Выставка

Ярмарка в городе на Неве

Этнограф Зейнеп Дзарахова представила ингушские истинги на ярмарке народных промыслов в Санкт-Петербурге

0

7 февраля в петербургском выставочном центре «Экспофорум» начала свою работу III Международная выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремёсел «Невский ларец». Она собрала произведения ведущих российских и зарубежных мастеров.

На выставке представлена и Ассоциация ремесленников Ингушетии, среди которых коллекция войлочных орнаментированных ковров — истингов этнографа Зейнеп Дзараховой, созданных совместно с ученицами.

Свою продукцию на ярмарке представили мастера, ремесленные центры, производители известных брендов и другие участники. В здании «Экспофорума» работал центр деловых контактов, в котором производители и закупщики смогли провести переговоры и заключить контракты. Для простых посетителей «Невский ларец» предстал пёстрой ярмаркой, на которой можно было выбрать сувенир и полезную в быту вещь, сделанную руками известных мастеров. Также для посетителей подготовили концертную программу и увлекательные мастер-классы.

Напомним, что международная выставка-ярмарка «Невский ларец» проходила три дня — с 7 по 9 февраля.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский футболист Солтмурад Бакаев оформил дубль за казанский «Рубин»
Ингушские спортсмены стали призёрами Всероссийского турнира по спортивной борьбе грэпплинг
Прославленный борец Магомед Мусаев назначен советником министра спорта Ингушетии
В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится персональная выставка мастера ДПИ Яхи Цечоевой
Магомед-Тагир Ханиев стал победителем первенства СКФО по вольной борьбе среди юношей до 18 лет
На межрегиональной конференции в Ингушетии обсудили проблемы профессионального образования в России
Ингушетия в десятке регионов с самой низкой доступностью бензина
Троих из 26 детей, возвращенных из Сирии в Россию, доставят в Ингушетию
Прокуратура выявила нарушения на официальном сайте администрации Карабулака
Заурбек Акталиев стал призером первенства СКФО по дзюдо
Ислам Хазбиев стал победителем и призером международного турнира по джиу-джитсу

Главное

Яндекс.Метрика

 