Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале сообщил, что подвел итоги прямой линии на НТРК «Магас», состоявшейся 19 ноября. За три часа эфира поступило 292 обращения от жителей.
По его словам, если посмотреть на динамику за последние пять лет, количество обращений заметно менялось. В 2022 году поступило 400 вопросов, в 2023-м — 300, в 2024-м — 355, а в 2025 году — 418. Это был самый высокий показатель за рассматриваемый период. В текущем году число обращений составило 292 — на 30% меньше, чем годом ранее.
«Анализ обращений позволяет определить, какие темы сегодня больше всего волнуют жителей», — написал Глава Ингушетии.
На первом месте: дороги и общественный транспорт. На эту тему приходится 28,4% обращений. Людей волнуют состояние улиц, ремонт дорожного покрытия, обустройство тротуаров, безопасность движения и качество автобусного сообщения.
Еще 15,8% обращений связаны с ЖКХ и энергетикой. Это перебои с водо- и электроснабжением, состояние газовых сетей, отопление и благоустройство дворов. Доля жилищных и земельных вопросов составляет 15,4%. Жители поднимают проблемы переселения из аварийного жилья, предоставления земельных участков и обманутых дольщиков. 10,6% обращений касаются социальной поддержки, в том числе помощи участникам специальной военной операции и их семьям.
На образование, культуру, спорт и религию приходится 8,9%, на здравоохранение — 8,2%. Ещё 6,2% составляют вопросы экономики, занятости и сельского хозяйства. Столько же обращений по безопасности, экологии, личному приему и взаимодействию с органами власти.
«Жители указывают конкретные улицы, населенные пункты и объекты, где требуется вмешательство профильных служб. Часть вопросов поднимается повторно. По каждому из них необходимо проверить, какие меры уже приняты, что мешает решить проблему и какие действия предстоит предпринять», — отметил руководитель региона.
Дороги, ЖКХ и общественный транспорт напрямую влияют на повседневную жизнь людей. Здесь нельзя ограничиваться разовыми мерами, считает он. Многие инфраструктурные проблемы требуют времени, проектной подготовки и финансирования. По ряду сложных вопросов в сфере ЖКХ решения уже определены, их реализация продолжается. В общественном транспорте удалось устранить значительную часть ранее обозначенных проблем, но остаются задачи по маршрутам, регулярности движения и доступности перевозок.
«Поручил профильным министерствам, ведомствам и главам муниципалитетов разобрать каждое обращение. На отдельном совещании рассмотрим проблемные вопросы, определим ответственных исполнителей и сроки. Особое внимание уделим повторным обращениям и ситуациям, в которых жители длительное время не могут добиться решения. Важно, чтобы рассмотрение обращения не ограничивалось регистрацией и направлением ответа. По каждому вопросу должны быть приняты необходимые меры, а жители должны получать информацию о ходе и результатах его решения», — подчеркнул Глава республики, поблагодарив всех, кто принял участие в прямой линии, направил свои вопросы и предложения.