Во все времена ингушский народ проявлял уважение к старикам. Уважение к старшим заложено в ингушских адатах. Мы и сегодня соблюдаем традиции и с особым пиететом относимся к старикам. Им многое пришлось повидать на своем веку. Но при этом они сохранили ясность ума и делятся с нами жизненной мудростью. У них видение глубже и шире, поэтому в ингушском языке, в буквальном переводе, понятие «боакхий наха» звучит «большие люди». Надо слушать и слышать их.

Часто общалась я со старцем Илезом Зааамовичем Мерешковым (1919-2011), уроженцем с. Кантышево, жившим после возвращения из депортации в с. Ангушт, затем в г. Назрань. Дала къахетам болба.

Красивый от природы, уважаемый в народе, он обладал глубокой мудростью и с удовольствием делился знаниями о традиционной культуре народа. По плановой работе в НИИ мы собирали активно полевые этнографические материалы. Женой Илеза была тетя Фадман (сестра моего свекра). Часто приходила к ним в гости и никогда рассказы не повторялись.

Зная, что мне интересно наше народное сознание, этикет, Илез обращал моё внимание на актуальные этикетные сюжеты.

О родственных взаимоотношениях ингушей

«5-летний дядя равен по статусу 15-летнему племяннику.

В радостные и горестные события, да и вообще, если что-то в доме дяди по матери происходит, племянник (сын сестры) должен быть там и взять на свои плечи хлопоты. У ингушей говорят о племянниках: «Он должен раньше всех прийти, больше всех работать, меньше всех есть, позже всех уходить».

Если его кто-то ставит у котла, в котором варится мясо для многочисленных гостей, он не может его покинуть, пока его не освободят от этого более старшие по двору. Кровное родство обязывает. Дети кунаков могут, но не обязаны поддерживать скреплённое отцами родство».

О необходимости поддерживать родство

«Долг родственников — быть в доме — в горе и радости. Поддерживать родственные отношения нужно на протяжении всей жизни. Это богоугодное дело, это долг каждого ингуша. Но, помню, как в старину говорили, что наступят времена, когда близкие родственники будут всё больше отдаляться, в том числе от посещения родных и исполнения своих родственных обязательств, а активнее станут родственные связи с «захалаш» (почётные родственники; отдалённые родственники). Они будут всё более сближаться».

Несостоявшееся родство

«Засватали девушку. Все в округе говорили, что сама она хорошая, только вот мать плохая. Собрался жених к роднику, чтобы увидеть ту девушку. Подъехал на коне к мостику рядом с родником и хочет переехать через мост, но конь не идет. Увидев это, девушка говорит ему: «Он не сможет через такой тонкий мостик перейти». «Мать этого жеребца спокойно переходила этот мостик», — ответил парень. И девушка тут же: «Тогда хлестни! Он не может быть непохожим на мать». Юноша как бы ответ получил на свой вопрос о девушке, и решил не засылать сватов».

Судьи (кхелахой)

«Умер муж, осталась жена одна. Собрались третейские судьи и всё имущество разделили между братьями покойного, ничего не оставляя для жены. Приняв решение, они все встали, направились к выходу и не заметили, что в это время жена покойного молча сняла с себя пояс и повязала его на столб, стоящий во дворе. Все ушли.

Спустя немного времени как-то один из этих стариков проходил мимо играющих мальчиков, у которых завязался спор в игре. И вдруг один из них говорит: «Пусть я буду похож на тех, кто вершит неправильное деление имущества, если я не прав».

Услышав это, старик подозвал его и спросил, почему он так говорит, на что мальчик ответил: «Неужели принимая решение, вы даже не заметили, что женщина сняла свой пояс и обвязала им столб. Она вам знак давала, что у покойного наследник может быть. Она уже родила мальчика».

Старик понял, созвал совет, и тут же всё имущество вернули женщине».

***

«Времена меняются, — говорил мне с улыбкой Илез. — Наблюдаю, как ты собираешь материалы о прошлой жизни, взаимоотношениях в семье, но помни: времена меняются, и будь готова к тому, что свекровь и невестка поменяются в ролях уже на твоей памяти. Будь хорошей невесткой, как только в дом придет невеста!»

Уходит старшее поколение — кладезь мудрости народной. Слушать и слышать их — огромное счастье!