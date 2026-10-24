Хадж-2027: жителей Ингушетии призывают поторопиться с оформлением документов 

Отмечается, что Саудовская Аравия существенно сократила сроки формирования национальных квот: официальные списки паломников от направляющих стран и регионов должны быть представлены на утверждение до конца ноября. Для Ингушетии на предстоящий сезон выделено 1400 мест.

Как пояснили в Комитете по хаджу республики, столь ранние сроки связаны с переходом принимающей стороны на новые стандарты цифровой обработки данных и необходимостью заблаговременного бронирования транспорта и гостиниц в Мекке и Медине.

В ведомстве уже дан старт ежегодной кампании по организации паломничества и ведется активный прием документов. Промедление может лишить возможности участвовать в поездке: после закрытия ноябрьского окна регистрации продление сроков или внесение дополнительных кандидатов не предусмотрены.

Для подачи заявки необходимы загранпаспорт (действительный на весь период поездки), паспорт гражданина России и фотографии установленного образца. Организаторы настоятельно рекомендуют заранее урегулировать все вопросы с Федеральной службой судебных приставов. Неоплаченные штрафы, налоги или непогашенные кредиты могут стать причиной запрета на выезд за границу. Проверять себя лучше до подачи документов.

Стоимость путевки будет озвучена дополнительно после утверждения всех параметров. В комитете советуют не откладывать визит к официальному оператору «Инг-хадж»: город Магас, проспект Идриса Зязикова.

Хадж — один из пяти столпов ислама, обязательное паломничество мусульман в Мекку и Медину, основные обряды которого совершаются в дни стояния на горе Арафат и праздника Ид аль-Адха (ГIурба).