Инвестпроекты Ингушетии получили высокую оценку на федеральном уровне

Об этом в своем Telegram-канале написал Глава региона, напомнив, что сегодня в республике реализуются пять прорывных проектов, включающих 11 подпрограмм. Их общая стоимость составляет 12,3 млрд рублей, из которых более 9 млрд уже вложено. Полная реализация позволит создать 942 рабочих места.

Два проекта уже перешли к практической стадии. В сфере информационных технологий созданы Академия цифрового развития и ИТ-отель. Вложено 700 млн рублей, открыто 60 высококвалифицированных рабочих мест. В сельском хозяйстве построен тепличный комплекс агрокомбината «Сунжа» площадью 22 гектара: объем инвестиций — 7,664 млрд рублей, создано 315 рабочих мест. Комплекс рассчитан на производство до 13 тысяч тонн овощей в год.

Помимо пяти прорывных проектов, реализуются еще 26 инвестиционных инициатив общей стоимостью свыше 57 млрд рублей. В 2025 году общий объем инвестиций достиг 24,6 млрд рублей, на 3,5 млрд больше, чем годом ранее. План выполнен на 116%. Из этой суммы 14,6 млрд рублей составили внебюджетные вложения, около 9,9 млрд — средства федерального и регионального бюджетов. Существенный вклад внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.

Махмуд-Али Калиматов лично возглавляет Инвестиционный совет республики. На его заседаниях рассматриваются планы инвесторов, риски и трудности, определяются необходимые решения и ответственные за их реализацию. В регионе действует сопровождение по принципу «одного окна», предусмотрены налоговые льготы и арендные преференции, предоставление земельных участков без торгов для отдельных проектов. Работа по сокращению административных барьеров и помощи предпринимателям будет продолжена.

«Считаю, что объявить проект недостаточно. Его нужно довести до результата. Предприятия должны запускаться в срок, создавать рабочие места, выпускать продукцию и приносить доходы в бюджет. Поэтому сопровождение инвестиций должно продолжаться до полноценного запуска предприятия. Эти вопросы обсуждались и на IV съезде министров экономического развития субъектов России в Москве», — отметил Глава Ингушетии.

Он добавил, что республику на форуме представляли вице-премьер Адам Кукурхоев и министр экономического развития Исрапил Гиреев. Представители Ингушетии, Ставропольского края, Башкортостана, Омской и Белгородской областей поделились прогнозами развития на ближайшие десять лет. Их оценки и пожелания войдут в «капсулу времени», которую планируется открыть в 2036 году.