Родился Абукар 18 ноября 1960 года в большой и дружной семье Султана и Лейлы. Их было четверо братьев и четыре сестры. Родители понимали, что выбор сына в сторону танцев идёт из глубины души, и поддерживали его желание. Бесконечные репетиции, гастроли стали частью обыденной жизни Абукара уже в детские годы, и при этом никто и никогда не видел его уставшим. Всегда в хорошем настроении, задорный и с легким юмором!

Он прожил короткую, но яркую жизнь. И не верится, что Абукару в этом году исполнилось бы 60 лет. И даже сегодня, когда его нет с нами, он остаётся в нашей памяти молодым, задорным, жизнерадостным. Всегда.

Начинал Абукар карьеру с детского ансамбля танца «Асса» в районном Дворце культуры г. Назрани под руководством легендарного хореографа Магомеда Гапархоева. Репетировали танцы упорно и настойчиво по 6-8 часов в день. Строго следовали этикету танца и общения. Мальчишки во всем хотели походить на старшую труппу из ансамбля, и не щадя себя доказывали, что они способны быть первыми. А Абукар это делал с особой настойчивостью...

В 1976 году Абукар поступил в Краснодарский институт культуры на отделение хореографии, но очень скоро был призван в ряды Советской армии. Служил он в Подмосковье. Продолжив обучение в институте на заочном отделении, Абукар устроился на работу руководителем младшего состава ансамбля «Асса». Здесь и стал проявляться его организаторский и педагогический талант. Вместе с виртуозной гармонисткой Раей Евлоевой они создали немало творческих коллективов, в числе которых были ансамбли «Сата», «Ингушетия», «Магас».

Ингушский государственный ансамбль танца «Ингушетия» создавался в сложнейшее для молодой республики время. Шёл 1993 год. Занимая должность художественного руководителя ансамбля «Ингушетия», ему вместе с Раей Евлоевой удалось создать интересные композиции. Уже в 1995-1996 годах их ансамбль принимал участие во Всемирном Вавилонском фестивале в Ираке. Художественные образы, созданные Абукаром на сцене, отличались продуманностью сюжетов, национальным колоритом. Он обращался к истокам истории и культуры народа и черпал из них вдохновение. Через хореографическое искусство Абукар Шадыжев показывал красоту культуры народа и воспитывал учеников образами из жизни народа. Практически вся сознательная жизнь Абукара прошла на сцене. Он виртуозно танцевал и умел заряжать своей яркой энергией других. В нем гармонично сочетались энергичность, организаторские способности, эмоциональность и большая доброта.

Важной составляющей культуры хореографии Абукар считал национальные костюмы, орнаменты, подборку соответствующих цветов и материалов для их изготовления.

Последним танцевальным коллективом, в который он, как художественный руководитель, вложил душу, был государственный фольклорно-этнографический ансамбль «Магас». Ансамбль, созданный в 1998 году при Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева, очень быстро стал популярным.

Основными направлениями ансамбля «Магас» стали возрождение и пропаганда народного искусства, развитие фольклорного жанра, создание высоких идейных, художественных, танцевальных произведений, способствующих воспитанию молодежи, формированию высоких эстетических вкусов.

В 2001 году ансамбль получил статус государственного ансамбля песни и танца «Магас», стал серебряным призёром Дельфийских игр в Саратове, лауреатом фестиваля малых городов России. В репертуаре ансамбля были ингушские танцы и танцы народов Кавказа. Ансамбль принимал участие во всех праздничных мероприятиях, проходивших в республике, гастролировал по стране, принимал участие в международных фестивалях танца. Выезжал на гастроли в Египет, Ирак, Испанию и завоёвывал почётные места.

Была у Абукара Шадыжева и ещё одна миссия, которую он исполнял мастерски. Во время массовых праздничных мероприятий в республике он, как никто другой, умел разворачивать сцены с участием большого количества людей и творческих коллективов, во время съемок различных фильмов в горах и на равнине. Помню, в горах, во время съёмок фильма «Мелодии гор», он в считанные минуты создал образы солярного знака, символа вечного движения, с участием государственных ансамблей «Ингушетия» и «Магас».

Абукар любил свою работу. Любил искусство танца. Дома и на гастролях, на работе и в других регионах Абукар был незаменимым другом и коллегой, был душой компании.

«Он очень хотел танцевать. Был веселым с детства, поднимал всем настроение. Никогда не показывал грусть, даже если ему нехорошо. Непременно возил нас на концерты. С Магомедом Гапархоевым и Раей Евлоевой они прошли вместе», — с любовью вспоминает своего сына мать.

«Помню, каким строгим был Магомед Гапархоев. Мальчики были старше, но Абукара ничего не смущало. Участие во всесоюзных фестивалях еще более укрепляло его дух и отношение к делу, — говорит его сестра Булихан Щадыжева. — В Сочи на фестиваль с ними поехал и Туган Мальсагов — основатель Ингушского музея краеведения и другие. Абукар работал и в ансамбле «Асса» и в детском Доме народного творчества и в других коллективах. Он любил людей, работу, республику — всей душой!»

Годы все дальше отдаляют от того дня, когда не стало Абукара, но боль утраты до сих пор сильна в глазах сестры.

«Мы с детства были знакомы. Жили по соседству, росли, зная друг друга. Уже повзрослев, нам приходилось работать рядом. В годы становления республики, во время организации различных мероприятий он всегда был в числе первых. В республике и за пределами, в городах и горах, он был незаменимым деятелем в сфере культуры, хореографии. Куда бы его ни пригласили, он старался от души быть полезным, подсказать, предложить более совершенную форму исполнения, постановки торжественных мероприятий. Он умел в танцевальной культуре, в постановках показывать лучшие черты характера народа, вкладывая всю красоту культуры народа», — с уважением вспоминает его художественный руководитель Театра юного зрителя Ингушетии Лейла Хадзиева (Хаутиева).

«Рая Евлоева, Абукар Шадыжев отдали все свои силы хореографии, культуре народа. Мы нередко вместе выезжали за пределы республики. В дальней дороге особенно узнаешь людей. Они, помимо того, что были талантливыми музыкантами и хореографами, были хорошими и настоящими людьми», — вспоминает коллег музыкант, виртуозный гармонист Алихан Тимурзиев.

Абукар Шадыжев был желанным гостем в ингушских семьях. В тяжёлые для народа 90-е годы он вместе с Раей Евлоевой, Джемалдином Барахоевым и другими выезжал в сёла Пригородного района, где в тяжёлых условиях жили его соотечественники, и устраивал для них незабываемые творческие вечера. Их ждали всегда с любовью.

О жизни Абукара можно рассказывать удивительные истории, в которых ярко открывался неуёмный и благородный его характер. Куда бы ни приезжал их ансамбль на гастроли, у них везде были друзья. Помню съемки в горах в 2006 году. Целый день в работе, а он будто не уставал совсем. Снова и снова собирая всех вместе, устраивал праздники то для друзей, а то и для детей из детского лагеря «Эрзи».

На своём юбилейном вечере в 2010 году, превозмогая боль, он радовался вместе с друзьями искрометным танцам, исполнительскому искусству молодых музыкантов, национальному духу, который царил в актовом зале Дворца культуры города Назрани. В 2012-м он ушёл из жизни.

Абукар Султанович Шадыжев был одним из самых активных и взыскательных, талантливых и благородных представителей творческой интеллигенции республики. Всю свою жизнь посвятил он возрождению и сохранению ингушской национальной хореографии. Любовь к народному танцу он пронёс до последнего дня. Он был Учителем с большой буквы для своих многочисленных учеников, которым отдавал свои знания, свой богатый опыт хореографического мастерства. Это было делом его жизни, счастливой жизни, потому что он занимался любимым делом, давшим возможность реализовать дарованные ему таланты — хореографа, воспитателя, педагога.

Он буквально ворвался в ингушскую хореографию и как факел горел до последней минуты с улыбкой и любовью к жизни!

Дала гешт долда.