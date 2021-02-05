Организатором встречи со студентами колледжа, уже не в первый раз, выступила этнограф и руководитель мастерской «Истинг» при РДНТ Зейнеп Дзарахова. Отмечая значение популяризации народной культуры среди школьников и студентов, завуч по воспитательной работе Марина Албогачиева создала прекрасные условия для проведения встречи.

Лекция о древнем искусстве ковроделия увлекла всех присутствующих, для которых этнограф Зейнеп Дзарахова открывала своим интересным повествованием страницы неведомой им древней культуры. Здесь же была представлена выставка из 12 войлочных ковров с орнаментами, сделанных мастером и ученицами под её руководством в мастерской «Истинг» в 2018-2021 гг. Это войлочные ковры, которые имеют свои наименования от названия сёл, в которых они были зарисованы в начале ХХ века в Джейрахском ущелье и равниной части Ингушетии: «Ангушт», «Эхки-юрт», «Шолхи», «Буро». Здесь же молодые мастера показали мастер-класс по валянию войлока, а четверо воспитанниц продемонстрировали мастерство ковроделия.

Участники акции проявили большой интерес к народному ремеслу, приняли активное участие в процессе валяния шерсти, попробовали себя в ковровом рукоделии. На встречу со студентами пришла и победительница проекта «Сув» Танзила Дзарахова, которая продемонстрировала своё знание войлочного дела.

Приятной церемонией встречи стало награждение почетными грамотами воспитанниц мастерской «Истинг», являющихся студентами этого колледжа — Саралиевых Айны и Мадины, Плиевой Мовлатхан и Мальсаговой Ашат.

«Просветительское направление «Фолк-урок» — это знакомство детей с богатым нематериальным культурным наследием нашей страны, создание условий для познавательной деятельности учащихся через привлечение к участию и организации научно-просветительских и образовательных акций с использованием интерактивных и цифровых технологий», - отметила Эсет Абдурзакова и поблагодарила лектора и мастера Зейнеп Дзарахову за интересную лекцию, мастер-класс и большую работу, проводимую ею.

После окончания встречи желающих обучаться этому ремеслу стало ещё больше. Каждая из девушек говорила о том, что больше им понравилось. Кто-то жаждал валяния, другие пожелали заняться кройкой, третьи — вышивкой.

Завершая встречу под таинственным названием «Веков связующая нить», завуч по воспитательной работе Политехнического колледжа Марина Албогачиева поблагодарила гостей и молодых мастериц за столь важную и нужную работу по сохранению культурного наследия народа.