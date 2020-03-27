Потом было 1 марта 1924 года, когда участники самодеятельного театрального кружка Владикавказской партшколы сыграла спектакль «Похищение». С этим же театром судьба свела тогда еще молодого Михаила Булгакова. Он пишет для него пьесу «Сыновья муллы».

В 1927 году театр играл пьесы, специально написанные для него З. Мальсаговым: «Салихат», «Классовая борьба в ауле» и Д. Дахкильгова «Знахарка».

В 1929-1930 гг. был организован драмкружок при Ингушском педагогическом институте, где в то время учились Идрис Базоркин, Хажбикар Муталиев, Ибрагим Оздоев, Хамзат Осмиев. Будучи студентом, Хажбикар Муталиев написал пьесу «Око за око, зуб за зуб».

В 1931 году на Первой Северокавказской олимпиаде искусств горских народов в Ростове-на-Дону ингушская театральная студия заняла первое место с постановкой Орцхо и Дошлуко Мальсаговых «Перелом».

В 1950-х годах прошлого столетия во всех республиках и многих городах бывшего Союза сложился довольно значительный круг коллективов, по уровню своему стоящих значительно выше обычных самодеятельных кружков. Такие коллективы стали называться народными театрами. В 60-е годы государство стало уделять им всё большее внимание, так как на народные театры возлагались большие надежды. Они стали одним из важнейших средств эстетического и культурного воспитания молодёжи и населения в целом, прежде всего сельского населения.

В 1959 году Ингушский народный театр возглавил народный писатель Чечено-Ингушской АССР Ахмет Боков — первый режиссёр этого театра. Он был автором и режиссёром, художником и декоратором, драматургом, администратором, рабочим и актёром. С ним в те годы рядом были его верные друзья, проводники массовой культуры, самодеятельные артисты Микаил Зангиев, Бек Абадиев, Хаваж Торшхоев, Хава Карахоева, Алихан Сагов, Тамара Акиева и многие другие.

Сегодня в республике три действующих театра: Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина, Русский государственный музыкально-драматический театр Республики Ингушетия и Театр юного зрителя. Радует зрителей и Студия театра и кино «Барт», созданная в 2008 году.