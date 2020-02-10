На выставке представлена и Ассоциация ремесленников Ингушетии, среди которых коллекция войлочных орнаментированных ковров — истингов этнографа Зейнеп Дзараховой, созданных совместно с ученицами.

Свою продукцию на ярмарке представили мастера, ремесленные центры, производители известных брендов и другие участники. В здании «Экспофорума» работал центр деловых контактов, в котором производители и закупщики смогли провести переговоры и заключить контракты. Для простых посетителей «Невский ларец» предстал пёстрой ярмаркой, на которой можно было выбрать сувенир и полезную в быту вещь, сделанную руками известных мастеров. Также для посетителей подготовили концертную программу и увлекательные мастер-классы.

Напомним, что международная выставка-ярмарка «Невский ларец» проходила три дня — с 7 по 9 февраля.