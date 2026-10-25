Калиматов поздравил премьер-министра Ингушетии Сластенина с днем рождения 

«Особо хочу отметить наши многолетние дружеские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Благодарен ему за поддержку и неизменную приверженность общему делу», — написал Глава республике в своем Telegram-канале.

Руководитель региона пожелал премьеру крепкого здоровья, благополучия, выдержки и новых успехов в работе на благо Ингушетии, добавив: «Пусть все намеченные планы воплощаются в жизнь».

Премьер-министр республики родился 25 октября в 1959 года в городе Куйбышеве (Самаре). Окончил Куйбышевский политехнический университет, затем институт переподготовки и повышения квалификации при правительстве России по специальности «Банковское дело».

Владимир Владимирович Сластенин долгое время работал в органах исполнительной власти Самары. В начале девяностых годов прошлого века трудился в Ассоциации делового сотрудничества.

С января 1991 года на протяжении шести лет занимал пост управляющего филиалом Волго-Камского коммерческого банка. После слияния вышеуказанной коммерческой организации с КБ «Газбанк» он возглавил дополнительный офис. В дальнейшем продолжил работу в банковском секторе в должности вице-президента ОАО «КБ «Солидарность».

Возглавлял департамент финансов и экономического развития Самары с 2015 года. В 2016 году занял должность вице-мэра города.

С марта 2020 года Владимир Сластенин премьер-министра Ингушетии. На днях указом Президента Владимира Путина ему присвоено звание заслуженного экономиста России.

Коллектив республиканской общественно-политической газеты «Ингушетия» поздравляет председателя правительства с днем рождения. Успехов вам в нелегком труде, добра и благополучия.