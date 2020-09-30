Идрис Муртузович Базоркин умер 31 мая 1993 года в Грозном, унося с собою в вечность боль за судьбу своего народа. Все выступающие говорили о заслугах писателя, великой утрате, которую понёс ингушский народ, ингушская культура и всё российское писательское сообщество.

Попрощаться с писателем из Грозного приехала вся театральная труппа Ингушского государственного драматического театра во главе с художественным руководителем Исой Чахкиевым. «Отныне решением всего творческого коллектива Ингушский театр будет с гордостью и почётом носить имя великого сына ингушского народа — Идриса Базоркина», — сказал он.

Это исторически значимое решение было принято собравшимися на траурном митинге народом с благодарностью. После этого вертолёт с телом писателя и самыми близкими и дорогими ему людьми взметнулся в небо, унося с собой в горы символ целой эпохи. А для театра этот день стал точкой отсчёта, с которого начался новый этап в истории развития Ингушского государственного драматического театра, теперь уже имени Идриса Базоркина.

Путь Идриса Базоркина в драматургию начался в тридцатых годах ХХ века еще в стенах педагогического техникума, когда он вместе с другими студентами пробовал себя в кружковой актерской работе.

Период с 1923 по 1928 год явился периодом зарождения и развития национальной по форме ингушской драматургии и самодеятельности театра. В 1923 году появилась ингушская письменность на латинской основе и первая пьеса, написанная З. Мальсаговым на родном языке. Значительную роль в развитии ингушской драматургии сыграло литературное общество, которое было организовано З. Мальсаговым. «Нас было очень мало, и все вопросы, касающиеся культуры и искусства, мы обсуждали сообща», — вспоминал Идрис.

В каждом учебном заведении были кружки. В 1924 году во Владикавказском педагогическом техникуме, по словам И. М. Базоркина, было около девяноста участников различных кружков. Поскольку театр вбирал в себя все творческие аспекты: музыку, живопись, литературу, — он собирал писателей, драматургов, художников и музыкантов в одном кругу.

В 1929 году в Ингушском педагогическом техникуме во Владикавказе была создана театральная студия, в которую входили И. Базоркин, И. Оздоев, Х. Муталиев, Х. Осмиев и другие. Со временем Идрис стал писать пьесы, драмы, размышления о развитии театра и его роли в этико-эстетическом воспитании подрастающего поколения.

Дальнейшее развитие театральных кружков продолжилось в 1928-1932 годах. 1929 год стал переломным. Появились одна за другой пьесы ингушских авторов: «Знахарка» Б. Дахкильгова, «Салихат» О. Мальсагова, «Око за око» и «Культармейцы» Х-Б. Муталиева, «Мюрид» А. Шадиева и А. Гайсанова, «Классовая борьба в ауле» О. Мальсагова, «Поминки» А. Гойгова и другие. Так проявилось стремление ингушей создать профессиональный театр.

Первой серьезной пьесой на родном и русском языках, отмеченной как серьезный вклад в национальную литературу, был «Перелом» Орцхо и Дошлуко Мальсаговых. Результатом вдохновенной игры ингушских актеров стало первое место и красное знамя, которыми была отмечена их победа на первой Северо-Кавказской олимпиаде искусств горских народностей в 1931 году в Ростове-на-Дону.

Выпускник педагогического техникума (1930 г.), Северокавказского педагогического института (г. Владикавказ), Идрис сам был большим театралом, играл в спектаклях, обучался профессионально актерскому мастерству. С особым вдохновением учился Идрис в составе чечено-ингушской театральной студии в Тбилисской студии Грузинского театра имени Шота Руставели (1934 г.). В 1936 году Идрис Базоркин и Осман Горчханов в составе выпускников этой студии пополнили ряды Чечено-Ингушского театра.

К тому времени, театральное искусство уже стало неотъемлемой частью творческой жизни Идриса. В 1937 году из-под пера Базоркина вышла первая в ингушской литературе многоактная пьеса «На заре», в которой он рассказывал о борьбе с белогвардейцами на Северном Кавказе в 1919 году. В 1938 году она в переводе на осетинский язык была поставлена в Северо-Осетинском государственном театре. Эта была первая пьеса ингушского писателя, поставленная профессиональным театром и переведенная на языки народов СССР.

В 1938 году И. Базоркин стал заведующим литературной частью Чечено-Ингушского государственного драматического театра. Идрис внимательно следил за этнографической достоверностью игры актеров в спектаклях и постановках. «Одни лишь танцы, песни и внешний темпераментный национальный ритм не могут служить исходным пунктом для отыскания национальной формы театра», — отмечал он. Как человек, глубоко любящий свой народ, Идрис показывал в своих произведениях истинный дух народа, его высокие идеалы. По словам драматурга О. Мальсагова, И. Базоркин достиг больших успехов в изображении ингушского национального характера.

«В своих изысканиях национальной формы театр и, в первую очередь, режиссеры должны исходить из жизненной правды, реалистичности подачи образов, такого сценического преподнесения характеров, чтобы зритель узнавал свой народ по игре артистов, переживал бы факты, преподносимые формами, выражениями эмоций своего народа, тогда он поверит в сценическую правду», — писал Идрис.

Обращаясь к вековым ценностям народа, Идрис устами одного из героев пьесы, указывающего на солнечные могильники, говорит: «Вот она, наша правда! Там покоятся кости наших предков. Как эти корни впитали их кровь, так и народ наш впитал их мудрые законы, по которым мы живём!»

Драматургию Базоркина можно назвать социально-этической. В ней решаются проблемы морали и человеческого поведения. Он показывает сюжеты из жизни с глубоко социальными мотивами.

Семейно-бытовую драму «Тамара» Идрис написал в 1938 году, но продолжал работать над ней еще долго. Пьеса была поставлена на сцене театра 10 апреля 1941 года и с тех пор долго не сходила со сцены. Успех этой пьесы определялся вопросами жизни и быта ингушской семьи.

Тематика драматургии Базоркина разнообразна. Он показывает характеры героев в обычной жизни и на войне, рассказывает о патриотизме и долге, о роли женщины в обществе и отношении к ней, об актуальности образования и просвещения и многом другом.

Начало Великой Отечественной войны он принял как огромную трагедию. Идрис был патриотом своей Родины, своей страны, на защиту которой призывал в пьесе «В эти дни» сплотиться воедино и мобилизовать все свои силы. Творческая интеллигенция создавала бригады, которые выезжали к фронтовикам и выступали перед ними. В те дни И. Базоркин, Дж. Яндиев, А. Хамхоев и другие деятели культуры и искусства писали очерки, выступали на радио и перед фронтовиками, призывая на борьбу с врагом.

В октябре 1941 года драматург пишет одноактную пьесу о героизме воина-земляка «Капитан Ибрагимов, или Мой ответ», 6 ноября 1941 года её ставят на сцене Чечено-Ингушского республиканского русского театра имени М. Лермонтова.

Патриотизм и мужество земляков, которые сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, легли в основу многоактной пьесы И. Базоркина «Рождение ненависти», написанной им в середине 1942 года. Благодаря высокой идейности и актуальности эта пьеса имела большой общественный резонанс. Она до сих пор была и остается одним из самых значительных произведений ингушской литературы о периоде Великой Отечественной войны.

Идрис продолжал заниматься драматургией и в годы депортации (1944-1957 гг.). В первые годы писать пьесы приходилось «в стол», так как творческая работа спецпереселенцев пресекалась. Некоторые вещи выходили в свет под другими фамилиями. Написанная им в 1949 году пьеса «Операция» на республиканском конкурсе в Киргизии получила премию, однако под авторством И. Базоркина она появилась только через несколько лет в журнале «Литературный Киргизстан».

В Киргизии Идрис работал во Фрунзенском театре оперы и балета. Театр собирал друзей и единомышленников. Д. Яндиев, Б. Зязиков, Д. Мальсагов, Ж. Зязикова, И. Хантыгов, Х. Муталиев, О. Мальсагов, А. Льянов и другие с удовольствием приходили на спектакли, не пропуская ни одной премьеры.

Это было место общения и духовного обогащения друзей. Старшие приглашали в театр молодежь, затем бурно обсуждали увиденное. Нередко приходила в театр Ф. Оздоева, в будущем — первый доктор наук, профессор среди женщин Чечено-Ингушетии, а также М. Эсамбаев, который со временем стал всемирно известным виртуозом танца.

В театре Идрис работал вдохновенно. Круг его друзей был широким. Он присутствовал на репетициях, умело направляя игру актеров, был незаменимым консультантом во всех вопросах театрального искусства, рецензировал спектакли местных авторов.

Всеми мыслями Идрис был в искусстве. Бывало, он допоздна задерживался на работе. Дружбу с коллегами из Фрунзенского театра оперы и балета он поддерживал и после возвращения на Кавказ.

Драматургия И. Базоркина стала актуальна с новой силой после возвращения ингушей на родину. Ингушам, вернувшимся домой из депортации, хотелось всему миру рассказать о героическом духе своего народа, его верности и чести. Именно эту цель и преследовал режиссер А. Боков, воссоздавая силами народного театра Назрани спектакль по пьесе И. Базоркина «На заре» (1960 г.). На Втором республиканском смотре художественной самодеятельности за спектакль «На заре» театр был удостоен диплома второй степени. Спектакль с успехом шел в разных селах Ингушетии, был поставлен на сцене Чечено-Ингушского драматического театра имени Х. Нурадилова. Трижды пьеса звучала в радиоэфире.

Значительны были заслуги И. Базоркина и в развитии кинодраматургии. В июне 1958 года он первым среди ингушских литераторов написал киносценарий «Труд и розы», который в свою очередь послужил основой сценария к фильму «Я буду танцевать!». Фильм был снят в 1963 году на студии «Азербайджанфильм». За эту работу в 1963 году писатель был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР. В 1966 году И. М. Базоркиным были написаны новый киносценарий и пьеса под названием «Дороги любви» о тружениках села.

Роман-эпопея «Из тьмы веков» И. Базоркина, рассказывающий об истории и культуре ингушского народа, о героических и трагических страницах его жизни, заговорил со зрителем со сцены Чечено-Ингушского государственного театра имени Х. Нурадилова в 1983 году.

Одноименный спектакль был поставлен режиссером, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Станиславского М. Солцаевым. Огромный исторический материал, масштаб выстроенных мизансцен и яркий актерский ансамбль вызвали восторженную реакцию как национального, так и московского зрителя. В главных ролях были заняты А. Марисултанов, З. Радуева, Д. Омаев, Ю. Идаев, З. Багалова, М. Давлетмирзаев.

Спектакль по роману И. Базоркина «Из тьмы веков» позже был поставлен в Республике Ингушетия выпускниками Высшего театрального училища имени Щукина, театральной студией «Современник» в режиссерской обработке В. Поглазова. Без спектакля «Из тьмы веков» ингушскую театральную сцену с того времени представить уже невозможно.

В 2018 году состоялся показ музыкального этноспектакля «Из тьмы веков» по мотивам романа Идриса Базоркина. В актерском составе «Из тьмы веков» — роли исполняли именитые ингушские артисты. Главные роли Зору и Калоя исполняли заслуженные артисты Ингушетии Лема Нальгиева и Рахман Беков. Спектакль «Из тьмы веков» остается одним из лучших спектаклей репертуара Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии.

Не сходит с ингушской сцены и пьеса Идриса Базоркина «Тамара». Эта драма под названием «Закон отцов» входит в репертуар Русского государственного музыкально-драматического театра РИ.

«Закон предков — это ключевая тема творчества Идриса Базоркина, — говорит театральный критик О. Дубинская. — Законы предков, законы отцов очень прочно лежат в основе ингушского общества и сегодня. В произведениях И. Базоркина есть всё, что связано с душевными кодами, миропониманием, мировоззрением, укладом жизни и будущим ингушского народа».

Роль И. Базоркина в истории развития ингушской драматургии и сценического искусства трудно переоценить. Идрис Базоркин выступил в литературе в условиях развития ингушского литературного процесса и стал вместе с тем мастером драматического искусства. Свойственная его пьесам народность, насыщенность характерами, глубокая жизненность сюжетов будут всегда вызывать внимание к его произведениям в ингушском обществе и не только в нем. Драматург и прозаик, историк и общественный деятель, Идрис до конца жизни оставался верным высокой идейности театрального искусства.