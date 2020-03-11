Жизненный оптимизм, любовь к людям, маленьким и большим, готовность быть среди первых, если кому-то понадобится помощь, несомненно, привели некогда Дугурхан Хаутиеву в кукольный театр, где мир видится совершенно другими глазами, где чувства добрые и открытые, а на сцене по-особенному звучат слова великого мыслителя ХХ века Габриэля Гарсиа, полюбившиеся нашей героине: «Если бы у меня еще оставался кусочек жизни, я бы не провел ни одного дня, не сказав людям, которых я люблю, что я их люблю. Я бы убедил каждого дорогого мне человека в моей любви и жил бы влюбленный в любовь. Ребенку я бы подарил крылья, но позволил ему самому научиться летать. Стариков я бы убедил в том, что смерть приходит не со старостью, но с забвением».

Эти слова близки внутреннему мироустройству актрисы, о которой родные и близкие говорят, что отличительной чертой характера является её безграничная любовь и жизнелюбие.

Дугурхан Гирихановна Хаутиева пришла работать в Чечено-Ингушский государственный театр кукол в 1981 году. Как это обычно бывает, Дина, так ласково и по-дружески называют её родственники, друзья и коллеги, проходя с сестрой мимо театра, увидела объявление, где было написано, что требуются молодые люди, хорошо владеющие родным языком. Дина сразу же очаровала руководство театра своей простотой и открытостью. Буквально через несколько дней она уже репетировала свою первую роль — Утенка в спектакле «Тайна дома утят». Эта была самая серьёзная и самая ответственная роль, которую она запомнила на всю жизнь, и с которой началась её театральная судьба. Но до этого, как и все дети, она играла на импровизированных уличных площадках свою первую Золушку, Принцессу, Мальвину и других героев любимых детских фильмов, не думая, что лицедейство скоро станет делом её жизни.

В чеченской труппе театра Дина проработала год. Но это были самые насыщенные и запоминающиеся дни. Всё для неё было новым и интересным. Как и знакомство со сценой, с талантливыми актёрами, с профессиональными наставниками, которых она всегда вспоминает с любовью, благодарностью и почтением. Это Ю. Набоков, Е. Тааль, С. Чапаевна, В. Ганукаев, Р. Мехтиева, Т. Исаева, без которых, говорит она, не было бы и актрисы Дугурхан Хаутиевой.

В тяжёлые 90-е годы, когда рушилась великая страна, а в Грозном шли военные действия, и Дугурхан пряталась с маленьким сынишкой и другими жителями от артобстрелов и бомбёжек в подвалах, ей казалось, что театральная карьера закончилась для неё навсегда, и вряд ли она уже когда-нибудь вернётся на сцену. Но судьба сулила ей более счастливую дорогу.

«Благодаря Мусе Хадзиеву, его неимоверному упорству и стойкости, Театр кукол был создан и в Ингушетии, — говорит она. — Наше театральное братство сумело сплотиться вокруг него и стать сильнее тех невзгод, в которых оказались не только мы, но и все наши соотечественники. Мы нашли в себе силы, чтобы подняться и потянуть за собой остальных. Мы отстояли право Театра кукол жить и развиваться, добиваясь успехов и радуя наших маленьких зрителей».

Дугурхан окончила Ярославский государственный театральный институт имени Волкова. В театре она работает почти 40 лет.

«Я безумно люблю то, чем занимаюсь, — говорит Дина, — искусство кукольного театра прекрасно тем, что дает людям возможность посмотреть на самих себя со стороны. Ведь кукла иногда может сказать о человеке больше, чем сам человек может сказать о себе».

Артистизм, жизнелюбие, открытость и яркость в сочетании с работоспособностью, принесли ей признание режиссёров и зрителей. Это позволило актрисе создать незабываемые сценические образы как комедийного, так и драматического плана в таких спектаклях, как: «Рамис и Ната» С. Чахкиева, «Бука» В. Супонина, «Горская сказка» С. Чахкиева, «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» И. Токмаковой, «Гамлет» У. Шекспира, «Красивая, как солнце» А. Вученович и т. д. Среди работ, высоко оцененных зрителем и критикой, спектакли «Последний гусар» Р. Мальсаговой (мать гусара), «Али-баба и разбойники» В. Маслова (Али-баба), «Сумасшедшая ночь» Б. Абадиева (жена), «Любовь. Любовь. Любовь» Р. Мальсаговой (возлюбленная), «Лисенок-плут» В. Павловскиса (Зайчик), «Гроза» (Кабаниха) Н. Островского в постановке А. Льянова и т. д.

Четыре раза Дугурхан Хаутиева была признана лучшей актрисой года. Так, в 1996 году свою первую большую награду «За лучшую актёрскую работу» она получила за роль мальчика Назира в пьесе С. Чахкиева «Ничего не бойся, Зураб!» В своего героя она вложила всю любовь, которую питала к своему тогда ещё четырехлетнему сыну. Она передала его образ, как потом призналась сама, и потому роль получилась удачной, интересной и признанной зрителями и театральными критиками.

В 1998 году впервые утверждённая премия «Дошо лийг» («Золотая лань») Министерством культуры Ингушетии — «Лучшая женская роль» тоже досталась Дине Хаутиевой за роль матери в спектакле «Последний гусар» Р. Мальсаговой. Это была большая радость и гордость театра — быть первой из числа трёх театров.

В 2002 году Дугурхан Хаутиева вновь лучшая актриса года. Теперь за роль возлюбленной в спектакле «Любовь, Любовь. Любовь» Р. Мальсаговой.

В 2018 году лучшей актрисой года Дугурхан Хаутиева признана за участие в музыкально-литературной композиции «Бейся, сердце», посвящённой 100-летию известного ингушского поэта и писателя Джемалдина Яндиева.

Звание «Заслуженный артист Республики Ингушетия» Дугурхан Хаутиева получила в 1996 году, а в 2007 году она стала уже народным артистом республики. В этом же году ей вручена почетная грамота за большой вклад в развитие театрального искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность, активную общественную работу и в связи с 15-летием Ингушского республиканского отделения СТД РФ, где она с 2014 года выполняет обязанности заместителя председателя.

Актриса очень талантлива и потому востребована и в других театрах. Немало ролей сыграно ею в Русском государственном музыкально-драматическом театре Ингушетии, в таких спектаклях, как «Искушение» Ф. Джованни (теща), «Золотой укол» Б. Шадыжева (мать), за которую она получила высокую награду; «Женитьба» Н. Гоголя (тетушка), «Сон, или Картина в цветах» (танец) М. Базоркина; «Паспорт» (мать) М. Базоркина; «Обреченные» (мать) А. Льянова и т. д.

Дугурхан Хаутиева — активная участница различных фестивалей, творческих мероприятий, новогодних и праздничных представлений, проводимых как в республике, так и за её пределами. Среди них театральный форум «Время перемен», международные фестивали театров кукол — «Радуга» в Самаре, «Рабочая лошадка» в Набережных Челнах, «Куклы Кавказа» в Грозном, «Преданья старины глубокой» в Тамбове, «Шомбай-fest» в Казани и мн. др. Она лауреат I Российского театрального фестиваля «Комплимент» в Новочеркасске. В фестивале российских театров Северного Кавказа и стран Черноморского Каспийского региона её «тётушка» в спектакле режиссера А. Льянова «Делегированная власть» была признана лучшей женской ролью.

Дугурхан с успехом удается реализовать своё мастерство не только на сцене, но и на телевидении и в кино. Она успешно работала в детском юмористическом журнале «ГIальгиж»; снялась в нескольких музыкальных клипах; играла роль в художественном фильме Марины Ли «Крошки хлеба» по рассказу С. Чахкиева, повествующем о трагедии депортации ингушей в 1944 году.

Наша героиня ещё и прекрасный организатор и чтец. В 2016 году она провела вечер памяти ингушского поэта Джемалдина Яндиева в Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева, где самозабвенно и под заслуженные восторги зрителей читала его стихи. В том же году Дугурхан приняла участие в юбилейном мероприятии, посвященном 100-летию Джемалдина Яндиева, которое проходило в Москве.

За заслуги в области культуры и искусства Дина Хаутиева не раз была отмечена дипломами, почётными грамотами и высокими наградами республиканского правительства, Министерства культуры и Народного собрания Ингушетии. Среди наград есть и грамота регионального Министерства внутренних дел за активное участие в День памяти погибшим сотрудникам, почётная грамота регионального отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» и диплом «Женщины Кавказа в культуре».

За сорок лет работы ею сыграно свыше 50 ролей, каждая из которых отмечена своей индивидуальностью и неповторимостью.

«Человек на сцене должен захватить зрителя, увлечь его и повести за собой. Эти качества в Дугурхан выражены в полной мере, — говорит директор Театра юного зрителя Муса Хадзиев. — Она человек твёрдого характера и большой жизненной силы, очень яркая, интересная и всё время ищущая. Для театра такая актриса — это большая удача и большое подспорье».

Если говорить отдельно о человеческих качествах актрисы, то можно дополнить их признанием друзей, родных и коллег, которые отмечают её доброту и заботу о каждом, верность дружбе, требовательность к себе и окружающим, и как лучшие качества — душевную чистоту и жизнерадостность. Этим и объясняется всенародная любовь зрителей.

«Театр дал мне очень многое, — говорит Дугурхан Хаутиева, — я поняла, как ценно то, что ты делаешь, и важно то, кто рядом с тобой. Это те люди, которые никогда не предадут и не подведут. Рядом, когда тебе тяжело и когда у тебя радость. В театр мы приходим как домой. Это моя семья. Моя жизнь. Вокруг меня — мои родные люди, проверенные временем, каждому из которых в моём сердце есть своё место».