Сотрудники управления ГИБДД остановили автомобиль Dodge Caravan, за рулем которого находился 58-летний мужчина, в салоне молодые люди 1996 и 2001 годов рождения.

Во время досмотра полицейские обнаружили в сумке одного из пассажиров сверток из полимерного материала. В нем находился 41 блистер с 552 капсулами. Специалисты экспертно-криминалистического центра МВД подтвердили, что изъятое является сильнодействующим веществом. Общая масса прегабалина составила 214,11 грамма.

Оба пассажира признали свою причастность к противоправной деятельности и были задержаны в соответствии со статьями 91 и 92 УПК России. Старший из них заключен под стражу, второй помещен под домашний арест.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК России (незаконное приобретение, хранение и перевозка сильнодействующих веществ с целью сбыта, совершенные группой лиц в крупном размере).

В настоящее время следственные и оперативные мероприятия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, ищут возможных соучастников и выясняют, откуда поступали сильнодействующие вещества.

В МВД по региону напомнили: незаконный оборот сильнодействующих веществ — это серьезная угроза для общественной безопасности, которая влечет за собой строгую уголовную ответственность.