Сразу после окончания вуза они вернулись в Ингушетию и создали в 1998 году свой театр «Современник» под руководством М. Базоркина, который в 2008 году был переименован в Русский государственный музыкально-драматический театр.

Детство и юность Ахмеда прошли в поселке Карца Северной Осетии. Ещё в школьные годы он участвовал в общественных мероприятиях, читал стихи, играл в небольших литературных инсценировках. Как и все молодые люди того поколения, отслужил в рядах Советской Армии и поступил в органы внутренних дел Ингушетии. Правда, этот выбор оказался не судьбоносным. Жизнь ему сулила совершенно другую сферу деятельности.

В 1995 году он оказался в числе студийцев Щукинского училища. Ахмет пользовался искренней любовью и уважением со стороны преподавателей и сокурсников. Умение видеть, художественно осмыслять происходящее, красиво подавать ту или иную сцену стало его главной отличительной чертой.

Еще в училище им были сыграны роли Азазелло («Мастер и Маргарита» Булгакова), Пиросмани («Пиросмани» Кузнецова), Свидригайлова («Преступление и наказание» Достоевского).

В самом начале своего творческого пути созданный единомышленниками театр «Современник» стал золотым призером первых Международных Дельфийских игр в Москве и принял активное участие в акции «Марш мира и согласия» по городам России. Театр участвовал и занимал лидирующие места в фестивалях «Театр без границ», «Сцена без границ», «Комплимент», в Международном фестивале русских театров республик Северного Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона и т. д.

В 2015 году переименованный уже театр вошел в Международный институт театров при ЮНЕСКО. Сегодня он занимает в процентном соотношении по гастролям и по актерскому составу с высшим столичным профессиональным образованием, одну из лидирующих позиций среди театров не только региона, но и северокавказских республик.

Ахмет Султанович с первых лет работы в театре набирал студию, в которой занимался с желающими поступить в высшие театральные учебные заведения страны. Здесь же, в театре, будущие таланты проходили стажировку, играли в спектаклях наряду с состоявшимися известными актерами. В репертуаре театра — произведения как отечественных, так и зарубежных авторов.

Ахмед Льянов — увлеченный режиссер. Ему всегда интересно следить за игрой артиста, который имеет высокий уровень мастерства. Он верит в своих актеров, и они отвечают ему тонкой профессиональной игрой. Как профессиональный режиссер, он обладает умением из многообразия средств сценической выразительности выбрать именно те компоненты, которые позволяют создать целостное, эффектное и желаемое зрелище.

Режиссер, имея перед собой текст, должен помочь актеру увидеть ту жизнь, которая отражена в пьесе, увидеть время, людей, эпоху, и сделать это ощутимым для зрителя, говорит Ахмед Льянов. И в то же время он знает, что спектакль — это коллективное дело, где провал и успех распространяются как на режиссера, так и на коллектив. Но прекрасно осознаёт, насколько важно глубоко продуманное режиссерское решение спектакля, опыт, знания, возможности и средства театра, которые он успешно реализует в своих режиссерских работах.

Часто вспоминает Ахмед Льянов одну из гастрольных поездок в Сочи. После того как они отыграли гоголевскую «Женитьбу», к нему подошла зрительница и сказала: «Если бы собственными глазами не увидела, никогда бы не поверила, что вы — кавказцы — можете так понять русский характер и так сыграть русскую классику!» То же самое говорили в своих отзывах и зрители в Ярославле, которые «видели не тех кавказцев, о которых им все уши в СМИ «прожужжали», а талантливых, созидающих и увлечённых актёров.

Для Ахмеда Льянова театр — это больше чем просто искусство, это «поликлиника, где лечат человеческие души, изломанные современной жизнью».

Несмотря на достигнутые успехи, актёр и режиссёр всегда находится в поиске чего-то нового, интересного. Он много читает, изучает русскую и зарубежную классику. Кроме того, наш герой одарён ещё одним талантом — он рисует и самостоятельно разрабатывает эскизы костюмов, декораций к своим спектаклям. Но самое его большое достоинство, по словам коллег, — благородный характер и добрый нрав, которые располагают к нему всех при первой же встрече. А его постановки, персонажи, великолепно воплощённые на сцене, своеобразный стиль игры, принесли ему не только широкую известность среди современников, но и любовь благодарных зрителей.