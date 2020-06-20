Данный форум, инициатором которого выступил творческий коллектив Русского государственного музыкально-драматического театра Республики Ингушетия, был организован под патронажем Союза театральных деятелей РФ.

В мероприятиях участвовали как представители театральной среды Северо-Кавказских регионов — Адыгеи, Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Астраханской и Ростовской областей, так и продюсеры, специалисты в области маркетинга, эксперты по организации театрально-концертного дела, представители театральной биржи труда и другие.

Среди ключевых вопросов, которые поднимались театроведами в работе форума, были не только финансовые проблемы, но и репертуар театров, гастрольная деятельность, проблема формирования театральной культуры зрителя.

«Мы собрались тогда, чтобы обсудить комплекс проблем, который имел место быть на территории театрального пространства Юга России, и попытаться тем самым вместе найти пути их решения, — сказал один из организаторов встречи, секретарь Союза театральных деятелей России, ректор высшей школы сценического искусства при Министерстве культуры страны Геннадий Дадамян. — Запланированная правительством страны реструктуризация учреждений культуры, безусловно, коснулась и театров. И наша задача состояла в том, чтобы совместными усилиями найти пути выживания в этой ситуации. А силы для объединения и консолидации у региональных театральных коллективов есть и были, потому что есть талант и желание работать».

Если мы вернемся немного назад и поинтересуемся историей возникновения театров в нашей республике, то узнаем, что становление профессионального драматического искусства Ингушетии началось в начале XX века. Оно было связано с именем известного писателя современности Михаила Булгакова. Всеобщий послереволюционный хаос, социально-политические катаклизмы, которые проходили в стране в начале 20-х годов прошлого столетия, обусловили пребывание будущего писателя, тогда еще врача, офицера, сначала в Грозном, а затем во Владикавказе.

С присущим ему сарказмом и юмором, с биографической точностью отразил Булгаков свою жизнь на Кавказе в знаменитых «Записках на манжетах». В 1921 году по настоянию студентов педагогического техникума Михаил Булгаков не только организовывает и руководит ингушским любительским театром во Владикавказе, но и пишет для них свои первые пьесы.

В дальнейшем Ингушетия бережно сохраняла и развивала национальное театральное искусство, интернациональные традиции, лучшие достижения российского и мирового театра. Еще в 30-х годах, участвуя в Ростовском фестивале театральных коллективов народов Северного Кавказа, профессиональный ингушский театр занял первое место и был удостоен высокой профессиональной оценки.

Несмотря на сложности, которые переживает российское государство в последние десятилетия, национальные театры республик Юга России разрабатывали свои стратегии выживания — с учетом региональной специфики, культурных и исторических традиций.

Сегодня все существующие в Ингушетии театры четко ставят перед собой проблему существования и модернизации театрального искусства на Северном Кавказе, и, обращаясь к национальным традициям и обычаям, придают своей деятельности особый колорит.

Различные форумы, фестивали и встречи со своими коллегами из других регионов России, только усилили стремление театральных деятелей Ингушетии поднять на высокий уровень обсуждения современные проблемы искусства. Лишнее тому подтверждение — это научно-практическая конференция, состоявшаяся в Назрани в 2004 году, которая положила начало новым тенденциям в театральном деле и поиске совместных путей их решения.

Надо сказать, что этот форум, который состоялся благодаря Союзу театральных деятелей Российской Федерации при поддержке руководства республики, прошел на высоком организационном уровне. Без сомнения, это стало важным культурно-политическим событием не только для Юга России, но и для всей страны. Впервые за долгие годы театральные деятели этого сложного региона, каким по сей день остается Северный Кавказ, собрались для обстоятельного разговора о прошлом, настоящем и будущем своих театров. Как было сказано в одном из выступлений, «настало время приглядеться к тому, что мы сделали вчера, что осталось сделать сегодня и что из всего этого мы возьмем с собой в завтрашний день». По сути это был первый открытый диалог всех, кому небезразлична судьба театра.

Необходимо отметить, что главным результатом конференции явилось создание Ассоциации театров СКФО РФ в целях консолидации театральных сил региона.

Это было признано единственно верным реальным шагом на пути решения задач, которые стоят перед театром. Комментируя создание новой общественной структуры, известный деятель культуры Микаэл Базоркин сказал: «Каждого из нас подвигла на эту встречу любовь к своему театру и своему дому. Но есть еще наш общий дом — Северный Кавказ. Поэтому мы должны стать не просто соседями, а семьей — не решать свои каждодневные проблемы в одиночку, а коллективными усилиями выстроить действенную концепцию развития театрального искусства в округе в целом. Тогда проблема каждого театра станет общей проблемой. И, став едиными, заботясь друг о друге, мы сможем поднять то, что поодиночке нам поднять не под силу».

Участники той конференции отметили, что ингушский народ, как всегда доказал свою готовность стать во главе благих дел, борющихся за созидание и спокойствие на Кавказе. На протяжении более десяти лет, сохраняя традиции миролюбия и развивая стремления к общероссийскому национальному единству, ингушский народ и сегодня продолжает бороться за право отстаивать принципы свободного творчества.

Таким образом, маленькая Ингушетия сумела дать своеобразный стартап в театральном искусстве, вокруг которого стали объединяться представители театрального братства Северо-Кавказского федерального округа. Несмотря на нестабильность в регионе, в Ингушетию на встречу с театралами за все эти годы приезжали известные деятели культуры из различных городов и республик России. Это были люди, которым небезразлична судьба нашей общей Родины.

В марте 2015 года штаб-квартира Ассоциации театров юга России переехала из Ингушетии в Дагестан. По словам руководителя ассоциации Базоркина, принятие такого решения было обусловлено рядом причин. Во-первых, в Дагестане функционируют 13 театров. Когда в Ингушетии собирались пресс-конференции, на них больше всего присутствовало представителей дагестанских театров. Во-вторых, в РД превосходно развита культурная инфраструктура.

«И, в-третьих, в Дагестане сформировалось особенное отношение к культуре — открытие еще одного театра — Театра поэзии во время кризиса говорит о многом», — пояснил глава Ассоциации.

Как мы знаем, раньше ежегодно в Республику Ингушетия приезжала выездная комиссия Российского университета театрального искусства (ГИТИС). Комиссия проводила предварительное прослушивание и консультации для абитуриентов со всего Юга Российской Федерации.

«Раньше делегация ГИТИСа выезжала в Ингушетию, а с 2016 года она приезжает в Дагестан и проводит отбор там», — сказал Базоркин.

Он также рассказал о решении представителей ЮНЕСКО приезжать в Дагестан для выполнения одной из важнейших своих миссий — защиты и пропаганды культурных мировых ценностей, в данном случае — пропаганды культуры Кавказа, которая малоизвестна в России и мире, посредством театрального искусства.

«Культура Кавказа — уникальное явление, очень многогранное, и оно очень интересно. Мы выходим на мировой уровень: у нас появляется возможность вывозить свой театр за рубеж, защищать свои театры, соответственно, мы выходим на иной уровень связи, взаимоотношений. Финансовых интересов тут никаких нет. Здесь, прежде всего, речь идет о составлении положительного имиджа, статуса, престижа. Это политические интересы, а не сиюминутные, «копеечные». По этим программам наиболее талантливые дети с Кавказа смогут поехать на обучение за границу. Талантливые режиссеры, актеры могут получить возможность отправиться за рубеж для «раскрутки» на мировом уровне, пролоббировать свои интересы», — отметил Базоркин.

Ассоциация театров СКФО шестнадцать лет назад взяла курс на творческое взаимодействие театров, в рамках которого происходит обмен опытом, содействие современной национальной драматургии, привлечение внимания государственных органов власти к проблемам театров. Одной из приоритетных задач всех этих лет является набор абитуриентов в ведущие театральные вузы Москвы, такие как ВТУ имени Щукина и РАТИ (ГИТИС), куда уже направлено более 70 студентов со всего округа.

Большая работа проводится всеми театрами Ингушетии сегодня для того, чтобы соответствовать требованиям Ассоциации театров Юга России, и, судя по последним мероприятиям, прошедшим в республике, можно смело утверждать, что запланированная работа выполнена в полном объеме.

Особенно насыщенным на театральные премьеры оказался прошедший 2019 год, объявленный Президентом России Годом театра, в течение которого в Ингушетии провели более тридцати культурно-массовых мероприятий. Самыми масштабными из них стали всероссийский театральный марафон «Российский театр — ХХI век. Новый взгляд» и всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация».

В рамках Года театра в регионе также провели этнокультурный проект «Легенды Ингушетии» и первый международный фестиваль театров кукол «Лоаман ц1ай».

Местные театры показали своему зрителю семь премьерных спектаклей и совершили гастроли по разным регионам России и ближнего зарубежья.