А где, как не в музее исторической славы люди могут воспитывать в себе любовь к Родине и, основываясь на культурных традициях своего народа, знать и помнить о прошлой жизни своих предков? Тем более что если человек не знает историю своего народа, не любит и не уважает его традиции, то вряд ли его можно назвать достойным гражданином своего Отечества.

С каждым годом мы видим возрастающую роль музеев краеведения в общественной жизни страны, являясь приоритетным институтом и проводником основ государственной культурной политики, укрепляя культурную идентичность нашего народа и единства всего российского общества.

Как рассказала нашей газете учёный-секретарь Ингушского краеведческого музея Зарема Олигова, одной из главных целей этого учреждения является воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников и молодёжи. И для реализации этой цели в музее систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую направленность.

Как нам удалось узнать, тематика уроков охватывает большой исторический отрезок, раскрывает сущность событий различных периодов истории. Причем для школьников старших классов готовятся более углублённые программы по патриотическому воспитанию. В такие программы входят лекции по истории Первой Мировой и Великой Отечественной войн, о Днях Воинской Славы, об исторических и знаменательных датах России и Ингушетии. Также старшеклассники и учащиеся среднего звена в качестве участников и волонтеров привлекаются к подготовке и проведению массовых мероприятий.

«Школьники чаще всего интересуются военной историей и освоением космоса, — говорит Зарема Идрисовна, — но это не значит, что их не интересуют другие темы. Здесь у них появляется хорошая возможность познакомиться со многими историческими событиями, которые учат детей любить свою страну».

По словам ученого-секретаря музея, сотрудники этого учреждения прилагают определенные усилия для активизации посещения музея учащимися школ и студентами. Для этих целей практикуются рассылки по учебным заведениям о запланированных мероприятиях и выставках. Зарема Олигова отметила, что коллектив музея ведет большую работу по пропаганде краеведения, патриотическому и культурному воспитанию подрастающего поколения в школах. Здесь проводятся лекции, встречи населения с живыми свидетелями истории, а также готовятся статьи для периодической печати.

Таким образом, сохраняя научно-просветительские функции, музей, не пропускает без внимания ни одну знаменательную дату и каждую встречу с посетителями превращает в настоящий праздник, становясь тем самым досуговым учреждением.

«Хотелось бы отметить, что для дошкольников и учащихся начальных классов мы тоже готовим специальные уроки по патриотическому воспитанию, — подчеркнула Зарема, — также мы проводим выездные выставки в детских садах».

Безусловно, деятельность музея для дошкольного образования в создании системы патриотического воспитания играет первостепенную роль. Она предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей с самого раннего возраста.

Ингушский Государственный музей краеведения был основан в 1972 году ветераном Великой Отечественной войны Туганом Мальсаговым. Официально музей был зарегистрирован в 1978 году как Назрановский музей «Боевой и Трудовой Славы». И в том же году музей стал филиалом Чечено-Ингушского Государственного музея краеведения.

31 августа 1990 года Назрановский райсовет народных депутатов принял решение о присвоении музею имени его основателя Тугана Хаджимоховича Мальсагова. А после восстановления государственности ингушского народа и образования Республики Ингушетия, в апреле 1993 года музей был преобразован в Ингушский Государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова.

Видный общественный и культурный деятель Ингушетии Туган Мальсагов сыграл огромную роль в становлении этого музейного хранилища, благодаря которому наше население сумело сохранить многие раритетные экспонаты для будущих поколений. За выдающиеся заслуги в области культуры и сохранении памяти об участниках Великой Отечественной войны Туган Хаджимохович Мальсагов был отмечен высокой наградой — орденом «За заслуги» (посмертно).

Ныне музей краеведения располагает пятью залами и находится в здании, построенном по указанию Серго Орджоникидзе в начале прошлого века. Здесь есть отдельный зал Великой Отечественной войны, зал Героев, два зала, отведенные для этнографии и археологии и духовный зал.

В экспозициях музея краеведения отражены все периоды истории России и Ингушетии, а также важнейшие события и достижения современной России с показом и представлением информации о выдающихся уроженцах ингушского народа. Кроме этого в стенах музея размещена вся российская символика и символика Республики Ингушетия. Эта информация актуальна и соответствует духу сегодняшнего времени, позитивной деятельности и развитию патриотизма.

На сегодняшний день Ингушский Государственный музей краеведения им. Т. Мальсагова является активным участником Совета исторических и краеведческих музеев РФ, на котором неоднократно были представлены доклады на темы: «Ингушский музей. Важнейшие проблемы в современных условиях», «История позднего средневековья в экспозиции ИГМК и перспективы комплектования фондов», «Ингушский Государственный музей краеведения. История и современность», «О состоянии изучения ингушского культурного наследия в современной исторической науке» и др.

Сотрудники Ингушского Государственного музея краеведения им. Т. Мальсагова были награждены в 2019 году за результативность и успешность работы по итогам деятельности в номинации «Цвет Российской культуры». Также музей краеведения награжден Почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» с вручением медали директору музея Сагову Магомету Закриевичу от Председателя коллегии Российского государственного военного историко—культурного центра при Правительстве РФ.

Отрадно отметить, что на конкурсе по созданию музейной экспозиции, который проводился Российским военно-историческим обществом в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. из 150 музеев со всей России «Лучшим музеем городского поселения» был признан ГКУ «Ингушский государственный музей краеведения им. Т. Х. Мальсагова.

«Ни для кого не секрет, что современный посетитель приходит в музей не только за знаниями, но чаще всего за новыми впечатлениями, которые может предоставить только музей, — говорит Зарема Идрисовна. — За годы своего существования Ингушский музей краеведения превратился в научно-культурное учреждение, выполняющее функции исследования и документирования процессов и явлений в области естествознания региона, культуры и истории ингушского народа. Помимо этого, наше хранилище наряду с другими учреждениями культуры, решает задачи образования и организации досуга населения, которые позитивно влияют на процессы развития культуры, образования и науки».