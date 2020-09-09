Кавказ посетили многие исследователи, ставшие таковыми в силу обстоятельств. На самом деле это были офицеры, врачи, представители других профессий. Сделанные ими записи, тем не менее, представляют для нас научную ценность. Были сделаны первые этнографические описания горцев Северного Кавказа, показаны архитектурные памятники, в том числе склеповые сооружения, быт народа (ингушского, — Д. З.), доселе неизвестного во всей полноте его культуры.

Первые исследователи В. Багратиони, И. Гербер, И. Георги, И. Гюльденштедт, Я. Штелин, Л. Штедер, Я. Рейнекс, П. Паллас, Я. Потоцкий, Ю. Клапрот, М. Энгельгард и др. занимались в основном историко-этнографическим описанием быта местностей и жителей Кавказа. Они не ставили перед собой цели проводить археологические исследования, не извлекали из земли предметов древности. Они, между тем, были необходимы для более глубоких знаний о прошлом. Эти знания могла дать археология, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археология расширяла пространственный и временной горизонт истории.

В 1859 году при императорском дворе была создана специальная археологическая комиссия, которая возглавила исследовательские работы по археологии на всей территории страны. С целью археологического изучения кавказского края в 1873 году было создано Общество любителей кавказской археологии. Бронзовые изделия, найденные и описанные А. П. Ипполитовым в 1886 году, привлекли внимание к Ингушетии и Чечне.

Авторитетная археологическая комиссия московского археологического общества под руководством В. Миллера в 1886 году прибыла в высокогорные районы Ингушетии. Работы проводились в верховьях рек Ассы, Сунжи и Терека. Были собраны интересные материалы, описаны архитектурные сооружения, в том числе храм Тхаба-Ерды.

Храм Тхаба-Ерды издревле являлся святыней для ингушей. Сменялись эпохи и религиозные взгляды, а ценность храма сохранялась всегда. Надо отметить, что храм Тхаба-Ерды первым из ученых был зарисован и описан Морицем фон Энгельгардтом, который вместе с Иоганном Фридрихом фон Парротом совершили путешествие в горную и плоскостную Ингушетию. Позже храм описывал Л. Штедер и другие.

В 1886 году началась плодотворная деятельность на Северном Кавказе преподавателя владикавказского реального училища Василия Ивановича Долбежева. В течение 20 лет он проводил свои исследования. Им были охвачены районы Джейраха, Ляжги, Ассинского ущелья (храм Тхаба-Ерды), селения Балта, Чми и другие. В районе с. Чми на Военно-Грузинской дороге им был обнаружен древний разрушенный могильник; он же, не имея специального образования, определил время изготовления бронзовых кинжалов без рукояток, овальных височных колец, посуды, найденных в могильнике.

Им впервые были проведены исследования подкурганных погребений в центральной части Северного Кавказа у станицы Нестеровской, с. Беслан. Он обнаружил и исследовал катакомбные погребения эпохи раннего средневековья на правобережье Терека, у с. Гоуст и в других местах.

Особого внимания заслуживают работы В. Долбежева по исследованию древних могильников, давших интересный материал, в том числе кобанской культуры, грунтовые могильники в предгорных и равнинных районах у селений Кескем, Пседах. Им же были даны меткие характеристики предметов бронзы и орнаментов древних кобанских мастеров. Кобанская культура, связанная с обработкой бронзы, бытовала в центральной части Северного Кавказа, начиная от рубежа II-I тыс. до н. э. Она занимала преимущественно горные и предгорные районы Центрального Кавказа.

В. И. Долбежев проводил огромную работу, немыслимую по физической нагрузке для одного человека. Его усилиями были собраны многие экспонаты, хранящиеся в Государственном историческом музее. Они будут привлекать внимание кавказоведов ещё многие годы.

В 1886 году стали издаваться материалы археологических исследований в сборниках: «Акты кавказской археологической комиссии».

Интерес к Кавказу в Европе возрастал. На Археологическом съезде в Стокгольме в 1874 г. говорили о Кавказе и перспективах археологических исследований. В Тифлисе к тому времени началась подготовка к проведению Археологического съезда в 1881 году.

В 1879 году, накануне V Археологического съезда, В. Б. Антоновичем и В. Л. Беренштамом были произведены первые раскопки нескольких курганов на территории Ингушетии, близ селений Базоркино, Назрань и в других местах. У селения Базоркино были обнаружены изделия, относящиеся к эпохе бронзы. Предметы, найденные там (каменные бусы, бронзовая спираль и др.) с паспортом «из курганов у сел. Базоркино» хранятся в государственном музее Грузии.

В 1881 году в Тифлисе состоялся V Археологический съезд, ставший переломным в развитии общего кавказоведения. На съезде были широко представлены выставки. Съезд возбудил интерес к древностям Кавказа, в том числе в кругу кавказской интеллигенции. Оригинальные памятники кобанской культуры из центральных районов Северного Кавказа были отмечены в трудах Алексея Сергеевича Уварова. Его доклад на V съезде был знаменательным. На основе не очень большой коллекции изделий кобанской бронзы А. С. Уваров верно определил дату кобанской культуры и исключительно местный характер её развития. Подчеркивая значение внешних связей и влияние Передней Азии на культуру Кавказа, он писал о преобладании во всех кобанских предметах особого своеобразного отпечатка, являющегося неоспоримым доказательством влияния древних культур.

По мнению А. С. Уварова, «культура кавказских племен предшествовала многими веками культуре остальной Европы».

Археологические съезды в ХIХ веке были событиями в просветительской жизни народов России. Московские археологические съезды, внесшие значительный вклад в развитие археологических исследований, были созданы А. С. Уваровым. Его дело по изучению памятников и их сохранению продолжила сподвижница и жена Прасковья Сергеевна Уварова. Она возглавляла научные общества, принимала участие в раскопках. В 1901 г. в Тифлисе было открыто отделение Московского археологического общества.

Археологические исследования были проведены в Ингушетии Ф. С. Панкратовым в начале ХХ века, в результате которых им были обнаружены различные памятники раннего и позднего средневековья. Огромный интерес представляли для науки открытые им погребения богатых аланских воинов VIII-IX вв. у ст. Фельдмаршальской (с. Алхасты). Результаты своих исследований «Древнейшие памятники Ассинского ущелья» он публиковал в «Терских ведомостях» под псевдонимом Ф. С. Гребенец. Экспонаты этих исследований хранились в Грозненском музее до известных событий 90-х гг. ХХ века. Эти материалы привлекали внимание многих исследователей и подвергались научному исследованию. О них говорится и в работе А. Захарова «Древности Ассинского ущелья».

Нужно отметить, что для историко-археологических исследований указанного периода было характерно отсутствие какой-либо системы и плановости в работе. Чаще всего это были случайные раскопки и исследования без конкретных задач. И, тем не менее, они сохранили для последующих исследований ценные вещественные источники по истории Северного Кавказа.

Однако Первая мировая война прервала на время археологические исследовательские работы.