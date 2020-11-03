Мне пришлось эту традицию пояснить тем, что невесте с первого дня указывают её место в семейной иерархии. То есть ей положено услуживать всем, начиная от старшего в доме и заканчивая самым младшим. И чем раньше она это поймёт и примет, тем крепче будут её взаимоотношения с супругом и в новой семье.

И в то же время, есть определённые требования к членам новой семьи по отношению к невесте. Ей надо оказывать знаки внимания, относиться с уважением, не предвзято и стараться помочь влиться в семью, излишне не демонстрируя её социальный статус. А отсутствие жениха на свадьбе отнюдь не умаляет крепость и достоинство будущей пары, это лишь демонстрирует одну из сторон национальной сдержанности в семейных отношениях. Эта традиция сформировалась несколько тысячелетий назад, но с тех пор ничуть не изменилась.

Безусловно, речь зашла и о свадебных обрядах Индии, которые, как мне казалось, нам знакомы по индийским фильмам. Но оказалось — не всё. Так, например, за неделю до свадьбы руки и ноги невесты разукрашивают хной — разными орнаментами, защищая её, таким образом, от злых духов, после чего ей уже не подобает покидать дом до самой свадьбы, а после бракосочетания молодая жена не выполняет никакой домашней работы, пока узоры не сойдут полностью. Суженый приезжает на белом коне — мечта каждой девушки! А младшему брату невесты, а в некоторых племенах эту роль исполняет отец, предоставляется честь встретить жениха у самых ворот и по традиции помыть ему ноги и поцеловать как родственника.

Нам стали интересны традиции в сфере бракосочетания у других народов мира, и вот что интересного мы накопали во всемирной сети.

В Нигерии в день свадьбы к жениху применяется «палочная система» — жених должен пройти к своей избраннице через строй её родственников, вооружённых палками. А будущие тесть, теща и прочая родня норовят стукнуть его побольнее. Отыгрываются за будущее! Похожая традиция существует и в Йемене, где жениха в день свадьбы принято щипать, пинать и бить.

Жених с Гебридских островов, что расположены в Атлантическом океане, должен всю ночь перед свадьбой простоять на высоком скалистом обрыве. Занятие это рискованное. Неверное движение, и можно сорваться в пропасть!

В племени баниа, с реки Замбези, жених задолго до свадьбы приходит в дом невесты, где его без конца изнуряют работой. А вот если он за это время поймёт, что это ему не подходит и решит уйти, то будет вынужден выплатить «обманутой» невесте компенсацию.

В немецком Бремене потенциальный жених должен подмести ступени городской старинной ратуши. А невеста придирчиво оценивает качество уборки. Поработать метлой, как и ингушским невестам, приходится и девушкам из южноафриканского племени Кгатла на следующее утро после брачной ночи — она должна вымести дочиста внутренний двор.

Не позавидуешь невесте племени бушменов. Потенциальный жених должен вонзить в тело своей избранницы без использования лука «стрелы любви» — заострённые кости, смазанные обезболивающим веществом. Вонзаются они, как правило, в самое мягкое место.

Более лёгкие испытания предстоят, согласно традиции, английским невестам. Девушка всего-навсего должна поднять одной рукой тяжёлую крышку старинного церковного сундука.

А вот у китайцев более современный подход к невестам. Каждая китаянка должна представить избраннику справку, подтверждающую имя, фамилию, дату рождения, национальность, семейное положение и... пол! Доверяй, но проверяй, как говорится.

В Гвинее невеста буквально бегает от жениха — три дня! В день свадьбы друзья похищают добровольно девушку. Потенциальная тёща выкрикивает проклятия в адрес похитителей дочери, а все остальные женщины активно помогают ей. И весь этот ор стоит по селу три дня! В итоге невесту ловят и тащат в дом жениха. Но теперь наступает его очередь убегать и прятаться! Правда, находят его «уставшего» быстро, в тот же день, и затем ритуально раскрашивают и сочетают влюблённых браком.

А вот греческие невесты брачный союз заключают проверкой на прочность или тестом на «подкаблучность». Они после традиционного: «Да убоится жена мужа своего», изо всех сил наступают на ногу жениха каблуком, и если тот не увернётся — так и жить ему всю жизнь под каблуком. «Уж лучше она постоит в углу, а я посижу с друзьями», — подумали, наверное, многие наши женихи, чем быть разоблаченным прилюдно.