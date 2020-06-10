Родился Хаджи-Бекир Шовхалович Муталиев 10 июня 1910 года в бедной крестьянской семье в селении Экажево Назрановского района Чечено-Ингушской АССР. В четырнадцатилетнем возрасте юноша начал обучаться в назрановской сельской школе, по окончании которой мечтает продолжить учебу дальше. И тут с помощью знакомых он узнаёт о том, что для создания национальных педагогических кадров в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ) открыт Ингушский педагогический техникум, укомплектованный лучшими педагогическими кадрами.

Не раздумывая, молодой человек подает документы в приемную комиссию и становится студентом. Вспоминая годы учебы в техникуме, Хаджи-Бекир говорил, что особенно ему запомнились преподаватели-филологи Тембот Дордаганович Беков и Валентина Кузьминична Абрамова, которые привили студентам любовь к зарождающейся родной и русской литературе.

Надо отметить, что педагогический техникум в Орджоникидзе был в то время чуть ли не единственным учебным заведением, где готовили будущих педагогических кадров среди ингушей. Поэтому не удивительно, что именно в стенах этого храма просвещения были сосредоточены основные силы будущей творческой элиты Ингушетии. Из этого культурного очага вышли все ингушские советские поэты и писатели среднего поколения, которые сыграли большую роль в деле осуществления культурной революции в Ингушетии.

Свои первые стихи Хаджи-Бекир Муталиев начал писать, будучи студентом этого техникума. Сначала он размещал их в ученической стенной газете, рукописном журнале «Красные ростки», а потом и в газете «Сердало». Здесь же он вступил в комсомол, был членом бюро комсомольской ячейки.

Способности Муталиева к литературному творчеству вскоре были замечены литераторами старшего поколения, и после окончания второго курса Ингушского педагогического техникума в 1930 году молодой журналист направляется на работу в газету «Сердало».

Кроме основной своей работы, вместе с Хамзатом Осмиевым и Мухтаром Мальсаговым он регулярно публикует на страницах газеты художественные фельетоны и юморески под общим псевдонимом «Темарко», которые имели у читателей того времени ошеломляющий успех. В них авторы высмеивали и остро критиковали пережитки прошлого, мещанство, нарушения общественной дисциплины, плохую работу учреждений. В народе в то время ходили даже слухи, что люди подписываются на газету «Сердало» только потому, что там «Темаркъа» печатает такие интересные сатирические материалы, которые многих людей выводят на «чистую воду».

В первый же год работы в республиканской газете Муталиев вступает в Ингушское литературное общество и вскоре выпускает свою первую книжку — пьесу «Культармейцы». Начало 30-х годов ознаменовалось для молодого литератора ещё и тем, что он вступает в члены Союза писателей СССР, образованного в 1934 году.

В середине 30-х Муталиев возвращается из Москвы, где он учился на комсомольском отделении Всесоюзного коммунистического института журналистики, домой. С новым дипломом профессионального журналиста молодой человек продолжал работать над совершенствованием своего литературного мастерства почти во всех жанрах — поэзии, прозе, драматургии. В эти годы в Чечено-Ингушском книжном издательстве выходят два его поэтических сборника — «Мы идем» (1934 год) и «Родина» (1935 год).

В большинстве произведений этих лет Хаджи-Бекиру Шовхаловичу удается отразить героические будни строительства социализма, запечатлеть и воспеть процесс коллективизации сельского хозяйства и индустриализации страны. Не оставляет он в стороне и вопросы борьбы за новый быт и культуру, за освобождение женщины-горянки от семейных оков. Лучшие произведения Муталиева благодаря усилиям переводчика М. Слободского выходят на всесоюзную арену и становятся известными и русскому читателю.

Будучи редактором Чечено-Ингушского книжного издательства, Муталиев пишет поэму «Новые гости», которая явилась значительным событием в ингушской советской литературе тех лет. Все ее герои — представители новой жизни, строители нового социалистического общества, люди колхозного села, которые своим трудом укрепляют мощь Родины. Даже если учесть то, что некоторые образы поэмы остались не до конца раскрытыми, заслуга автора состояла в том, что он мастерски показал простых тружеников села, закладывающих основы социалистического общества, и попытался отразить их внутренний духовный мир. В ней поэт доступными средствами отразил сложный процесс строительства новой жизни и героический труд горцев для помощи фронту. Именно поэтому поэма «Новые гости» получила признание читателей и высокую оценку профессиональной критики.

Кроме этого, писатель много сил отдает работе по сбору, обработке и публикации ингушского фольклора. Совместно с писателем Х. Осмиевым в 1940 году он выпускает в свет первый том ингушского фольклора. Перевел на родной язык множество произведений Пушкина — «Сказку о царе Салтане», «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказку о рыбаке и рыбке», «Цыганы», «Казак», «Осень», «Зимний вечер» и др.

В 1939 году в Чечено-Ингушском книжном издательстве в переводе на ингушский язык Х-Б. Муталиева и Дж. Яндиева вышел сборник стихов Коста Хетагурова. В последующие годы он перевел множество поэм и стихов Лермонтова, Некрасова, Крылова, Маяковского, Тихонова, а также некоторые произведения зарубежной литературы.

Говоря о качестве переводов, следует отметить, что Муталиев хорошо владеет родным языком, постоянно совершенствует стихотворную форму и достигает больших результатов в кратком, ярком и образном выражении мыслей. Прекрасным примером, как надо переводить поэтические произведения русской литературы, служит сборник «Фаьлгаш» А. С. Пушкина, 1958 года издания. В этом сборнике Муталиев отобрал все лучшее, что ему удалось ранее перевести из Пушкина, и, по словам литературных критиков, сделаны они хорошо. Перевод стихотворений «Зимний вечер», «Бесы», «Птичка», «Узник» и сказок надо отнести в целом к большой удаче поэта.

Надо сказать, что сделать хороший перевод поэтических произведений русских классиков на ингушский язык — задача нелегкая, а отсутствие в ингушском языке многих слов и выражений, обычных в русском языке, ставит перед переводчиком много дополнительных трудностей.

Новый подъем в творчестве Муталиева мы наблюдаем в период Великой Отечественной войны. Работая сотрудником Чечено-Ингушского радио, а потом редактором районной газеты «Назрановский колхозник» и заведующим отделом пропаганды и агитации Назрановского райкома партии, Хаджи-Бекир Муталиев публикует на страницах республиканских газет «Сердало», «Ленинец», «Ленинский путь» и «Грозненский рабочий» стихи, в которых с помощью слова стремился не только отразить ратный подвиг народа, вставшего на защиту великих завоеваний Октября, но и воодушевить массы на священную борьбу с ненавистным врагом. Большинство произведений Х-Б. Муталиева военного времени вошли в сборник стихов поэта «Не забудем», вышедший буквально накануне депортации народа.

В феврале 1944 года Хаджи-Бекир Муталиев разделил горькую участь своего народа и был выслан, как враг народа. В период пребывания в Казахстане и Средней Азии поэт работал на различных хозяйственных и административных должностях в городе Фрунзе, но писать никогда не переставал. Муталиев также был в числе писателей и общественных деятелей, которые в 1955-1957 годах обращались с коллективными письмами к руководству страны и партии с просьбой восстановить автономию ингушского народа в полном объеме.

Будучи в депортации, в 1946 году в семье Хаджи-Бекира Шовхаловича произошло очень важное событие, которое не может не радовать любых родителей, думающих о наследстве. Именно в этом году 5 ноября на свет появился будущий ученый-историк, педагог большой буквы, видный общественно-политический и государственный деятель Тамерлан Муталиев.

Задумывался ли тогда отец большого семейства над тем, какого благородного и славного человека ему доверено взрастить, сказать сложно. Но когда с раннего возраста пытливый ум его сына Тамерлана начал искать ответ на вопрос: «Почему весь ингушский народ здесь, в холодном Казахстане, а не на своей родине, о которой с тоской вспоминают взрослые?», стало ясно, что растет настоящий патриот своего народа. Спустя годы, этот мальчик напишет: «...Только человек, безмерно любящий свой родной край, может десятки лет, до самой смерти, хранить и лелеять в самых сокровенных глубинах души столь волнующе чистый образ родины».

Не будет преувеличением сказать, что Тамерлана Хаджибикаровича Муталиева знали и уважали не только в республике, но и далеко за её пределами, как человека неиссякаемой энергии, трудолюбивого и чуткого, с развитым чувством долга и патриотизма. Все свои знания и огромный труд вложил Тамерлан Хаджибикарович в просвещение ингушского народа. Он, как и свой предок, не знал на этой работе ни отдыха, ни усталости. Поэтому многие знакомые сравнивали Тамерлана с отцом и говорили, что он такой же неуёмный, как и его отец.

— Да, мой отец всем своим творчеством и мыслями был связан с народом, — вспоминал Тамерлан. — Но самое главное — это то, что он был в числе тех, кто в тяжёлые годы депортации помогал народу не усомниться в том, что народ вернётся на свою историческую родину.

Достойный сын своего отца Тамерлан Муталиев долгие годы трудился в сфере образования ЧИАССР. Работая на разных должностях в Чечено-Ингушском педагогическом техникуме, он прошел путь от рядового ассистента до старшего преподавателя, доцента, декана факультета и проректора по научной работе.

Возрождение ингушской государственности в 1992 году Тамерлан Хаджибикарович принял с особым воодушевлением и все свои просвещенские знания он стал вкладывать в развитие республики. Его профессиональный опыт и умения в числе первых были востребованы в строительстве новой независимой республики, и ученый-историк внес немалый вклад в становление таких сфер, как образование, наука (в первую очередь историческая) и архивное дело Ингушетии. Необходимо отметить, что именно при нём начала активно формироваться коллекция документов по истории Ингушетии за счет выявления и копирования документов в федеральных и региональных архивах России и зарубежья.

Во всех сферах деятельности профессор Тамерлан Муталиев был на руководящих должностях: министр образования Ингушетии, директор Ингушского НИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, руководитель Госархива республики, ректор Ингушского государственного университета.

Также нужно отметить, что заметное место в историографии Ингушетии занимает научное наследие Т. Муталиева, и на каком бы ответственном участке ни находился ученый, он не прекращал исследовательскую работу по изучению истории ингушей и постоянно работал в этом направлении.

Искренность, мужество и честность были качествами его характера. Таким же он оставался и в своих научных исследованиях, добиваясь основательности и глубины. А по-другому и не могло быть. Под стать своему отцу, интеллигентный, глубоко порядочный Тамерлан Муталиев всегда был честен и со своим народом, и с самим собой. Словно передавая эстафетную палочку от своего отца будущему поколению, он дал достойное образование и воспитание своим детям, взрастил не одно поколение молодых учёных и остался в памяти ингушей истинным патриотом своего народа.

К сожалению, Хаджи-Бекир Муталиев не стал свидетелем больших творческих достижений своего сына: он умер, когда Тамерлану было 18 лет. Но и тогда Муталиев-старший чувствовал сильную жилку в своем сыне, и время показало, что он не ошибся в своих прогнозах.

К моменту политической оттепели у Хаджи-Бекира Муталиева выходит прозаический сборник «У друзей», куда вошли очерки и рассказы, посвященные периоду гражданской войны и коллективизации в родном крае. А в 1957 году, когда была объявлена реабилитация, Муталиев едет учиться в Москву на высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР, но по болезни вскоре оставляет учебу. В декабре 1958 года он в качестве делегата участвует в работе первого съезда Союза писателей РСФСР. По возвращении домой из Москвы, в течение двух лет Х-Б. Муталиев работает литературным консультантом по ингушской литературе при Союзе писателей ЧИАССР. Он отдает много сил воспитанию нового литературного поколения, где словом и делом помогает начинающим писателям обрести азы художественного мастерства.

В эти годы имя поэта становится широко известным далеко за пределами республики, а произведения его печатаются в журналах «Дружба народов», «Дон», «Литературная Грузия», выходят отдельной книгой в Москве, переводятся на армянский, кабардинский, украинский, балкарский, осетинский, грузинский и другие языки народов СССР.

К этому времени им уже было собрано и опубликовано много песен устного народного творчества, а в 1960 году у Х-Б. Муталиева выходит в свет повесть «Первые дни», над которой он начал работать ещё в Казахстане.

Наиболее полно представлено его творчество в сборнике стихов «Бирса ди», изданном в Грозном в 1958 году. В нем помещены стихотворения и поэмы, в том числе около двадцати нигде ранее не напечатанных новых произведений. Большинство из них написаны в 30-е и 40-е годы, но есть и стихи, написанные и после восстановления Чечено-Ингушской республики.

Много времени писатель уделял и общественной работе. Был депутатом районного и городского советов депутатов трудящихся, членом правления Союза писателей республики. Часто его можно было видеть гостем на заводах, фабриках, в колхозах и учебных заведениях, где он выступал с чтением своих стихов, консультировал начинающих литераторов.

Подытоживая творческий путь выдающегося ингушского просветителя, журналиста, писателя-поэта Хаджи-Бекира Муталиева, можно отметить, что тематика его произведений весьма разнообразна: автора волновали темы, отражающие социальные преобразования в нашей стране, задачи, выдвигаемые коммунистической партией, над реализацией которых трудился весь советский народ. Поэт славил родину, активно выступал против пережитков прошлого в сознании людей, много писал стихов, посвященных дружбе между народами.

Мало кто, наверное, знает, что Хаджи-Бекир Муталиев любил писать для детей и на бытовые темы, но ему это не всегда удавалось из-за его активной общественной деятельности. Но он хорошо пишет детские стихи, и в своих рассказах для детей он наиболее художественно описывает очарование от детских игр и развлечений. Автор умеет с легким юмором осудить или одобрить поступки детей, например, рассказывая о детях, которые лазили по чужим садам за фруктами, писатель по-детски наивно высмеивает подобное «геройство».

Характерная особенность творчества Муталиева — жизнеутверждающая, оптимистическая современность. Для его поэзии характерны свежие образы, в чем, несомненно, сказывается благотворное влияние русской поэзии, обогатившей нашу молодую литературу опытом борьбы за подлинную народность. И стихотворение «Даьхе» («Родина») в переводе Б. Дубровина — лишнее тому подтверждение. По силе выраженных в нем чувств и образности это произведение является одним из лучших его произведений. Горящее сердце — символ борьбы за счастье и свободу людей — основной мотив этого стихотворения.

Другое стихотворение поэта «Даьхе бахьан» («Ради Родины») — это своеобразный гимн труду и многострадальной Родине. В этом произведении язык и образность достигают высшей степени, и слова его звучат как жизнеутверждающий набат.

Нельзя не заметить, что у Муталиева нередки краткие изречения-афоризмы. Но большинство из них имеют глубокий смысл. В одном афоризме поэт может выразить обобщенную мысль о стремлении достичь желаемого результата. Также Муталиев стремится найти в поэзии свой стиль, свой почерк. В этом отношении интересна его попытка использовать язык и форму басенного жанра.

Одним словом, можно смело утверждать, что Хаджи-Бекир Муталиев — поэт разностороннего характера, но самое главное — он любит свой родной край и использует эту любовь во благо людей, населяющих его. Автор остро чувствует и видит родную природу, находит нужные краски для художественного изображения явлений времен года, особенно весны, когда всё кругом оживает.

Если проследить поэтическую продукцию, выпущенную Чечено-Ингушским издательством, начиная с 30-х и кончая 50-ми годами, то заметим, что Х-Б. Муталиев является составителем или участником всех вышедших за эти годы литературных сборников, в которых довольно широко представлено его творчество. И такая творческая активность, безусловно, выдвинула Хаджи-Бекира Муталиева в число ведущих литераторов Ингушетии. В свои неполные 54 года он покинул этот бренный мир, но оставил будущим потомкам богатое литературное наследие.