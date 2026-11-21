В ходе судебного разбирательства установлено, что 20 марта прошлого года в Магасе при проведении правоохранителями оперативного мероприятия «Проверочная закупка» в салоне машина мужчина вместе с другим лицом сбыл «условному закупщику» за 8 тыс. рублей мефедрон массой 0,89 грамма.

С учетом позиции гособвинителя фигурант приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также конфискованы денежные средства, полученные им за сбыт синтетического наркотика.