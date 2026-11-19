Важную роль в оказании помощи играет филиал фонда «Защитники Отечества». На сегодняшний день под его опекой находится более двух тысяч человек. За 2026 год фонд обработал свыше 4-х тысяч обращений, более 97% из них успешно решены.

Среди оказанных услуг: психологическая поддержка, диспансеризация, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Психотерапевтическую помощь получили 261 человек, диспансеризацию прошли 158 ветеранов, 37 человек воспользовались услугами медицинской реабилитации, 42 направлены на санаторно-курортное лечение.

Семьи участников СВО также не остаются без внимания. Почти 84 семьям назначена компенсация в размере 50% расходов на коммунальные услуги, 225 семей получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

В сельском поселении Сурхахи Назрановского района продолжает развиваться социально-оздоровительный центр «Дом ветеранов». После открытия третьего корпуса у центра появились новые возможности для реабилитации. За время работы центра 138 членов семей участников СВО смогли пройти оздоровительные процедуры, 1620 детей побывали в детских лагерях.

Для социальной и экономической адаптации ветеранов реализуются различные программы: программа «Вторая высота» помогает открыть собственное дело, «Школа фермера» дает возможность получить новые профессиональные навыки, а кадровая программа «Путь героя» готовит участников СВО к работе в государственных и муниципальных органах власти.

Особое внимание уделяется поддержке детей участников СВО: 879 детей были зачислены в детские сады, 49 в школы в первоочередном порядке, для 104 студентов предусмотрены меры поддержки при обучении в организациях среднего профессионального образования.

роме того, 780 членам семей была оказана помощь в прохождении диспансеризации и получении лекарств, 13 человек получили возможность лечения по квотам в первоочередном порядке.

Гуманитарная работа также не останавливается: органы власти, депутаты Госдумы и сенаторы, Народный фронт, муниципалитеты, общественные организации, учебные заведения и волонтеры активно участвуют в сборе и отправке необходимых грузов на передовую.