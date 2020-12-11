Примечательно, что в числе первых, после создания модульной библиотеки, здесь провели мероприятие, посвященное именно Чаху Ахриеву. Нужно отметить, что в читальном зале библиотеки есть постоянно действующая выставка о Ч. Ахриеве, как основоположнике этнографии и ученом, чьё имя носит центральная библиотека.

Вниманию посетителей были представлены фотоматериалы, этнографические статьи и очерки Чаха Ахриева, изданные в разных сборниках и книгах в ХIХ-ХХ вв., в том числе материалы Ахриевских чтений, проходивших в стенах Ингушского НИИ с 1995 года.

Чах Ахриев — просветитель, ученый и общественный деятель, внес неоценимый вклад в развитие образования, культуры и науки ингушей. Родился он в горном селении Фуртоуг 10 мая 1850 года в семье старейшины Джейрахского общества Эльмурзы Ахриева. Это было время окончания многолетней Кавказской войны. Рано оказался мальчик вдали от своих родных. Его вместе с другими увезли в аманаты. Детство его прошло в семье полковника, который взял Чаха в свою семью. Вместе с его семьёй Чах переехал в Ставпрополь, поступил в гимназию в 1862 году и оказался в числе передовых людей своего времени. Он окунулся в мир подлинной русской культуры.

После окончания гимназии вернулся в Ингушетию и работал над сбором фольклорного и этнографического материалов в разных районах Ингушетии. Богатейший этнографический и фольклорный материал сгруппирован и обобщен Чахом Ахриевым таким образом, что дает целостное представление о самобытной духовной и материальной культуре ингушей. Это такие работы как «Ингуши (их предания, верования и поверья)», «Похороны и поминки у горцев», «Несколько слов о героях в ингушских сказаниях», «Заметки об ингушах», «Присяга у ингушей», «О положении ингушской женщины», «Этнографический очерк ингушевского народа с приложением его сказок и преданий». Чах Ахриев первым записал сюжеты нартского эпоса ингушей. Записанные им сюжеты нартского эпоса представляют особую ценность в целом для кавказоведения.

Научные материалы Ч. Ахриева говорят о нём не только как об этнографе, но и как социологе, этнопсихологе. В работах «Нравственное значение присяги у ингушей», «О характере ингушей» Чах Ахриев заостряет внимание на «смыслообразующих» столпах национальной культуры ингушей, на его главных основах. Умер Чах Ахриев в 1914 году. Похоронен в с. Фуртоуг на родовом кладбище. О жизни и научной деятельности ученого мы писали в нашей газете 11 мая 2020 г. в статье «Чах Ахриев. Жизнь и творчество».

Выставка также знакомит посетителей с материалами, личными вещами, статьями и очерками о сыне Чаха — Рашид-Беке Ахриеве.

Родился Рашид-Бек Ахриев 14 января 1893 года. Детство его прошло в Азербайджане, где работал его отец, Чах Ахриев. В 1910 году Рашид-Бек окончил во Владикавказе мужскую гимназию и в том же году поступил в Тифлисское юнкерское училище, после окончания которого в 1914 году он как офицер был направлен на службу в 81-й Апшеронский полк, в составе которого штабс-капитан Рашид-Бек ушел на Первую мировую войну. За боевые отличия на фронте имел награды и ордена: Святой Анны четвертой степени с надписью «За храбрость», Святого Станислава третьей степени с мечами и бантом, Святой Анны третьей степени с мечами и бантом, Святого Владимира четвертой степени с мечами и бантом.

В 1917 году Рашид-Бек окончил Гатчинскую авиашколу, и в составе истребительной эскадрильи офицер-авиатор Российского императорского военно-воздушного флота снова ушел на фронт. «Летает, как вихрь», — говорили о его полетах.

В 1924-1925 гг. Рашид-Бек Ахриев являлся летчиком Среднеазиатского отделения Российского общества «Добролет», «пионером» авиации Таджикистана. В 1927-1937 гг. Рашид-Бек служил в гражданской авиации в Харькове. До 1941 года обучал молодых летчиков.

В первые дни Великой Отечественной войны Рашид-Бек Ахриев был переведен в Московскую авиагруппу особого назначения. Оттуда — на Ленинградский фронт. Последний боевой вылет был совершён Рашид-Беком Ахриевым 20 января 1942 года, с которого он не вернулся.

Рашид-Бек Ахриев был одним из первых летчиков на Кавказе. Был «пионером» авиации Таджикистана. Был участником двух мировых войн. Он остался в анналах истории российской авиации мужественным человеком и патриотом великой страны! О героической жизни нашего летчика в газете «Ингушетия» были в августе 2020 года опубликованы статьи «Ингуши в истории российской авиации», «Рашид-Бек Ахриев стоял у истоков авиации Таджикистана».

Достойным их внуком и сыном был и Хаджи Рашидбекович Ахриев, видный врач и ученый. Родился Хаджи Ахриев в 1930 году в Харькове, где в то время жила их семья, а отец служил в гражданской авиации. Как и всех его сверстников, детство Хаджи совпало с войной. Однако и его, сына военного летчика, не миновала судьба депортации своего народа.

В 1956 году окончил медицинский институт в городе Фрунзе, вернулся на Кавказ, работал в горном селении КБР — Тырныаузе, 1-ой городской клинической больнице КБР, в Назрановской больнице в Крепости, в больнице скорой и неотложной помощи в Грозном в 1957-1965 гг. Это были годы становления его как хирурга и врача. Он все время повышал свои знания, был учеником известного в стране топографа-анатома и хирурга Б. В. Огнева и после окончания аспирантуры в Москве в 1969 году был приглашен на работу в Кабардино-Балкарский университет на медицинский факультет.

Преподавал 37 лет, работал в должности заместителя декана, был большим энтузиастом, общественным деятелем, умел собирать вокруг себя людей, отдавал себя работе и своим примером вызывал у студентов достойное отношение к учебе и жизни. «Хаджи Рашидбекович вложил в становление и развитие медицинского факультета много сил и энергии», — писали о нем в газетах КБР. Он пользовался невероятным уважением и авторитетом в университете среди коллег и студентов, многочисленных врачей и друзей в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, стране.

Хаджи Ахриев дорожил своим происхождением, любил Ахриевых, свой народ и был большим интернационалистом. Он имел глубокие познания в самых разных областях. Собирал по крупицам то, что касается истории жизни и деятельности деда Чаха Ахриева, отца Рашид-Бека Ахриева, истории своей фамилии, своего народа и страны. Он чувствовал пульс времени и эпохи и всегда призывал к образованию, трудолюбию, благородству. Принимал участие в судьбе своих соотечественников, родственников и многих поддержал в начале жизненного пути.

К нему, внуку первого ученого из ингушей и сыну первого летчика из народов Кавказа, обращались из самых разных уголков страны. Его приглашали на международные форумы и научные встречи. Он всегда принимал деятельное участие в них. Временами Хаджи приезжал в родовое селение Фуртоуг, во Владикавказ, где всё напоминало об истоках и детстве, в Малгобек, где жили близкие родственники. Хаджи Ахриев ушел из жизни в 2020 году.

Первый ученый из ингушей Чах Ахриев, первый летчик из народов Северного Кавказа Рашид-Бек Ахриев, врач и ученый Хаджи Ахриев оставили дорогую память о себе глубокими познаниями, высокой культурой знаний избранных ими профессиональных направлений, благородством и большой любовью к народу и стране.

Ингушетия гордится ими!