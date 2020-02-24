Благодарные потомки великого русского писателя и драматурга в лице современных деятелей литературы и искусства высоко чтят творческий посыл своего славного предка и постоянно возвращаются к его произведениям, ставят их и учат нас жить по совести.

Отрадно, что достаточно много Гоголя и в репертуарах ингушских театров. К примеру, актеры Ингушского драматического театра имени Идриса Базоркина с удовольствием играют пьесы этого русского художника слова, но свой нынешний очередной сезон национальный театр республики решил начать с показа спектакля «Пока арба не перевернулась» по пьесе грузинского драматурга О. Иоселиани. И не прогадали.

Переведенная на ингушский язык пьеса получила название «Ворда харцалехь», а постановку осуществил специально приглашенный для этого к нам, в республику. грузинский режиссер Вахтанг Николава, который нашел наиболее близкие по духу способы выяснения отношений между родными людьми и показал, как это важно чтить родителей при их жизни, а не после того, как они уйдут в вечный покой.

Долгожданная премьера спектакля состоялась 1 февраля 2020 года при полном аншлаге. Спектакль прошел с огромным успехом и был принят на ура.

Не менее восторженно принимали зрители актеров драмтеатра и спустя две недели после триумфальной премьеры. На свой второй выход актеры вышли на сцену муниципального Дворца культуры Назрани 15 февраля, и, как говорили многие зрители, побывавшие на первом дне показа, на этот раз они сыграли не хуже, если не лучше.

И вообще, надо отдать должное, даже самый искушенный зритель мог увидеть, что артисты драмтеатра сыграли свои роли талантливо и полностью раскрыли замысел автора. Заполненный зал городского ДК продолжительными аплодисментами благодарил артистов за игру.

Действие в спектакле происходит в старой грузинской деревне, где люди живут своей размеренной жизнью. Крестьянин Агабо очень огорчен тем, что его сыновья, повзрослев и женившись, не стали жить с родителями вместе, а покинули родной дом и уехали жить в город. Для того чтобы спустя много лет собрать их всех вместе, старик идет на отчаянный поступок — он посылает детям телеграмму о своей смерти. Только подписывается он под этой телеграммой чужим именем. Дети, естественно, узнав о смерти отца, быстро собираются и приезжают в родимое гнёздышко. Но не тут-то было... Напрасно они лили горькие слезы и напрасно причитали по усопшему отцу: Агабо лежал на тахте, покрыв себя толстым одеялом, и ждал, что будет дальше, когда громкие крики сыновей и снох с траурной песней стали приближаться к его дому.

Так открывается первая часть спектакля, мастерски сыгранного актерами Ингушского драматического театра имени Базоркина.

Навестив отца, сыновья вскоре уезжают, но «пока арба не перевернулась», пока жив Агабо, он будет бороться за то, чтобы молодежь оставалась в колхозе и возделывала землю с такой же любовью, как и их отцы. А пока, оставшись один на один со своей старостью и вечно причитающей женой, отец некогда большого и дружного семейства с иронией и глубокой скорбью в голосе доносит со сцены ощущения тоски и уныния от одиночества, на которое его обрекли родные по крови люди. «Так не должно быть, неправильно это, чтобы люди тосковали по родной плоти», — недвусмысленно говорит Агабо. Эта нота становится заключительной в спектакле и заставляет многих задуматься над секретами человеческого бытия.

Главную роль в спектакле сыграл талантливый актер драмтеатра Беслан Холухоев. Его Агабо воплотил типичный и неповторимо индивидуальный характер крестьянина, любящего землю, свой труд на ней, своих детей, на ней рожденных, и ценящего людей по их отношению к земле, родному очагу, друг к другу.

А режиссер-постановщик тоже не стал злоупотреблять возможностями характерности образа, даваемой грузинским колоритом пьесы: главный герой для него, прежде всего, сын и хозяин земли. Таким его и увидели благодарные ингушские зрители, которые остались под хорошим впечатлением от просмотра.