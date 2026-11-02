К бдительности в День народного единства призывает оперативный штаб Ингушетии

Нельзя трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра, допускать действий, способных привести к возникновению ЧС и создающих опасность для окружающих, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Отмечается, что при обнаружении подозрительных вещей и вызывающих подозрение автомобилей, получении сведений о планируемых терактах, наличии у граждан взрывчатых веществ и оружия, также лицах, возможно причастных к подготовке и совершению преступлений, необходимо сразу сообщать в службы экстренного реагирования. Анонимность гарантируется.

Напомним: телефон дежурного УФСБ России по Ингушетии — 8 (8734) 55-16-28.

Телефон доверия управления ФСБ по региону: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb.ru.

Телефон дежурного Пограничного управления ФСБ России по республике: 8 (8734) 55-16-74.

Дежурная часть министерства внутренних дел по Ингушетии: 8 (8734) 55-01-54.

Телефон доверия регионального МВД: 8 (8734) 55-04-99.

Телефон доверия ГУ МЧС по республике: 8 (8734) 55-99-99.