«Эта дата возвращает нас к одной из самых трагических страниц истории ингушского народа — депортации 1944 года, которая стала тяжелейшим испытанием, выпавшим на долю целого народа. Людей насильственно лишили родной земли, домов, привычного уклада жизни. Многие погибли в дороге и в первые годы ссылки. Эту трагедию невозможно оправдать или забыть», — написал Глава республики в своем Telegram-канале.

При этом Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что история Ингушетии — это не только череда испытаний, но и пример мужества, достоинства и силы духа. Несмотря на пережитое, предки сохранили язык, веру, культуру и традиции, вернулись на родную землю и восстановили свою жизнь.

Особые слова уважения руководитель субъекта адресовал старшему поколению — людям, пережившим трагические события и сохранившим память о родной земле для потомков.

«Забыть такую историю — значит лишить будущие поколения важнейшей части правды о своей стране и своём народе. Наша обязанность — сохранять историческую память и делать всё, чтобы подобное никогда не повторилось», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Глава Ингушетии также отметил, что сегодня республика развивается благодаря труду её жителей и поддержке Президента России. По его словам, единство и сплочённость остаются важнейшими условиями сохранения мира и стабильности, а также дальнейшего благополучия региона.