один коврик не похожим на другой. И так продолжается уже более сорока лет, с тех пор как прославленная ингушская ковровщица Роза Тангиева в свои 16 лет впервые переступила порог коврового цеха.

На одной из выставок Розы Тангиевой председатель правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин высказал всеобщее пожелание, чтобы искусство, которым поразила ингушская мастерица своих коллег и гостей выставки, развивалось. «Готовьте себе смену, — сказал он. — И продавайте свои работы, ведь где бы они ни оказались, они будут пропагандировать и популяризировать ваше национальное искусство».

Надеемся, что у наших корифеев прикладного искусства, к коим, без всякого сомнения, относится и героиня этого повествования, заслуженный деятель искусств, народный художник Республики Ингушетия Роза Товсултановна Тангиева, появятся талантливые ученики, и они еще долгие годы будут представлять свою родную Ингушетию и радовать нас красотой, созданной своими руками.

24 сентября сего года Розе Тангиевой исполнилось 60 лет. Это как раз тот возраст, когда весь накопленный опыт хочется отдавать без остатка, чем и занимается наша героиня сегодня. Правда, в этом году из-за карантинных мер по случаю всемирной пандемии у мастера не получилось организовать свою персональную выставку и участвовать в других мероприятиях в качестве почетного гостя. Розу приглашали на многие международные конкурсы, не говоря уже о мероприятиях республиканского значения, но страх перед коронавирусной инфекцией не позволил ей принять подобного рода предложения.

Пользуясь случаем, редакция газеты «Ингушетия» искренне поздравляет мастера высокого класса, доброго и чуткого человека Розу Тангиеву с днем рождения и желает ей здоровья, любви и простого человеческого счастья. Дорогая Роза! Пусть никогда не исчерпывается твой творческий родник, такой живой и трепещущий. Не разочаровывайся в людях, твори и дальше также беззаветно, с радостью и любовью.