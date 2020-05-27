Хабриевы в память о своем брате Тамерлане Хабриеве-Нугзарове

Родился Тамерлан 1 июня 1942 года в семье Темирсултана Хабриева, образованного человека, работавшего в структурах НКВД г. Владикавказа. В первые годы войны отец его находился в тылу на службе, обеспечивая безопасность граждан. Однако депортация не щадила никого. Темирсултан Хабриев вместе с народом был депортирован. Его жена, Зина Дзугутова, вместе с двухлетним Тамерланом осталась в родительской семье.

Ему не дано было ощутить родительской ласки. Детский дом так и остался в его памяти навечно. Он только в юности узнал свою фамилию. В 1958 году он стал артистом конного цирка под руководством учителя и наставника Казбека Нугзарова.

Тамерлан был уже в зените славы, когда он в свои 25 лет узнал своих родных, узнал, что у него на этой земле есть родственники и родные — Хабриевы. Мы были счастливы и рады друг другу всегда. Он долгие годы работал в Грозном, прославился как лучший всадник Чечено-Ингушетии. Круг его друзей ширился. Плотный график работы, заграница, новые программы ограничивали возможности частого общения. Так прошла целая жизнь, посвященная искусству. Он покорил сердца зрителей многих городов и стран, стал лауреатом самых высоких наград в мире.

Тамерлан Темирсултанович — народный артист РСФСР с 1985 года, лауреат Государственной премии РФ 1996 года, обладатель самых высоких международных наград, Человек, при жизни отмеченный памятной звездой на «Алее славы» Московского цирка, ушел из жизни, оставив после себя яркий след на земле, добрую память в сердцах родных и близких.

В его лице российское цирковое искусство, ингушский народ и Хабриевы, в частности, понесли большую утрату.

Тейп Хабриевых